Elképesztő: tilos lesz rosszat mondani a migrációra ebben a német városban

Az egyezményt a helyi Integrációs Kerekasztal kezdeményezte, amelynek szóvivője szociáldemokrata párttag és korábbi szakszervezeti vezető. Helyettesei egy evangélikus lelkész és a katolikus egyház egy képviselője, míg a kampány tisztaságát felügyelő ombudsmanok szintén a két nagy keresztény felekezetből érkeztek.

Reitz szerint ez alapján

felmerülhet a kérdés, hogy nem tért-e vissza Kölnbe a vallási inkvizíció.”

A tudósító szerint ez a konstrukció ugyanis erősen beszűkíti a politikai vitát. „Megmenthető-e a szabadságra épülő demokrácia úgy, hogy közben korlátozzuk a szabad diskurzust?” – teszi fel a kérdést.

Reitz szerint, ez már átmenet a szabad demokráciából a „irányított demokráciába”. Mint írja, liberális emberként kötelességének érzi ellene szólni ennek a gyakorlatnak.

Különösen problémásnak tartja mindezt egy olyan városban, mint Köln, ahol szerinte jelentős a külföldiek által elkövetett bűnözés. Az erről való hallgatás – véli – azt eredményezi, hogy a politikusok nem veszik komolyan az emberek aggodalmait.

Sokan, főként idősebb emberek, sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára. És mindezekről most már nem lehetne beszélni?

Ez sértés a választók tapasztalataival szemben” – fogalmazott.

Egy friss felmérés szerint az AfD Észak-Rajna–Vesztfáliában jelenleg 14 százalékon áll – kilenc százalékponttal magasabban, mint az előző önkormányzati választáson.

„Ez az egész a kudarc bizonyítványa, amit mindenképpen ki kell állítani annak a politikai elitnek, amely oly szívesen nevezi magát a középnek. Ha így akarják felvenni a harcot az AfD-vel, akkor nincs más mondanivalóm, mint: gratulálok, AfD” – jegyzi meg Reitz.

Nyitókép: MTI/EPA/Maja Hitij