Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia Köln migráció AfD

Elképesztő: tilos lesz rosszat mondani a migrációra ebben a német városban

2025. augusztus 28. 16:03

Az AfD-n kívül szinte minden német párt szügyig merült a hazudozásba és elhallgatásba.

2025. augusztus 28. 16:03
null

Kölnben hét párt írt alá egy úgynevezett fair play-megállapodást a közelgő önkormányzati választásokra. Az egyezmény értelmében a migráció kérdését kizárólag pozitív kontextusban lehet említeni a kampány során – számol be cikkében a Focus Online.

Ulrich Reitz, a portál vezető tudósítója szerint ez rendkívül veszélyes. Mint fogalmazott: „Ha valaki igazán meg akarja erősíteni az AfD-t, akkor pontosan így kell eljárni.” Reitz úgy véli, a város ezzel az egyezménnyel valóságos „rámpát épített az AfD számára”.

Ezt is ajánljuk a témában

Az egyezményt a helyi Integrációs Kerekasztal kezdeményezte, amelynek szóvivője szociáldemokrata párttag és korábbi szakszervezeti vezető. Helyettesei egy evangélikus lelkész és a katolikus egyház egy képviselője, míg a kampány tisztaságát felügyelő ombudsmanok szintén a két nagy keresztény felekezetből érkeztek.

Reitz szerint ez alapján

felmerülhet a kérdés, hogy nem tért-e vissza Kölnbe a vallási inkvizíció.”

A tudósító szerint ez a konstrukció ugyanis erősen beszűkíti a politikai vitát. „Megmenthető-e a szabadságra épülő demokrácia úgy, hogy közben korlátozzuk a szabad diskurzust?” – teszi fel a kérdést.

Reitz szerint, ez már átmenet a szabad demokráciából a „irányított demokráciába”. Mint írja, liberális emberként kötelességének érzi ellene szólni ennek a gyakorlatnak.

Különösen problémásnak tartja mindezt egy olyan városban, mint Köln, ahol szerinte jelentős a külföldiek által elkövetett bűnözés. Az erről való hallgatás – véli – azt eredményezi, hogy a politikusok nem veszik komolyan az emberek aggodalmait.

Sokan, főként idősebb emberek, sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára. És mindezekről most már nem lehetne beszélni? 

Ez sértés a választók tapasztalataival szemben” – fogalmazott.

Egy friss felmérés szerint az AfD Észak-Rajna–Vesztfáliában jelenleg 14 százalékon áll – kilenc százalékponttal magasabban, mint az előző önkormányzati választáson.

„Ez az egész a kudarc bizonyítványa, amit mindenképpen ki kell állítani annak a politikai elitnek, amely oly szívesen nevezi magát a középnek. Ha így akarják felvenni a harcot az AfD-vel, akkor nincs más mondanivalóm, mint: gratulálok, AfD” – jegyzi meg Reitz.

Nyitókép: MTI/EPA/Maja Hitij

 

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. augusztus 28. 17:30
Nyugaton nagyon igyekeznek bevezetni a neomarxista diktatúrát, amit liberalizmusnak és demokráciának neveznek arrafelé.
Válasz erre
1
0
Szamóca bácsi
2025. augusztus 28. 17:27
...mindeközben az AfD meleg cicusából soha nem lesz KANcellár, maradhat Svájcban a macája nuniját simogatni. oh, b+ micsoda világ ez...
Válasz erre
0
1
Szamóca bácsi
2025. augusztus 28. 17:23
"sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára. És mindezekről most már nem lehetne beszélni?" -- csak beszélni tilos, vagy már a ráutaló magatartás is? (avagy: kötelező kimenni az utcára este 10-kor bizonyítandó, hogy az ellenkezőjét gondolja Hans bácsi és Karola néni.)
Válasz erre
1
1
support-2
2025. augusztus 28. 17:21
A németeknél a gond az, hogy ezt ideológiai alapon megmagyarázzák. Elhitetik az emberekkel, hogy ez így jó, ha nem érted, akkor tudatlan vagy.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!