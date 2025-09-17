Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ABC News charlie kirk Charlie Kirk gyilkosság merénylet Egyesült Államok

„Meghatóak” Charlie Kirk merénylőjének üzenetei – egy liberális riporter szerint

2025. szeptember 17. 17:07

Egész Amerika felháborodott az ABC News munkatársának szavain.

2025. szeptember 17. 17:07
null

Óriási felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, hogy az ABC News riportere, Matt Gutman „nagyon meghatónak” és „intimnek” nevezte a konzervatív influenszer, Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinson szöveges üzeneteit – adta hírül a New York Post.

Ezt is ajánljuk a témában

Gutman a Utah állambeli sajtótájékoztatón élő adásban ismertette a Robinson és transznemű partnere között váltott üzeneteket, amelyeket közvetlenül a szeptember 10-ei gyilkosság után írt:

Nagyon intim portré ez a kapcsolatukról... újra és újra azt írta neki: »szerelmem«, »meg akarlak védeni, szerelmem«”

– fogalmazott a láthatóan elérzékenyült tudósító, majd hozzátette:

„Ez nagyon megható volt, amit közülünk sokan nem is vártak. Egyfelől ott volt valaki, aki ügyvédje szerint nemcsak Charlie Kirk életét és a közönségét sodorta veszélybe, hanem mindezt gyerekek előtt tette. Másfelől pedig ilyen szeretetteljes hangon szólt a partneréhez. Egy igazán érdekes, lebilincselő sajtótájékoztató volt.”

Gutman később az ABC livestreamjén is megismételte kijelentéseit, tovább fokozva a felháborodást:

Soha nem éltem még át olyan sajtótájékoztatót, ahol ilyen terjedelmes, önvádló, és mégis ennyire megható üzeneteket olvastunk volna fel”

– mondta.

A riporter kiemelte, hogy Robinson arra kérte partnerét:

törölje az üzeneteket, és ne beszéljen a rendőrökkel, ugyanakkor indokként azt hozta fel, hogy mindezt „a szerelme védelmében” teszi.

A kifacsart romantikán túl

Az üzenetekből egyébként kiderült, hogy Robinson vissza akarta szerezni nagyapja puskáját, amellyel végrehajtotta a merényletet, mert rettegett attól, mit szól majd az édesapja, ha nem tudja megmutatni a fegyvert.

Az üzenetváltás pillanatában Robinsont már hívta is az édesapja, és üzent neki, hogy küldjön fényképet a hírekben addigra már bemutatott, meglehetősen jellegzetes alakú puskáról, mert nagyapja már gyanakodott, hogy az ő fegyvere lehet az.

A merénylő egyébként abban reménykedett, hogy nem kapják el, és a „magával viheti a titkot a sírba”, hogy ő lőtte le Charlie Kirk-öt. Amikor transz partnere arról faggatta, miért követte el a gyilkosságot, a következőképpen válaszolt:

„Elegem volt a gyűlöletéből. Van gyűlölet, amit nem lehet kibeszélni, elsimítani.”

Az üzenetekből kiderül, hogy az elkövető elsősorban azon fáradozott, hogy megússza a felelősségre vonást, majd mikor látta, hogy erre nem sok reménye maradt, arról írt, hogy önként akarja feladni magát.

 

Ezt is ajánljuk a témában

A nézők nem tudták elhinni a hallottakat

A kommentárokra azonnal özönleni kezdtek a reakciók a közösségi médiában:

Mi a fene?”

– írta az X-en a New York Post publicistája, Karol Markowicz.

Ron DeSantis floridai kormányzó szerint mindez

a hagyományos média maga teljességében”.

Jim Banks republikánus szenátor annyit fűzött hozzá:

Várjunk csak, micsoda???”

Will Cain, a Fox News műsorvezetője úgy fogalmazott:

Alapjaiban, megbocsáthatatlanul sértő.”

Meghan McCain pedig felkiáltott:

Mindenkinek elment az esze az ABC-nél?!”

Az interneten egyre többen követelik Gutman kirúgását, a távozását sürgető kommentek ezrei gyűjtöttek több ezer lájkot. Az ABC News azonban a New York Post kérdésére nem reagált a botrány kirobbanásáig.

A New York Post megjegyezte: a vita nem pusztán arról szól, hogy a riporter félreértelmezett néhány üzenetet, hanem arról, hogy

a főműsoridőben elhangzott „empatikus” kommentár olyan fényt vetett a gyilkossággal vádolt férfira, amelyet sokan Charlie Kirk emlékére és hozzátartozói arcára mért pofonnak tartanak.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Matt Gutman / Jason Redmond / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. szeptember 17. 18:52
"konzervatív influenszer" na ne röhögtessetek .... :-D
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. szeptember 17. 18:47
Az amerikai liberális médiáktól hányingert kapok!!!! Azután hálózatban végig a világon, hogy sugárban lehessen!!!
Válasz erre
0
0
Bodzay
2025. szeptember 17. 18:44
Két kérdés: Egy súlyos értékzavarral élő embert miért alkalmazhat a média? A párkapcsolatra vonatkozó intim üzenetek és a gyilkosság között feltételezhető-e kapcsolat?
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 17. 18:40
Deviáns korcs.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!