Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Lengyelország dróntámadás Volodimir Zelenszkij

„Legalább nyolc drón” hatolt be: hajmeresztő részleteket árult el Zelenszkij a Lengyelországot ért dróntámadásról

2025. szeptember 10. 12:05

Az esetet az ukrán elnök „rendkívül veszélyes” precedensnek nevezte Európában.

2025. szeptember 10. 12:05
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint legalább nyolc orosz támadó drón sértette meg Lengyelország, ezzel a NATO légterét kedd éjjel és szerda hajnal között.

A politikus szerint ezek iráni gyártmányú Sahíd támadó drónok voltak.

Hangsúlyozta, hogy „Moszkva folyamatosan teszteli a lehetőségek határait, és ha nem találkozik erős ellenállással, akkor egy újabb szintű eszkalációval áll elő” – mondta. „Ma újabb lépés történt az eszkaláció felé: orosz-iráni Sahíd drónok repültek a lengyel légtérben, a NATO légterében. Nem csak egy Sahíd, amit balesetnek lehetne nevezni, hanem legalább nyolc támadó drón irányult Lengyelország felé” – tette hozzá.

Az esetet az ukrán elnök „rendkívül veszélyes” precedensnek nevezte Európában.

„Az, hogy további lépéseket tesznek-e, teljes mértékben a megtorló intézkedések összehangoltságától és erősségétől függ” – folytatta. „Az oroszoknak érezniük kell a következményeket. Oroszországnak éreznie kell, hogy a háború nem terjeszthető ki, és be kell fejezni”.

Ezt is ajánljuk a témában

Vlagyimir „Putyin folyamatosan fokozza, terjeszti ki háborúját, és teszteli a Nyugatot” – reagált az X közösségi hálózaton Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szerinte „a mai gyenge válasz csak még további provokációra ösztönzi Oroszországot, és az orosz rakéták és drónok akkor még messzebb fognak repülni Európába”

Úgy vélekedett, ez a helyzet bizonyítja, hogy az Ukrajnával szomszédos országoknak képesnek kell lenniük légvédelmi kapacitásaik mozgósítására, hogy „elfogják a drónokat és rakétákat az ukrán légtérben”. Hozzáfűzte: „Putyinban egyre növekszik büntetlenségének érzése, mert korábbi bűneiért nem kapott megfelelő büntetést”.

Volodimir Zelenszkij szerdán arról számolt be, hogy az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadások során 415 orosz drónt és több mint 40 rakétát vetettek be.

(MTI) 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
martens
2025. szeptember 10. 14:53
Nem csodálkoznék azon, ha az ukránok indították volna a drónokat. Gyártottak néhány orosz drónt.
Válasz erre
2
0
angie1
2025. szeptember 10. 14:35
Ja, a több mint 400 ukrajnának szánt drónból 8 landolt a lengyeleknél. Egy darab drónról nincs kép, viszont bőszen mutogatnak egy házat, aminek elvitte a szél a tetejét és azt kajáltatják a néppel, hogy az egyik drón oda csapódott be! Azért ezek a harci drónok nem 20-30 centiméteresek, de az is lehet, hogy egy "stratégiailag fontos kávéfőző" csapódott be!
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
2025. szeptember 10. 14:24
Honnan tudja-honnan tudja????????? Ne értetlenkedj már! Ők indították.............................
Válasz erre
2
0
citromosParizer
2025. szeptember 10. 14:06
ezek a csúnya orosz drónok megint megtámadták a gleiwitz-i rádiótornyot. skandalum!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!