Magyarországnak résen kell lennie: titkos paktum készül a gazdag tagállamok között

Az Európai Unió leggazdagabb tagállamai Bécsben tartottak zárt ajtók mögötti megbeszélést, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki a közelgő, többéves uniós költségvetési tárgyalások előtt – számolt be a Világgazdaság.

A találkozó célja az volt, hogy a nettó befizetők – köztük Franciaország, Németország és Svédország – egységes álláspontot képviseljenek a kiadások visszafogásáról, mielőtt szembekerülnek a több támogatást követelő dél- és kelet-európai országokkal.

A tárgyalások során kirajzolódott a két nagy blokk közötti törésvonal: míg a nettó befizetők a költségvetés szűkítését sürgetik, addig Olaszország, Spanyolország és Lengyelország – a kohéziós és agrártámogatások fő haszonélvezői – nagyobb uniós források mellett érvelnek.

Franciaország sajátosan kettős pozíciót képvisel: bár a befizető országok közé tartozik, az agrártámogatások ügyében inkább Lengyelországhoz húz, mint Németországhoz.