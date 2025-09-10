Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna kérés interjú gyerek államnyelv képviselet Kárpátalja Válasz Online oktatás

Ukrajna budapesti nagykövete leszögezte: ezért kell tudni Kárpátalján ukránul

2025. szeptember 10. 19:31

Fegyir Sándor egyetlen megoldást lát, ami betemethetné a két nemzet közötti árkot.

2025. szeptember 10. 19:31
null

Terjedelmes interjút adott Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete a Válasz Online-nak, amelyből kiderült: korábban ellenőrizni járt Kárpátaljára, másfelől óriási hibának tartja, hogy az iskolai naplóban a tanárok magyarul tesznek bejegyzéseket.

A lap munkatársa, Vörös Szabolcs, – akinek korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is adott már interjút – a nagykövetet a kárpátaljai magyarságról is kérdezte. Arra a kérdésre, hogy érti-e mit szeretne Magyarország Ukrajnától, Fegyir azt válaszolta, hogy a tavaly nyáron „belengetett” 11 pontos lista nem a kárpátaljai magyarok érdekében született. „Magyarország ugyanis ezeket a pontokat – vagy még többet – Szlovákiának, Romániának vagy Szerbiának is átadhatná” – fogalmazott a diplomata.

Ezután arra a felvetésre, hogy nincs is semmi tennivaló a kárpátaljai magyarok ügyében, Fegyir azt felelte, hogy van. „De akármiről egyeznek meg odafent, azt a helyi szakembereknek kell betartatni. Belőlük pedig nincs elég”.

Erre az újságíró úgy reagált, hogy az nem létszámhiány kérdése, hogy Kijevben belássák például azt, hogy a magyar anyanyelvű gyerekeknek az ukránt mint idegen nyelvet lenne jó elkezdeni tanítani. 

Az ukrán nagykövet erre a kijelentésre azt a választ adta, hogy semmi baja a gyerekekkel. „A tanárok azok, akik nem ismerik az ukrán nyelvet. Tudom, mert én jártam ellenőrizni. Kinyitom a naplót, átnézem a pénzügyi dokumentációt – egy állami ukrán iskolában, nem a református egyházéban –, és magyarul van”

Fegyir azzal folytatta, ha másért nem is, 

a bürokrácia vezetéséhez tudni kell ukránul”

Példaként a beregszászi járást hozta, ahol ezt most úgy oldották meg, hogy egy helyre hordják a beszámolókat az iskolákból. Oda, ahol beszélik az államnyelvet. Mert minden adatot a Gyijában (az ukrán DÁP – a szerk.) kell rögzíteni. Ami viszont csak ukránul működik – sorolta.

A közvetlen beszélgetés mellett érvel az ukrán nagykövet

Végül a Válasz Online munkatársának azon kérdésére, hogy nagy presztízsveszteség lenne teljesíteni az utolsó magyar kérést, amely a magyar nyelv korlátozásának és az ukrán államnyelv kötelező ismeretének eltörléséről, illetve a magyar közösség parlamenti képviseletéről szól, a nagykövet úgy felelte, hogy a tizenegy pont után huszonkettő lesz. Aztán meg harminchárom.

„Az egyetlen, ami ezen változtatni tudna, a közvetlen beszélgetés. 

Kizárólag ez temethetné be az árkot, amelyet az egyik fél folyamatosan mélyít

 – vélekedett Fegyir Sándor.

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. szeptember 10. 20:25
Az árkot az temetné be, ha kitakarodnátok Kárpátaljáról a jó anyátokba! Semmi jogotok ott lenni, nem ti vagytok a II. vh. utáni békeszerződés kedvezményezettei! A SZU megszűnt!
Válasz erre
0
0
torpapa68
2025. szeptember 10. 20:25
Ba+ te senki, nem kell. Aki magyarnak született az magyarul beszéljen, hacsak nem akar másképp. Te meg a náci elvtársaid nemsokára majd újra megtanultok oroszul. Mi kivárjuk... bitchute.com/video/KbhDCOuH62O2
Válasz erre
0
0
OszkárOszi
2025. szeptember 10. 20:21
Még a sajátjaitok is szöknek tőletek, Kulebával az élen.Neki legalább sikerült kereketoldadnia a nagy demokráciátokból, de a kisember bezárva marad az Ukrajna nevű csapdában.
Válasz erre
3
0
angeleye
2025. szeptember 10. 20:20
egészen szürreális, hogy egy banderista terrorista diplomácia védettség ernyője alatt a fogadó ország terrorizált kisebbségének a nyomorát a fogadó országnak akarja eladni bűnösként. Ez az euérett, öles léptekkel a demokrácia felé haladó eupolgár. Gratulálok!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!