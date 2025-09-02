A németeknek nem tetszik Von der Leyen terve, meg is üzenték neki, ez így nem mehet tovább

Boris Pistorius német védelmi miniszter élesen bírálta Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt, amiért az nyilvánosan felvetette, hogy az uniós országok közösen katonákat küldjenek Ukrajnába hosszú távú biztonsági garanciák részeként – írta meg a Politico.

Pistorius szerint „alapvetően hibás” ilyen tervekről beszélni addig, amíg béketárgyalások nem kezdődtek.

Az Európai Uniónak sem felelőssége, sem hatásköre nincs abban, hogy csapatokat vezényeljen – bárhová vagy bármi célból”

– fogalmazott a miniszter egy troisdorfi védelmi ipari látogatáson.

Hozzátette: bár a kormányok mérlegelik, milyen feltételek mellett és milyen fenntartásokkal lehetne szó a jövőbeni szerepvállalásról, a kérdés nyilvános napirendre vétele „teljesen helytelen ebben a pillanatban”.

Von der Leyen a hétvégén a Financial Times-nak adott interjúban beszélt arról, hogy Európa „igen pontos terveket” dolgoz ki egy multinacionális bevetésről, amely akár több tízezer katonát is érinthet.

A bizottsági elnök szerint ehhez az Egyesült Államok hírszerzési és parancsnoki támogatása is társulhatna. Von der Leyen azzal érvelt, hogy csak ilyen erős garanciákkal védhető meg Ukrajna a jövőbeli orosz agressziótól – és egyben Európa biztonsága is.

A nyugati csapatok Ukrajnába telepítése azonban rendkívül megosztó téma.

Franciaország és az Egyesült Királyság nyitott a vitára, míg az Egyesült Államok és több NATO-tag, például Lengyelország egyértelműen kizárta a katonai jelenlétet.

A legtöbb európai kormány egyelőre nem foglalt egyértelmű álláspontot.