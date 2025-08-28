Elképesztő: tilos lesz rosszat mondani a migrációra ebben a német városban

Csalódtak az emberek a német kormányban: tovább erősödhet az AfD
Egyre többen fontolgatják a Németországból való kivándorlást.
Az AfD-n kívül szinte minden német párt szügyig merült a hazudozásba és elhallgatásba.
Kölnben hét párt írt alá egy úgynevezett fair play-megállapodást a közelgő önkormányzati választásokra. Az egyezmény értelmében a migráció kérdését kizárólag pozitív kontextusban lehet említeni a kampány során – számol be cikkében a Focus Online.
Ulrich Reitz, a portál vezető tudósítója szerint ez rendkívül veszélyes. Mint fogalmazott: „Ha valaki igazán meg akarja erősíteni az AfD-t, akkor pontosan így kell eljárni.” Reitz úgy véli, a város ezzel az egyezménnyel valóságos „rámpát épített az AfD számára”.
Az egyezményt a helyi Integrációs Kerekasztal kezdeményezte, amelynek szóvivője szociáldemokrata párttag és korábbi szakszervezeti vezető. Helyettesei egy evangélikus lelkész és a katolikus egyház egy képviselője, míg a kampány tisztaságát felügyelő ombudsmanok szintén a két nagy keresztény felekezetből érkeztek.
Reitz szerint ez alapján
felmerülhet a kérdés, hogy nem tért-e vissza Kölnbe a vallási inkvizíció.”
A tudósító szerint ez a konstrukció ugyanis erősen beszűkíti a politikai vitát. „Megmenthető-e a szabadságra épülő demokrácia úgy, hogy közben korlátozzuk a szabad diskurzust?” – teszi fel a kérdést.
Reitz szerint, ez már átmenet a szabad demokráciából a „irányított demokráciába”. Mint írja, liberális emberként kötelességének érzi ellene szólni ennek a gyakorlatnak.
Különösen problémásnak tartja mindezt egy olyan városban, mint Köln, ahol szerinte jelentős a külföldiek által elkövetett bűnözés. Az erről való hallgatás – véli – azt eredményezi, hogy a politikusok nem veszik komolyan az emberek aggodalmait.
Sokan, főként idősebb emberek, sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára. És mindezekről most már nem lehetne beszélni?
Ez sértés a választók tapasztalataival szemben” – fogalmazott.
Egy friss felmérés szerint az AfD Észak-Rajna–Vesztfáliában jelenleg 14 százalékon áll – kilenc százalékponttal magasabban, mint az előző önkormányzati választáson.
„Ez az egész a kudarc bizonyítványa, amit mindenképpen ki kell állítani annak a politikai elitnek, amely oly szívesen nevezi magát a középnek. Ha így akarják felvenni a harcot az AfD-vel, akkor nincs más mondanivalóm, mint: gratulálok, AfD” – jegyzi meg Reitz.
Nyitókép: MTI/EPA/Maja Hitij