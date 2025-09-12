„A két elődömnek nem sikerült ellenállni, de én nem fogok engedni” – határozott kijelentést tett a miniszterelnök

Péntek reggeli szokásos rádióinterjújában Orbán Viktor részletesen beszélt a szerdai lengyelországi incidensről, amely során orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. A kormányfő szerint ez a megtestesülése annak, hogy milyen veszélyes helyzetben is élünk.

Amikor beesik néhány drón, akkor mindenki felkapja a fejét, a háborús fenyegetettség folyamatos”

– jegyezte meg a miniszterelnök, aki szerint „a lengyelek a barátaink, és történelmi szövetségeseink, ezért ami az ő szuverenitásukat sérti, az számunkra is elfogadhatatlan”.

A kormányfő Ursula von der Leyen szerdai beszédéről azt mondta, „három éve viseljük egy háború kedvezőtlen következményeit, miközben semmilyen felelősségünk sincs a háború kitörésében. A Bizottság bele akar rángatni minket a háborúba.”