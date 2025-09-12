„A két elődömnek nem sikerült ellenállni, de én nem fogok engedni” – határozott kijelentést tett a miniszterelnök

Orbán Viktor: A Tisza-adó több százezer forintot venne el az emberektől! – (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, miért fontos a következő nemzeti konzultáció.
A miniszterelnök szerint az Európai Bizottság bele akar rángatni minket a háborúba.
Péntek reggeli szokásos rádióinterjújában Orbán Viktor részletesen beszélt a szerdai lengyelországi incidensről, amely során orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. A kormányfő szerint ez a megtestesülése annak, hogy milyen veszélyes helyzetben is élünk.
Amikor beesik néhány drón, akkor mindenki felkapja a fejét, a háborús fenyegetettség folyamatos”
– jegyezte meg a miniszterelnök, aki szerint „a lengyelek a barátaink, és történelmi szövetségeseink, ezért ami az ő szuverenitásukat sérti, az számunkra is elfogadhatatlan”.
A kormányfő Ursula von der Leyen szerdai beszédéről azt mondta, „három éve viseljük egy háború kedvezőtlen következményeit, miközben semmilyen felelősségünk sincs a háború kitörésében. A Bizottság bele akar rángatni minket a háborúba.”
Mind az első, mind a második világháborúból ki akartunk maradni, de a németek akkor is belerángattak minket egy háborúba. A két elődömnek nem sikerült ellenállni, de én nem fogok engedni”
– nyomatékosította Orbán Viktor, majd úgy folytatta, Európának arra lenne szüksége, hogy
Közölte: az összes olyan lépést át kéne alakítani, amiket eddig Ursula von der Leyen képviselt. „Ő nem fogja megváltoztatni az álláspontját, tehát ideje lenne hazamennie” – fűzte hozzá. A kormányfő rámutatott arra is, hogy tavaly elfogadták a budapesti deklarációt, de annak pontosan az ellenkezőjét csinálják.
