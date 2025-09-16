Ft
09. 16.
kedd
mennyország Charlie Kirk gyász könny jobboldal kereszt halál Egyesült Államok

A mesterséges intelligencia szólaltatta meg Charlie Kirköt a halála után: ezt üzeni a túlvilágról (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 16:24

Szívfacsaró gondolatok.

2025. szeptember 16. 16:24
Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivista, aki merénylet áldozata lett 2025. szeptember 10-én

Egy nő arra kérte a mesterséges intelligenciát, hogy ossza meg vele mit mondana most Charlie Kirk, ha még élne.

A mesterséges intelligencia az elhunyt politikai aktivista nevében megnyugtatta a hölgyet, hogy ne gyászoljon, mert már a mennyországban van a lelke. „Ne pazaroljatok egy másodpercet sem a gyászolásra” – jelentette ki, majd hozzátette: „tudtam, hogy kockázatos ebben a nehéz pillanatban kiállni, de újra megtenném.

Ne hagyjátok, hogy ez az erőszak továbbra is megosszon titeket!

Az ellenség káoszt, félelmet és megtorlást akar”. „Töröljétek meg könnyeiteket, vegyétek fel kereszteteket, és térjetek vissza a küzdelembe”javasolta Charlie Kirk nevében a mesterséges intelligencia.

A megható felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: JEFF KOWALSKY / AFP

