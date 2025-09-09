Megvan, ki lehet Macron új kormányfője: a kérdés már nem is az, hogy jó-e a jelölt, hanem az, hogy mikor veszi át a hatalmat Orbán Viktor szövetségese

Macront is magával rántja a francia kormány bukása?
A papírforma érvényesült Párizsban, Marine Le Pen az elnök fejét és új választást követel.
Macron egyik régi favoritját dobhatja be a tűzvonalba.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szeptember 8-án megbukott François Bayrou kormánya, miután a francai Nemzetgyűlés 194:364 arányban nem szavazott bizalmat a kabinet 43,8 milliárd eurós költségvetési megszorítási tervének.
Ahogy arról korábban írtunk, a szakértői körökben és a nyilvánosságban elsősorban három várományost emlegettek Bayrou utódjaként. A Politico bennfentes forrásai szerint Emmanuel Macron francia elnök egyre inkább Sébastien Lecornu hadügyminiszter mellett teheti le közülük a garast.
A lap értesülései szerint az elnöki hivatal hétfő este már konkrét forgatókönyvet készített a Lecornu-lehetősgre.
Macron hivatalosan a következő napokban nevezi meg Bayrou utódját, miközben
Az elnök környezetéből származó értesülések szerint Lecornu, aki régóta Macron szövetségese, és több kormányátalakítást is túlélt, most komoly esélyes. Ám a francia politika legfelsőbb körei szerint addig semmi sincs kőbe vésve, amíg az elnök alá nem írja a kinevezést.
Úgy tudni, a hadügyminiszter hétvégén már támogatói telefonhívásokat intézett, sőt, potenciális miniszterjelölteket is megkeresett. Sőt, még a leköszönő miniszteri tanácsadók csoportbeszélgetéseiben is Lecornu nevét emlegetik. Macron környezetéből azt is kiszivárogtatták:
az elnök szeretne „a szíve szerint választani”, Lecornu személye pedig közel áll hozzá.
A Politico ugyanakkor arra is emlékezetet, hogy az új kormányfő ugyanazzal a patthelyzettel szembesül majd, amely Bayrout és korábban Michel Barnier-t is megbuktatta:
Kompromisszumokat pedig az eddigi kormányok sem igen találtak, mostanra pedig a politikai spektrum mindként fele arra törekszik, hogy Macron lehetőleg ne töltse ki a ciklusát (ez a 8-ai parlamenti beszédekből is világos volt).
Boris Vallaud, a szocialisták frakcióvezetője egy baloldali miniszterelnök kinevezését sürgette, míg a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine le Pen egyértelműen megüzente:
ők készen állnak a kormányzásra, és új választások kiírására szólította fel Macront.
A 39 éves Sébastien Lecornu Franciaország egyik legfiatalabb, de máris meghatározó politikusa. Jogot tanult, majd elsöprő lendülettel vetette bele magát a politikába: 22 évesen a jobbközép Népi Mozgalom Uniója (UMP) legfiatalabb politikai tanácsadójaként kezdett Jean-Pierre Jouyet európai ügyekért felelős államtitkár, majd Bruno Le Maire mezőgazdasági miniszter mellett.
2014-ben Vernon polgármesterévé választották, ezzel ő lett az ország legfiatalabb városvezetője. 2017-ben csatlakozott Macron centrista táborához, és különböző kormányzati tisztségeket töltött be. Volt
2022 májusa óta Franciaország hadügyminisztere, az ukrajnai háború miatt a szokottnál nagyobb figyelem övezi.
Feladata
Lecornu Macron egyik legbizalmasabb embere, akit a párizsi politikai körökben évek óta lehetséges miniszterelnökként emlegetnek.
***
Fotó: Mohammed BADRA / POOL / AFP