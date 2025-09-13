Ft
Magyarországnak résen kell lennie: titkos paktum készül a gazdag tagállamok között

2025. szeptember 13. 15:26

Az EU leggazdagabb országai titkos bécsi találkozón hangolták össze stratégiájukat a 2028–2034 közötti költségvetési tárgyalások előtt.

2025. szeptember 13. 15:26
Az Európai Unió leggazdagabb tagállamai Bécsben tartottak zárt ajtók mögötti megbeszélést, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki a közelgő, többéves uniós költségvetési tárgyalások előtt – számolt be a Világgazdaság.

A találkozó célja az volt, hogy a nettó befizetők – köztük Franciaország, Németország és Svédország – egységes álláspontot képviseljenek a kiadások visszafogásáról, mielőtt szembekerülnek a több támogatást követelő dél- és kelet-európai országokkal.

A tárgyalások során kirajzolódott a két nagy blokk közötti törésvonal: míg a nettó befizetők a költségvetés szűkítését sürgetik, addig Olaszország, Spanyolország és Lengyelország – a kohéziós és agrártámogatások fő haszonélvezői – nagyobb uniós források mellett érvelnek. 

Franciaország sajátosan kettős pozíciót képvisel: bár a befizető országok közé tartozik, az agrártámogatások ügyében inkább Lengyelországhoz húz, mint Németországhoz.

A bécsi egyeztetéseket elsősorban Franciaország és Németország irányította. Egy uniós diplomata a Politicónak úgy nyilatkozott: 

A nettó befizetők között végül Párizs és Berlin mondja ki a végső szót, a többiek pedig követik az irányvonalat.” 

A másik oldalon Varsó viszi a vezető szerepet, hiszen Lengyelország jelenleg a legnagyobb kedvezményezettje az uniós támogatásoknak. Magyarország mozgástere korlátozottabb: a lengyel–magyar viszony fagyossá válása miatt a mediterrán országok – például Málta és Olaszország – nagyobb szerephez jutottak a kelet–dél-európai blokk koordinálásában. Mindeközben az Európai Bizottság is intenzíven lobbizik a tagállamoknál, hogy az eredeti, közel 2000 milliárd eurós költségvetési tervezethez a lehető legközelebb maradjanak a 2028–2034 közötti pénzügyi keretről szóló végső megállapodásban.

Nyitókép: JOHN MACDOUGALL / AFP

