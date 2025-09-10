Ukrajna budapesti nagykövete leszögezte: ezért kell tudni Kárpátalján ukránul

Terjedelmes interjút adott Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete a Válasz Online-nak, amelyből kiderült: korábban ellenőrizni járt Kárpátaljára, másfelől óriási hibának tartja, hogy az iskolai naplóban a tanárok magyarul tesznek bejegyzéseket.

A lap munkatársa, Vörös Szabolcs, – akinek korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is adott már interjút – a nagykövetet a kárpátaljai magyarságról is kérdezte. Arra a kérdésre, hogy érti-e mit szeretne Magyarország Ukrajnától, Fegyir azt válaszolta, hogy a tavaly nyáron „belengetett” 11 pontos lista nem a kárpátaljai magyarok érdekében született. „Magyarország ugyanis ezeket a pontokat – vagy még többet – Szlovákiának, Romániának vagy Szerbiának is átadhatná” – fogalmazott a diplomata.

Ezután arra a felvetésre, hogy nincs is semmi tennivaló a kárpátaljai magyarok ügyében, Fegyir azt felelte, hogy van. „De akármiről egyeznek meg odafent, azt a helyi szakembereknek kell betartatni. Belőlük pedig nincs elég”.

Erre az újságíró úgy reagált, hogy az nem létszámhiány kérdése, hogy Kijevben belássák például azt, hogy a magyar anyanyelvű gyerekeknek az ukránt mint idegen nyelvet lenne jó elkezdeni tanítani.

Az ukrán nagykövet erre a kijelentésre azt a választ adta, hogy semmi baja a gyerekekkel. „A tanárok azok, akik nem ismerik az ukrán nyelvet. Tudom, mert én jártam ellenőrizni. Kinyitom a naplót, átnézem a pénzügyi dokumentációt – egy állami ukrán iskolában, nem a református egyházéban –, és magyarul van”.