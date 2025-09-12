Ft
Financial Times Ursula von der Leyen Bulgária Európai Bizottság

Óriási árulás történt Brüsszelben: súlyos károkat okozott szövetségesének Von der Leyen

2025. szeptember 12. 10:58

Az Európai Bizottság elnökének esze ágában nem volt cáfolni az álhíreket a Plovdivba tartó repülőútjával kapcsolatban.

2025. szeptember 12. 10:58
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a mai napig nem cáfolta a Financial Times azon állításait, amelyek szerint augusztus 31-én, a Plovdivba tartó repülőgépe GPS-zavarás miatt csak papírtérképek segítségével tudott leszállni, és egy órán át körözött a város felett – írja az Euractive

A valóság ezzel szemben egészen más: a bolgár légiirányítás felvételei és a repülési adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a gép szabványos elektronikus rendszereket használt, és semmiféle rendkívüli körözésre nem került sor. A Flightradar24 adatai alapján a járat mindössze kilenc perccel volt hosszabb a tervezettnél, vagyis semmi nem támasztja alá a GPS-zavarásról szóló híreszteléseket.

Egy bolgár EP-képviselő, Elena Yoncheva hangsúlyozta, hogy a megalapozatlan állítás komoly kárt okozott Bulgária nemzetközi megítélésének.

Ennek ellenére Von der Leyen nem tartotta fontosnak, hogy cáfolja vagy tisztázza a vádakat, pedig ezzel saját szövetségese, Bulgária nemzetközi tekintélyét gyengíti. Bár a Bizottság és a bolgár miniszterelnök utalt valamiféle „interferencia lehetőségére”, konkrét bizonyítékot senki nem mutatott be. A Financial Times pedig továbbra is kitart a maga verziója mellett.

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

balatontihany-25
2025. szeptember 12. 11:38
Ursula banya csak károkat tud okozni...
bagira004
•••
2025. szeptember 12. 11:31 Szerkesztve
Ursula háborús provokátor Soros ügynök. , ukránokat eu ellen uszítja támogatja . Pontosan olyan mint Merkel utazó spion.
Szerintem
2025. szeptember 12. 11:25
Ursi hazudik. Nincs ebben semmi meglepő. Hazugság láncolatra vannak ezek felfűzve., Ursula - Weber - tiszafostos és a hal a fejétől bűzlik.
evpus
2025. szeptember 12. 11:23
Évek óta károkat okoz Ursula von Pfizer!!
