Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia Svédország Magyarország migráció Harcosok Klubja konfliktus diplomácia miniszter

Megszólalt a svéd miniszter: „Magyarországon szörnyű állapotban van a demokrácia”

2025. szeptember 24. 11:18

Menczer Tamás ennek kapcsán gratulált a svéd kormánynak, amennyiben volt 24 óra, amikor senkit nem lőttek le vagy robbantottak fel a „mintademokráciaként” emlegetett országban.

2025. szeptember 24. 11:18
null

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán arról írt, hogy ismét megszólaltak a svédek. A skandináv ország Európa-ügyi minisztere egyenesen azt közölte, hogy „Magyarországon szörnyű állapotban van a demokrácia”.

A kormánypárti politikus erre úgy reagált,

könnyű neki, ma ráért, ezek szerint ma nem robbantottak fel senkit”.

Majd azzal folytatta, hogy gratulált a svéd kormánynak, amennyiben volt 24 óra, amikor senkit nem lőttek le és senkit nem robbantottak fel. „Csodálatos mintademokrácia…” – jegyezte meg Menczer.

A fideszes politikus végül sok sikert kívánt a bevándorlókkal, és leszögezte, hogy Magyarországon nem kérnek belőlük.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Egy ideje megy a csörte a magyarok és a svédek között

Emlékezetes, hogy nemrég Orbán Viktor miniszterelnök is üzenetet küldött a svédeknek. A kormányfő és skandináv kollégája között kirobbant diplomáciai konfliktus Svédország migrációs válságát és annak bűnözési következményeit helyezi a középpontba. 

Azután vette kezdetét a két vezető politikus között az üzengetés, hogy Orbán a Harcosok Klubja edzőtáborában, majd az X-en idézte a német Die Welt cikkét, amely szerint 

svéd bűnbandák kiskorú lányokat használnak fel emberölések elkövetésére, kihasználva a svéd igazságszolgáltatás enyhe büntetéseit.

 „Egy ország, amely régen a rendről és biztonságról volt híres, most összeomlik: több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosság miatt, családok élnek félelemben. Szívszorító. A svéd nép többet érdemel!” – írta Orbán, aki szerint a migráció miatti káosz a Nyugat hanyatlásának jele.

Kristersson

  • „felháborító hazugságoknak” minősítette a magyar kormányfő szavait,
  • és azzal vádolta Orbánt, hogy saját országában bontja le a jogállamot, 
  • miközben kétségbeesetten kampányol a közelgő választások előtt.

Nyitókép: AFP/Pradeep Dambarage

mirage-2
2025. szeptember 24. 13:43
NE POFÁZZ BIZONYÍTSD !
red-bullshit
2025. szeptember 24. 13:09
„Magyarországon szörnyű állapotban van a demokrácia” Jelentette ki a svéd kalifátus. Akkor úgy is van.
Madasa Hatter
•••
2025. szeptember 24. 12:59 Szerkesztve
Ki kell utasítani a nagyköveteket a finn és a balti gecikkel együtt. Szijjártó meg ne azt ismételgesse hogy földrajzi adottságaink miatt nem tudunk olajat venni mástól, azt kell mondania hogy nem is akarunk mástól venni. Az oroszok minket nem fenyegetnek, nem az ellenségeink, az ukránok meg nem a barátaink, nyugodtan szeretnénk kereskedni azzal akivel csak akarunk. lehet kussolni
csulak
2025. szeptember 24. 12:43
Magyarorszagon olyan szar allapotban van a demokracia , hogy mindneki nyilvanosan elmondhatja es leirhatja velemenyet minden buntetes nelkul, ugyanez egyetlen nyugat es orszagrol nem mondhato el !
