Az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal csapást mértek az ukrán hadipari komplexum vállalataira több megyben és városban. Lengyelország területén azonban nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium a lengyel légteret megsértő orosz drónnal kapcsolatos hírekre utalva.

A közlemény – melyet a TASZSZ alapján a VG szemlézett – szerint ezekben az üzemekben az ukrán hadsereg páncélos- és repülőgép-technikáját gyártották és javították, valamit motorokat és ezek elektronikus alkatrészeit, továbbá pilóta nélküli repülőgépeket is gyártottak.

Lviv déli és délnyugati külvárosában találat érte a Lvivi Páncélosgyár műhelyeit, ahol páncélos harcjárművek javítását és modernizálását végezték,

valamint a LDARZ lvivi repülőgépgyár műhelyeit, ahol nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépeket gyártottak, és harci repülőgépeket javítottak.

A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, és több mint 1320 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek hétfőn azt mondta, hogy az orosz hadsereg csapást mért Odessza megyében a Duna-parti Vilkovére