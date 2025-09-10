Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háborúzás találat ukrajna oroszország

Kiemelt fontosságú ukrán hadi üzemeket és csomópontokat lőttek szét az oroszok, rengeteg a halott

2025. szeptember 10. 21:23

Rendkívül sikeres támadásokról számolt be az orosz sereg.

2025. szeptember 10. 21:23
null

Az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal csapást mértek az ukrán hadipari komplexum vállalataira több megyben és városban. Lengyelország területén azonban nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium a lengyel légteret megsértő orosz drónnal kapcsolatos hírekre utalva.

A közlemény – melyet a TASZSZ alapján a VG szemlézett – szerint ezekben az üzemekben az ukrán hadsereg páncélos- és repülőgép-technikáját gyártották és javították, valamit motorokat és ezek elektronikus alkatrészeit, továbbá pilóta nélküli repülőgépeket is gyártottak.

Lviv déli és délnyugati külvárosában találat érte a Lvivi Páncélosgyár műhelyeit, ahol páncélos harcjárművek javítását és modernizálását végezték,
valamint a LDARZ lvivi repülőgépgyár műhelyeit, ahol nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépeket gyártottak, és harci repülőgépeket javítottak.

A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, és több mint 1320 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek hétfőn azt mondta, hogy az orosz hadsereg csapást mért Odessza megyében a Duna-parti Vilkovére

az egyik ukrán logisztikai csomópont ellen, amely katonai szállítmányokat fogad Romániából, és ahol egyebek mellett légi és tengeri drónokat összeszerelő műhelyek működnek.

Emellett a 141-es számú volt büntetés-végrehajtási telepet is támadás érte, amely jelenleg kiképzőtáborként és katonai raktárként üzemel. Lebegyev szerint az egyik komppal a Duna román partjára mintegy félszáz halottaszsákot szállítottak át.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fater0921
2025. szeptember 10. 22:35
Na végre!!!!!!!!!!!Csak így tovább, szűnjön már meg ez a geci latorállam!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
robipecs-uj
2025. szeptember 10. 22:30
Az Lviv vagy Vlov magyarul Lemberg.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. szeptember 10. 22:15
Zelensky elmenekült már?
Válasz erre
0
0
europész
2025. szeptember 10. 22:13
Egyre sulyosabb csapasokat mernek az oroszok. Ideje volna az ukranok reszerol kituzni a feher zaszlot.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!