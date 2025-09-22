Ft
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
családpolitika New York Szijjártó Péter taps

Nem térünk magunkhoz: elképesztő tapsot kapott Szijjártó New Yorkban a magyar családpolitikáról szóló beszéde után (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 19:45

„A család anyából, apából és gyermekekből áll, ahol az anya nő, az apa pedig férfi" – hangsúlyozta az Egyesült Államokban a külgazdasági és külügyminiszter.

2025. szeptember 22. 19:45
null

Nyílt színi tapsot kapott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban, amikor is egy rendezvényen arról beszélt, hogy a család anyából, apából és gyermekekből áll, ahol az anya nő, az apa pedig férfi.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ keretein belül megvalósuló magyar-török szervezésű, családpolitikai témájú eseményen először is leszögezte, hogy Magyarországon továbbra is a családokat tekintik a társadalom alapjának, 

miközben napjainkban már magát ezt a kifejezést is komoly kihívások érik, nem beszélve annak lényegéről.

Ezért fontosnak tartotta annak gyors tisztázását, hogy a magyarok mit értenek a család fogalma alatt. 

Mi család alatt az anyát, az apát és a gyermekeket értjük. És hogy Európában is egyértelmű legyen: az anya nő, az apa férfi (…)

Az alaptörvényünk ebből a szempontból teljesen egyértelmű, nagyon világosan kimondja, hogy házasság egy férfi és egy nő között köthető” – húzta alá, mire a közönség megtapsolta.

Ezután kifejtette, hogy nem pusztán a magyar alkotmány családközpontú, hanem a kormány gazdasági stratégiája is az, hiszen hazánk a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között öt százalékkal az első helyen áll abban, hogy a bruttó hazai termék (GDP) mekkora részét fordítja családtámogatásokra.

„Jelenleg Magyarországon családközpontú adórendszer-forradalom zajlik (…) Ennek alapelve, hogy ha valakik úgy döntenek, hogy gyermeket akarnak, akkor ez nem hozhatja kedvezőtlenebb helyzetbe őket. Mi a gyereket áldásnak tekintjük, s gondoskodunk arról, hogy a családok annyi gyereket vállalhassanak, amennyit csak akarnak” – jelentette ki.

Szijjártó Péter ezután ismertette a részleteket, emlékeztetett arra, hogy Magyarországon a négy- vagy többgyerekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ráadásul jövő héttől már a három gyereket vállaló anyáknak sem kell majd szja-t fizetniük, 2026-tól pedig ezt a kétgyermekesekre is kiterjesztik.

„A második pont, hogy a gyerek születésétől számított két és fél évig, ha az anya úgy dönt, hogy otthon marad, hogy biztonságos környezetet biztosíthasson a gyermeke neveléséhez, akkor az állam a korábbi fizetése hetven százalékát fizeti neki” – tájékoztatott.

„Harmadik pont: minden nő, aki negyven évig dolgozott, az életkorától függetlenül elmehet nyugdíjba. Negyedikként, minden gyermek születése után a család az apa vagy az anya fizetésének egy bizonyos részét megkapja adómentesen a család döntése alapján. És ez az adómentes fizetésrész jövő év elejétől megduplázódik” – sorolta.

Emellett kitért a fiatal párok által igénybe vehető Babaváró hitelre, illetve a legfrissebb intézkedésre, a magyar történelem valaha volt legnagyobb lakáshitel-programjára, az Otthon Startra.

„Szeretnénk ismét naggyá tenni Magyarországot. Ehhez erős családokra van szükségünk, mert hisszük, hogy egy erős nemzet csakis erős családokra épülhet, s ezen intézkedésekkel próbáljuk ezt biztosítani” – összegzett a miniszter.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

fortissima
2025. szeptember 22. 21:21
"Mi család alatt az anyát, az apát és a gyermekeket értjük. És hogy Európában is egyértelmű legyen: az anya nő, az apa férfi ..." Alice Weidel és a néhai Arthur J. Finkelstein valahol a messzi távolban elmosolyodik...
fortissima
2025. szeptember 22. 21:17
Nem térünk magunkhoz... :-))))))))))))))
regi-nyarakon21
2025. szeptember 22. 21:01
Akkora 'durranás' a magyar családtámogatási rendszer, hogy angol barátaim nem akarták elhinni ezeket a kedvezményeket, amiket az itthoni ellenzék csak fikáz. Ellenőrizték, írtak, hogy tényleg!!!, és gratula!!!!
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 22. 20:58
»vamonos-4 2025. szeptember 22. 20:14 Ez olyan mint a kinai propaganda. « Nicsak! Egy kínaipropaganda szakértő! Még ehhez is értesz. Pedig te már nagyon sok dolognak vagy szakértője!
