Von der Leyen Romániában mutatta meg, hogyan reagálna a Tisza-adó bevezetésére

Az Európai Bizottság elnöke látogatása során közös nyilatkozatot tett Nicușor Dan román elnökkel. A konstancai hadikikötő és az Mihail Kogălniceanu légibázis meglátogatása után kiemelte:

Románia ma a NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb partnere, amely jelentős szerepet játszik Európa biztonságának megőrzésében a Fekete-tenger térségében.

Von der Leyen szerint az ország intézményei az elmúlt hónapokban példásan ellenálltak a dezinformációs kísérleteknek és a Moszkva által megszokott nyomásgyakorlási módszereknek.

A Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Tanács egy 800 milliárd eurós védelmi csomagot hagyott jóvá 2030-ig, amelynek része a 150 milliárd eurós SAFE eszköz közös beszerzések finanszírozására. Ehhez 19 tagállam, köztük Románia is csatlakozott.

Von der Leyen hangsúlyozta: a SAFE forrásai nemcsak a közös védelmi képességek erősítését szolgálják, hanem Ukrajna támogatását is, akár eszközök biztosításával, akár az ukrán védelmi ipar fejlesztésével.

A hosszú távú célokról szólva elmondta, hogy a Bizottság egy ütemtervet dolgoz ki a képességhiányok felszámolására 2030-ig, világos célokkal és mérföldkövekkel.

Emellett a két év múlva életbe lépő új uniós költségvetésben a határvédelemre háromszoros, a védelmi kiadásokra ötszörös, a katonai mobilitásra pedig tízszeres forrásnövelést javasolnak.