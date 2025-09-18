Gigatüntetésre készül Franciaország: máris inog Macron új kormányfőjének széke

Bukni könnyű, túlélni kihívás

Amióta Macron tavaly júniusban hirtelen előrehozott választásokat hirdetett, a francia parlament a baloldal, a szélsőjobb és a közép között oszlik meg, abszolút többség nélkül. Ez a költségvetés terén ismételt patthelyzethez vezetett. Ha azonban Lecornu el akarja kerülni, hogy bizalmatlansági szavazással eltávolítsák, kell, hogy találjon valamit, amivel megnyerheti a Szocialista Pártot, ezért az elemzők úgy vélik, hogy legalább egy nem támadási paktumban megállapodhatnak, hogy nem szavaznak azonnal az eltávolításáról.

A szocialisták szerdán találkoztak Lecornuval, és „a kemény költségvetési megszorítások befejezését” követelték, mondván, hogy „a leggazdagabbaktól méltányos hozzájárulást” és több olyan politikát akarnak, amely segít a franciáknak megélni.

A baloldali delegáció azonban kijelentette, hogy Lecornu nem sokat mondott terveiről. „Meglátjuk, mit mond a következő napokban” – nyilatkozta Olivier Faure szocialista vezető a riportereknek. Faure szerint, ha Lecornu „nem hajlandó meghallgatni minket”, a szocialisták csatlakozhatnak egy jövőbeli bizalmatlansági szavazáshoz, hogy leváltsák őt.

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés párt vezetője, aki a legfontosabb ellenzéki erő, egy külön találkozó után Lecornuval kijelentette: