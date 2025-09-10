Ukrajna budapesti nagykövete leszögezte: ezért kell tudni Kárpátalján ukránul
Fegyir Sándor egyetlen megoldást lát, ami betemethetné a két nemzet közötti árkot.
Rendkívül sikeres támadásokról számolt be az orosz sereg.
Az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal csapást mértek az ukrán hadipari komplexum vállalataira több megyben és városban. Lengyelország területén azonban nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium a lengyel légteret megsértő orosz drónnal kapcsolatos hírekre utalva.
A közlemény – melyet a TASZSZ alapján a VG szemlézett – szerint ezekben az üzemekben az ukrán hadsereg páncélos- és repülőgép-technikáját gyártották és javították, valamit motorokat és ezek elektronikus alkatrészeit, továbbá pilóta nélküli repülőgépeket is gyártottak.
Lviv déli és délnyugati külvárosában találat érte a Lvivi Páncélosgyár műhelyeit, ahol páncélos harcjárművek javítását és modernizálását végezték,
valamint a LDARZ lvivi repülőgépgyár műhelyeit, ahol nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépeket gyártottak, és harci repülőgépeket javítottak.
A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, és több mint 1320 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.
Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek hétfőn azt mondta, hogy az orosz hadsereg csapást mért Odessza megyében a Duna-parti Vilkovére
az egyik ukrán logisztikai csomópont ellen, amely katonai szállítmányokat fogad Romániából, és ahol egyebek mellett légi és tengeri drónokat összeszerelő műhelyek működnek.
Emellett a 141-es számú volt büntetés-végrehajtási telepet is támadás érte, amely jelenleg kiképzőtáborként és katonai raktárként üzemel. Lebegyev szerint az egyik komppal a Duna román partjára mintegy félszáz halottaszsákot szállítottak át.
Ezt is ajánljuk a témában
Fegyir Sándor egyetlen megoldást lát, ami betemethetné a két nemzet közötti árkot.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP