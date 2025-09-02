Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Ursula von der Leyen agresszió

A németeknek nem tetszik Von der Leyen terve, meg is üzenték neki, ez így nem mehet tovább

2025. szeptember 02. 15:07

A németek nem támogatják uniós csapatok Ukrajnába küldését.

2025. szeptember 02. 15:07
null

Boris Pistorius német védelmi miniszter élesen bírálta Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt, amiért az nyilvánosan felvetette, hogy az uniós országok közösen katonákat küldjenek Ukrajnába hosszú távú biztonsági garanciák részeként – írta meg a Politico

Pistorius szerint „alapvetően hibás” ilyen tervekről beszélni addig, amíg béketárgyalások nem kezdődtek.

Az Európai Uniónak sem felelőssége, sem hatásköre nincs abban, hogy csapatokat vezényeljen – bárhová vagy bármi célból”

 – fogalmazott a miniszter egy troisdorfi védelmi ipari látogatáson. 

Hozzátette: bár a kormányok mérlegelik, milyen feltételek mellett és milyen fenntartásokkal lehetne szó a jövőbeni szerepvállalásról, a kérdés nyilvános napirendre vétele „teljesen helytelen ebben a pillanatban”.

Von der Leyen a hétvégén a Financial Times-nak adott interjúban beszélt arról, hogy Európa „igen pontos terveket” dolgoz ki egy multinacionális bevetésről, amely akár több tízezer katonát is érinthet. 

A bizottsági elnök szerint ehhez az Egyesült Államok hírszerzési és parancsnoki támogatása is társulhatna. Von der Leyen azzal érvelt, hogy csak ilyen erős garanciákkal védhető meg Ukrajna a jövőbeli orosz agressziótól – és egyben Európa biztonsága is.

A nyugati csapatok Ukrajnába telepítése azonban rendkívül megosztó téma. 

Franciaország és az Egyesült Királyság nyitott a vitára, míg az Egyesült Államok és több NATO-tag, például Lengyelország egyértelműen kizárta a katonai jelenlétet. 

A legtöbb európai kormány egyelőre nem foglalt egyértelmű álláspontot.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Raigo PAJULA / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. szeptember 02. 16:25
Úgy tudom, hogy szerepel a német alaptörvényben olyan kitétel, hogy német csapatok bevetése tilos, idegen ország területén. Ez még a II.VH.-t lezáró nemzetközi követelmények része.
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. szeptember 02. 16:24
Mikor és hogyan lett az eu feladata az ukrán buzik pátyolgatása? Valahogy nincsen meg az a pont, amikor ezt úgy eldöntöttük.
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2025. szeptember 02. 16:19
Inkább migránsokat kéne küldeni.
Válasz erre
2
0
kbexxx
•••
2025. szeptember 02. 16:15 Szerkesztve
Elit erőket, nem kivánja nélkülözni, a bundeschwer.. Kimaradna belöle. Valójában se pénze,sem konszenzusos Szándéka nincs nem beszélve a választók akaratát.. amivel valamilyért nem kiván szembe menni
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!