Ukrajna Brüsszel Ursula von der Leyen Oroszország Bulgária Dmitrij Medvegyev repülőgép Európai Bizottság Európai Unió Marija Zaharova

Most érkezett: mindent elmondtak az oroszok Von der Leyen repülőgépéről

2025. szeptember 04. 21:39

Marija Zaharova szerint egyértelmű, mi történt valójában.

2025. szeptember 04. 21:39
Oroszország elutasítja a tárgyalást az ukrajnai külföldi intervenció lehetőségéről – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtöki vlagyivosztoki sajtótájékoztatóján.

„Oroszország nem szándékozik megvitatni egy Ukrajnában történő, eredendően elfogadhatatlan és minden biztonságot aláásó külföldi beavatkozást, semmilyen formában, semmilyen formátumban.

Ezt valamilyen módon tudatosítani kell bennük (a Nyugatban),

hogy amikor legközelebb ezt a témát mérlegelni akarják, legyen nekik egy támpontjuk ezzel kapcsolatban, Oroszország álláspontja formájában” – fogalmazott Zaharova a Keleti Gazdasági Fórumon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök biztonsági garanciaköveteléseit Zaharova elfogadhatatlannak, „az európai szponzorok és az európai háborús párt” kezdeményezései másolatának minősítette.

„Az a céljuk, hogy Ukrajnát megőrizzék az országunk elleni terrorizmus és provokációk hídfőállásaként. Ezek nem Ukrajna biztonságát garantálják, hanem veszélyt jelentenek az európai kontinensre” – mondta.

Megismételte Moszkva álláspontját, miszerint minden Ukrajnának nyújtott segítség csak meghosszabbítja „a kijevi rezsim agóniáját”,

és magában hordozza a konfliktus eszkalálódásának komoly kockázatát a politikai-diplomáciai rendezéssel szemben.

Közölte, hogy Moszkva mérlegelni fogja azokat a nemzetbiztonsági kockázatokat, amelyeket Európa Oroszország határainál teremt, és reagálni fog rájuk. A szóvivő szerint a NATO minden alap nélkül folytatja katonai infrastruktúrájának kiépítését a határok közelében, és fokozza a hadgyakorlatok intenzitását.

Hangot adott véleményének, miszerint az Ukrajnában meggyökeresedett korrupció és lopás miatt semmilyen pénz sem lesz elegendő Ukrajna helyreállításához. Azt hangoztatta, hogy a humanitárius és katonai segélyt egyaránt rendszeresen megdézsmálják.

Szóba került még Von der Leyen repülőgépe is

Százszázalékos és primitív kacsának nevezte azt a The Financial Times brit lap által felröppentett hírt, amely szerint orosz beavatkozás nyomán Bulgáriában navigációs gondok léptek fel az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent szállító repülőgépnél.

Zaharova szerint ennek terjesztésével a cél a figyelem elterelése volt a Sanghaji Együttműködési Szervezet sikeres csúcstalálkozójáról.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Telegramon reagált David Lammy brit külügyminiszter bejelentésére, miszerint London 1,3 milliárd dollárt utalt át Kijevnek, amely a befagyasztott orosz kintlévőségek utáni nyereségből származik. Medvegyev szerint bírósági úton ezt a pénzt nem lehet behajtani, de Oroszország „természetes formában” – további területek vagy más ingó és ingatlan vagyon formájában – visszakaphatja pénzét, amelyet a „brit tolvajok” az „ukrán neonáciknak” adtak át.

„Természetesen nem az új orosz régiók földjeiről beszélek, azok amúgy is a mieink” – írta a volt elnök és kormányfő.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

(MTI)

