Óriási árulás történt Brüsszelben: súlyos károkat okozott szövetségesének Von der Leyen

A valóság ezzel szemben egészen más: a bolgár légiirányítás felvételei és a repülési adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a gép szabványos elektronikus rendszereket használt, és semmiféle rendkívüli körözésre nem került sor. A Flightradar24 adatai alapján a járat mindössze kilenc perccel volt hosszabb a tervezettnél, vagyis semmi nem támasztja alá a GPS-zavarásról szóló híreszteléseket.

Egy bolgár EP-képviselő, Elena Yoncheva hangsúlyozta, hogy a megalapozatlan állítás komoly kárt okozott Bulgária nemzetközi megítélésének.

Ennek ellenére Von der Leyen nem tartotta fontosnak, hogy cáfolja vagy tisztázza a vádakat, pedig ezzel saját szövetségese, Bulgária nemzetközi tekintélyét gyengíti. Bár a Bizottság és a bolgár miniszterelnök utalt valamiféle „interferencia lehetőségére”, konkrét bizonyítékot senki nem mutatott be. A Financial Times pedig továbbra is kitart a maga verziója mellett.