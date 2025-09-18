Ft
09. 19.
péntek
rendőrség tüntetés Emmanuel Macron Franciaország szakszervezetek

Franciaország megbénult: országos sztrájk és több száz tüntetés Macron megszorításai ellen

2025. szeptember 18. 22:26

A végéhez közeledik az egész országon végigsöprő szakszervezeti erődemonstráció.

2025. szeptember 18. 22:26
null

Franciaország gyakorlatilag leállt szeptember 18-án, miután a szakszervezetek megkezdték az előre beharangozott országos sztrájkot és több száz demonstrációt szerveztek Emmanuel Macron elnök és új miniszterelnöke, Sébastien Lecornu költségvetési megszorításai ellen.

A Guardian beszámolója szerint a résztvevők száma 600 és 900 ezer között mozgott a belügyminisztérium becslése szerint,

míg a szervezők egymillió főt emlegettek.

A demonstrációkat a legnagyobb francia szakszervezetek, köztük a baloldali CGT és az FSU szervezték, egyértelmű céllal: nyomást gyakorolni az új kormányfőre, hogy álljon el a tervezett megszorításoktól, és kezdjen párbeszédet

  • a társadalmi bérekről,
  • a nyugdíjakról és
  • a közszolgáltatások megvédéséről.

Az emberek dühösek, és elszántak. Ma üzenem Lecornu úrnak: a költségvetésről az utcán kell dönteni”

– fogalmazott Sophie Binet, a CGT vezetője.

A Force Ouvriere szakszervezet tüntetése Marseilleben
Forrás: Miguel MEDINA / AFP

A sztrájk következményeként megbénult a közlekedés:

  • vonatok,
  • buszok és
  • villamosok maradtak ki,
  • kórházi dolgozók vonultak fel és
  • a gyógyszertárak 90 százaléka bezárt az árszabályozási politika elleni tiltakozásként.

Az iskolákban a tanárok és a menzai dolgozók szüntették be a munkát, több középiskolát pedig a diákok zártak le. Összesen több mint 250 nagyobb felvonulást tartottak az ország különböző városaiban,

  • Párizstól
  • Marseille-ig,
  • Nantes-tól
  • Lyonig.

A hangulat kezdettől fogva feszült volt:

  • Nantes-ban könnygázt vetett be a rendőrség,
  • Lyonban hárman megsérültek a hatóságokkal kialakult dulakodásokban.
  • Párizsban tüntetők füstbombákat gyújtottak az adó- és gazdasági minisztériumnál, illetve
  • több bank elleni támadási kísérletről is beszámolt a rendőrség.

A belügyminisztérium közlése szerint a nap folyamán több mint 140 embert vettek őrizetbe, közülük 21-et Párizsban, ami tekintettel a tüntetők számára elhanyagolhatónak mondható.

A demonstrációk mögött azonban nem pusztán szakszervezeti érdekek húzódtak meg: a tiltakozók szélesebb társadalmi elégedetlenséget fejeznek ki.

Sylvie, egy közszolgálati dolgozó Créteilből úgy fogalmazott:

Franciaország az egyik utolsó ország, ahol még van valódi társadalombiztosítás és szociális háló, de évről évre erodálják. Mi a közszolgálatban nem a pénzért dolgozunk, hanem mert az embereket akarjuk segíteni. Most viszont bűnbaknak állítanak be minket a magas államadósság miatt, miközben a vállalatoknak adott adókedvezmények szétzilálják a költségvetést.”

Hasonló véleményen volt Guillaume, egy normandiai ifjúságsegítő is:

Minden szociális védelem támadás alatt áll, a nyugdíjtól a közegészségügyig. Közben a gazdagok gazdagabbak lesznek, az egyenlőtlenség nő. A kormány adókedvezményekkel tömi a nagyvállalatokat, miközben a szociális munkások forráshiánnyal küzdenek.”

A tiltakozások nemcsak Lecornu miniszterelnök számára jelentik az első nagy próbatételt, hanem akár Macron elnökségének is újabb töréstesztjévé fajulhatnak:

az elnök népszerűsége továbbra is történelmi mélyponton van, a franciák többsége szeretné, ha mielőbb távozna a hatalomból.

A tüntetők és a baloldali ellenzéki politikusok egyaránt őt tették felelőssé az ország válságáért.

Az elnök a káosz forrása, minden, ami most történik, az ő politikájának a következménye”

– mondta Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) vezetője.

A Guardian beszámolója remekül érzékeltette a megmozdulások erejét:

délig már 476 külön demonstráció zajlott az országban.

Marseille-ben 15 ezer embert számolt a rendőrség, de a szervezők szerint sokkal többen voltak. A fővárosban délutánra több tízezres tömeg gyűlt össze a Bastille tér környékén.

Szakszervezeti tüntetők Marseilleben
Forrás: MIGUEL MEDINA / AFP

A szakszervezetek bejelentették:

ez csak a kezdet, amennyiben a kormány nem vonja vissza a megszorításokat, további sztrájkok és tiltakozások várhatók.

Bár Lecornu megígérte, hogy felhagy elődje, François Bayrou legnépszerűtlenebb tervével – két munkaszüneti nap eltörlésével –, a költségvetés más elemeit egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

A mai megmozdulások lendülete a nap végére némileg alábbhagyni látszik. Párizsban a rendőrök késő délután, estefelé már elkezdtek tüntetőket kiemelni a lézengő, egyre ritkuló tömegből. Az egyenruhások a demonstrálók hangos fújolásától kísérve kisebb attakokat intéznek a Bastille téren ácsorgók ellen, és valószínűleg hamarosan teljesen ki is szorítják őket a közterületről. Ennek ellenére a légkör egyáltalán nem tűnik erőszakosnak.

***

Fotó: Miguel MEDINA / AFP

