„Meghatóak” Charlie Kirk merénylőjének üzenetei – egy liberális riporter szerint

Charlie Kirk gyilkosa üzenetekben vallotta be tettét – halálbüntetéssel nézhet szembe
A vádiratból kiderült: a feltételezett merénylő transz barátjának bevallotta a tettét.
Egész Amerika felháborodott az ABC News munkatársának szavain.
Óriási felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, hogy az ABC News riportere, Matt Gutman „nagyon meghatónak” és „intimnek” nevezte a konzervatív influenszer, Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinson szöveges üzeneteit – adta hírül a New York Post.
Gutman a Utah állambeli sajtótájékoztatón élő adásban ismertette a Robinson és transznemű partnere között váltott üzeneteket, amelyeket közvetlenül a szeptember 10-ei gyilkosság után írt:
Nagyon intim portré ez a kapcsolatukról... újra és újra azt írta neki: »szerelmem«, »meg akarlak védeni, szerelmem«”
– fogalmazott a láthatóan elérzékenyült tudósító, majd hozzátette:
„Ez nagyon megható volt, amit közülünk sokan nem is vártak. Egyfelől ott volt valaki, aki ügyvédje szerint nemcsak Charlie Kirk életét és a közönségét sodorta veszélybe, hanem mindezt gyerekek előtt tette. Másfelől pedig ilyen szeretetteljes hangon szólt a partneréhez. Egy igazán érdekes, lebilincselő sajtótájékoztató volt.”
Gutman később az ABC livestreamjén is megismételte kijelentéseit, tovább fokozva a felháborodást:
Soha nem éltem még át olyan sajtótájékoztatót, ahol ilyen terjedelmes, önvádló, és mégis ennyire megható üzeneteket olvastunk volna fel”
– mondta.
A riporter kiemelte, hogy Robinson arra kérte partnerét:
törölje az üzeneteket, és ne beszéljen a rendőrökkel, ugyanakkor indokként azt hozta fel, hogy mindezt „a szerelme védelmében” teszi.
Az üzenetekből egyébként kiderült, hogy Robinson vissza akarta szerezni nagyapja puskáját, amellyel végrehajtotta a merényletet, mert rettegett attól, mit szól majd az édesapja, ha nem tudja megmutatni a fegyvert.
Az üzenetváltás pillanatában Robinsont már hívta is az édesapja, és üzent neki, hogy küldjön fényképet a hírekben addigra már bemutatott, meglehetősen jellegzetes alakú puskáról, mert nagyapja már gyanakodott, hogy az ő fegyvere lehet az.
A merénylő egyébként abban reménykedett, hogy nem kapják el, és a „magával viheti a titkot a sírba”, hogy ő lőtte le Charlie Kirk-öt. Amikor transz partnere arról faggatta, miért követte el a gyilkosságot, a következőképpen válaszolt:
„Elegem volt a gyűlöletéből. Van gyűlölet, amit nem lehet kibeszélni, elsimítani.”
Az üzenetekből kiderül, hogy az elkövető elsősorban azon fáradozott, hogy megússza a felelősségre vonást, majd mikor látta, hogy erre nem sok reménye maradt, arról írt, hogy önként akarja feladni magát.
A 22 éves férfi ellen kedden aljas indokból elkövetett gyilkosság, fegyverrel elkövetett bűncselekmény és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt emeltek vádat.
A kommentárokra azonnal özönleni kezdtek a reakciók a közösségi médiában:
Mi a fene?”
– írta az X-en a New York Post publicistája, Karol Markowicz.
Ron DeSantis floridai kormányzó szerint mindez
a hagyományos média maga teljességében”.
Jim Banks republikánus szenátor annyit fűzött hozzá:
Várjunk csak, micsoda???”
Will Cain, a Fox News műsorvezetője úgy fogalmazott:
Alapjaiban, megbocsáthatatlanul sértő.”
Meghan McCain pedig felkiáltott:
Mindenkinek elment az esze az ABC-nél?!”
Az interneten egyre többen követelik Gutman kirúgását, a távozását sürgető kommentek ezrei gyűjtöttek több ezer lájkot. Az ABC News azonban a New York Post kérdésére nem reagált a botrány kirobbanásáig.
A New York Post megjegyezte: a vita nem pusztán arról szól, hogy a riporter félreértelmezett néhány üzenetet, hanem arról, hogy
a főműsoridőben elhangzott „empatikus” kommentár olyan fényt vetett a gyilkossággal vádolt férfira, amelyet sokan Charlie Kirk emlékére és hozzátartozói arcára mért pofonnak tartanak.
Szívfacsaró gondolatok.
Fotó: Matt Gutman / Jason Redmond / AFP