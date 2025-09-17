„Meghatóak” Charlie Kirk merénylőjének üzenetei – egy liberális riporter szerint

A kifacsart romantikán túl

Az üzenetekből egyébként kiderült, hogy Robinson vissza akarta szerezni nagyapja puskáját, amellyel végrehajtotta a merényletet, mert rettegett attól, mit szól majd az édesapja, ha nem tudja megmutatni a fegyvert.

Az üzenetváltás pillanatában Robinsont már hívta is az édesapja, és üzent neki, hogy küldjön fényképet a hírekben addigra már bemutatott, meglehetősen jellegzetes alakú puskáról, mert nagyapja már gyanakodott, hogy az ő fegyvere lehet az.

A merénylő egyébként abban reménykedett, hogy nem kapják el, és a „magával viheti a titkot a sírba”, hogy ő lőtte le Charlie Kirk-öt. Amikor transz partnere arról faggatta, miért követte el a gyilkosságot, a következőképpen válaszolt:

„Elegem volt a gyűlöletéből. Van gyűlölet, amit nem lehet kibeszélni, elsimítani.”

Az üzenetekből kiderül, hogy az elkövető elsősorban azon fáradozott, hogy megússza a felelősségre vonást, majd mikor látta, hogy erre nem sok reménye maradt, arról írt, hogy önként akarja feladni magát.