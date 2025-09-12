Óriási árulás történt Brüsszelben: súlyos károkat okozott szövetségesének Von der Leyen

A Flightradar buktatta le Ursula von der Leyent: gyakorlatilag egy szó sem volt igaz abból, amit állított
Nem volt itt semmilyen orosz támadás, nagyon úgy tűnik.
Az Európai Bizottság elnökének esze ágában nem volt cáfolni az álhíreket a Plovdivba tartó repülőútjával kapcsolatban.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a mai napig nem cáfolta a Financial Times azon állításait, amelyek szerint augusztus 31-én, a Plovdivba tartó repülőgépe GPS-zavarás miatt csak papírtérképek segítségével tudott leszállni, és egy órán át körözött a város felett – írja az Euractive.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem volt itt semmilyen orosz támadás, nagyon úgy tűnik.
A valóság ezzel szemben egészen más: a bolgár légiirányítás felvételei és a repülési adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a gép szabványos elektronikus rendszereket használt, és semmiféle rendkívüli körözésre nem került sor. A Flightradar24 adatai alapján a járat mindössze kilenc perccel volt hosszabb a tervezettnél, vagyis semmi nem támasztja alá a GPS-zavarásról szóló híreszteléseket.
Egy bolgár EP-képviselő, Elena Yoncheva hangsúlyozta, hogy a megalapozatlan állítás komoly kárt okozott Bulgária nemzetközi megítélésének.
Ennek ellenére Von der Leyen nem tartotta fontosnak, hogy cáfolja vagy tisztázza a vádakat, pedig ezzel saját szövetségese, Bulgária nemzetközi tekintélyét gyengíti. Bár a Bizottság és a bolgár miniszterelnök utalt valamiféle „interferencia lehetőségére”, konkrét bizonyítékot senki nem mutatott be. A Financial Times pedig továbbra is kitart a maga verziója mellett.
Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP