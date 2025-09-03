Von der Leyen Romániában mutatta meg, hogyan reagálna a Tisza-adó bevezetésére

Bezzegrománia: 70 százalékkal is megemelhetik az ingatlanadót
Durva megszorításokra készülnek a szomszédban.
Szerinte Románia minden feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy gazdaságát stabil növekedési pályára állítsa.
A román kormány augusztus végén újabb megszorító intézkedéscsomagot fogadott el, amely egyszerre érinti a bírák és ügyészek különleges nyugdíját, az egészségügyi rendszert, az állami hatóságokat és vállalatokat, valamint adóemelések és adóügyi reformok bevezetését is tartalmazza.
A Romániában tartózkodó Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke támogatásáról biztosította a kabinetet, hangsúlyozva, hogy Románia minden feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy gazdaságát stabil növekedési pályára állítsa.
Méltatta a költségvetési hiány mérséklésére irányuló erőfeszítéseket,
és kiemelte: a NextGenerationEU források hatékony felhasználásával az ország hosszú távon biztosíthatja polgárai számára a jólétet és a gazdasági fejlődést.
Az Európai Bizottság elnöke látogatása során közös nyilatkozatot tett Nicușor Dan román elnökkel. A konstancai hadikikötő és az Mihail Kogălniceanu légibázis meglátogatása után kiemelte:
Románia ma a NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb partnere, amely jelentős szerepet játszik Európa biztonságának megőrzésében a Fekete-tenger térségében.
Von der Leyen szerint az ország intézményei az elmúlt hónapokban példásan ellenálltak a dezinformációs kísérleteknek és a Moszkva által megszokott nyomásgyakorlási módszereknek.
A Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Tanács egy 800 milliárd eurós védelmi csomagot hagyott jóvá 2030-ig, amelynek része a 150 milliárd eurós SAFE eszköz közös beszerzések finanszírozására. Ehhez 19 tagállam, köztük Románia is csatlakozott.
Von der Leyen hangsúlyozta: a SAFE forrásai nemcsak a közös védelmi képességek erősítését szolgálják, hanem Ukrajna támogatását is, akár eszközök biztosításával, akár az ukrán védelmi ipar fejlesztésével.
A hosszú távú célokról szólva elmondta, hogy a Bizottság egy ütemtervet dolgoz ki a képességhiányok felszámolására 2030-ig, világos célokkal és mérföldkövekkel.
Emellett a két év múlva életbe lépő új uniós költségvetésben a határvédelemre háromszoros, a védelmi kiadásokra ötszörös, a katonai mobilitásra pedig tízszeres forrásnövelést javasolnak.
Végezetül Von der Leyen kitért Moldova helyzetére is, amelynek függetlenségi napját a múlt héten ünnepelték.
Kiemelte, hogy az EU mindig támogatni fogja a moldovai nép demokratikus és európai törekvéseit.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP