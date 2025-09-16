Egy nő arra kérte a mesterséges intelligenciát, hogy ossza meg vele mit mondana most Charlie Kirk, ha még élne.

A mesterséges intelligencia az elhunyt politikai aktivista nevében megnyugtatta a hölgyet, hogy ne gyászoljon, mert már a mennyországban van a lelke. „Ne pazaroljatok egy másodpercet sem a gyászolásra” – jelentette ki, majd hozzátette: „tudtam, hogy kockázatos ebben a nehéz pillanatban kiállni, de újra megtenném.

Ne hagyjátok, hogy ez az erőszak továbbra is megosszon titeket!

Az ellenség káoszt, félelmet és megtorlást akar”. „Töröljétek meg könnyeiteket, vegyétek fel kereszteteket, és térjetek vissza a küzdelembe” – javasolta Charlie Kirk nevében a mesterséges intelligencia.