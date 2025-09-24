Megszólalt a svéd miniszter: „Magyarországon szörnyű állapotban van a demokrácia”

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán arról írt, hogy ismét megszólaltak a svédek. A skandináv ország Európa-ügyi minisztere egyenesen azt közölte, hogy „Magyarországon szörnyű állapotban van a demokrácia”.

A kormánypárti politikus erre úgy reagált,

könnyű neki, ma ráért, ezek szerint ma nem robbantottak fel senkit”.

Majd azzal folytatta, hogy gratulált a svéd kormánynak, amennyiben volt 24 óra, amikor senkit nem lőttek le és senkit nem robbantottak fel. „Csodálatos mintademokrácia…” – jegyezte meg Menczer.

A fideszes politikus végül sok sikert kívánt a bevándorlókkal, és leszögezte, hogy Magyarországon nem kérnek belőlük.