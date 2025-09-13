Már az első menetben komoly gyomrost vihetnek be Friedrich Merznek

Szeptember 14-én Észak-Rajna-Vesztfáliában önkormányzati választások lesznek. Németország legnépesebb tartományában nagyjából 13,7 millió polgár dönthet arról, ki kormányozza a településeket. Ez az első komoly megméretettése a Friedrich Merz vezette fekete-vörös (CDU-SPD) szövetségi kormánynak május 6-i hivatalba lépése óta. Bár egy önkormányzati választásról beszélünk, amin a helyi jelölteknek lényegesen nagyobb szerepe van, mint egy parlamenti voksoláson, de így is mérhető lesz a fekete-vörös-koalíció támogatottsága.

Komoly pofonba szaladhat bele Merz Észak-Rajna-Vesztfáliában

Merz pártja visszaeshet

396 település – köztük 23 nagyváros és 31 járás – lakói vasárnap döntik el a városi és települési önkormányzatok, a körzeti tanácsok és a körzetek képviselőtestületeinek mandátumait. Ugyanakkor szinte minden településen és körzetben polgármester- és helyi önkormányzati választára kerül sor, valamint a Ruhr-vidék regionális szövetségének közgyűlési választásaira – ez a fórum az összes szövetség és körzet számára a Ruhr-vidéken. Amennyiben egyes esetekben második fordulóra kerül sor, azt szeptember 28-án tartják.

A 2020-as önkormányzati választásokkal ellentétben „a zöld témák, mint a fenntarthatóság és a klímavédelem, ugyan továbbra is fontosak, de már nem a központi témák – erről már Norbert Kersting politikai elemző beszélt a Die Zeitnak. Kersting szerint az idei választásokon olyan témák dominálnak,