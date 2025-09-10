„Legalább nyolc drón” hatolt be: hajmeresztő részleteket árult el Zelenszkij a Lengyelországot ért dróntámadásról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint legalább nyolc orosz támadó drón sértette meg Lengyelország, ezzel a NATO légterét kedd éjjel és szerda hajnal között.

A politikus szerint ezek iráni gyártmányú Sahíd támadó drónok voltak.

Hangsúlyozta, hogy „Moszkva folyamatosan teszteli a lehetőségek határait, és ha nem találkozik erős ellenállással, akkor egy újabb szintű eszkalációval áll elő” – mondta. „Ma újabb lépés történt az eszkaláció felé: orosz-iráni Sahíd drónok repültek a lengyel légtérben, a NATO légterében. Nem csak egy Sahíd, amit balesetnek lehetne nevezni, hanem legalább nyolc támadó drón irányult Lengyelország felé” – tette hozzá.

Az esetet az ukrán elnök „rendkívül veszélyes” precedensnek nevezte Európában.

„Az, hogy további lépéseket tesznek-e, teljes mértékben a megtorló intézkedések összehangoltságától és erősségétől függ” – folytatta. „Az oroszoknak érezniük kell a következményeket. Oroszországnak éreznie kell, hogy a háború nem terjeszthető ki, és be kell fejezni”.