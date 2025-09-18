Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
sztrájk Sébastien Lecornu Emmanuel Macron szakszervezetek

Gigatüntetésre készül Franciaország: máris inog Macron új kormányfőjének széke

2025. szeptember 18. 11:45

Nem indul könnyen Macron frissen kinevezett szövetségesének a miniszterelnöksége. Körülbelül 800 ezer embert várnak a csütörtöki tüntetésekre.

2025. szeptember 18. 11:45
null

Franciaország az utóbbi évek egyik legnagyobb tüntetésére és sztrájkjára készül, mivel a szakszervezetek ritka egységet mutatnak, hogy nyomást gyakoroljanak az új miniszterelnökre, Sébastien Lecornu-ra, hogy gondolja át a költségvetési megszorításokat, és tegyen lépéseket a bérek, a nyugdíjak és a közszolgáltatások terén – számolt be a Guardian. 

Adóztassák meg a gazdagokat - hirdeti egy diák a franciaországi tüntetéseken. Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
Adóztassák meg a gazdagokat - hirdeti egy diák a franciaországi tüntetéseken. Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Giga tüntetésre készül a rendőrség

A rendőrség szerint csütörtökön országszerte körülbelül 800 ezer ember vonulhat utcára, és az iskolák, a vasúti és a légi közlekedés is érintett lesz. Összesen 80 ezer rendőrt vetnek be.

Ez várhatóan a legnagyobb tüntetés lesz 2023 óta, amikor nagy tömegek vonultak utcára, hogy tiltakozzanak a francia nyugdíjkorhatár 64 évre emelése ellen amit Macronék parlamenti szavazás nélkül vittek át.

Lecornu-nak foglalkoznia kell a Franciaországban érzékelhető haraggal – mondta Perrine Mohr, a mérsékelt CFDT szakszervezet képviselője az észak-franciaországi Hauts-de-France régióban, az Ici helyi közszolgálati rádióban. Elmondta, hogy Macron 2017-es hatalomra kerülése óta „olyan kormányunk van, amely támogatja az üzleti szférát, adókedvezményekkel és feltétel nélküli támogatással segíti a vállalkozásokat. Mi azt kérjük, hogy a kormány inkább a munkavállalók és az állampolgárok érdekeit szolgálja.”

Lecornu egy éven belül már a harmadik miniszterelnök, akit Macron kinevez – az előző kettőt, François Bayrout és Michel Barniert a parlament a költségvetéssel kapcsolatos heves viták miatt elbocsátotta.

Ezt is ajánljuk a témában

Lecornu nagyon alacsony népszerűségi mutatókkal kezdi meg hivatali idejét, a két előző, leváltott kormányban védelmi miniszterként szolgált, és annak ellenére, hogy „mélyreható szakítást” ígért a korábbi politikával, nehezen tudja meggyőzni az ellenzéki pártokat arról, hogy valami újat hoz. Lecornu kinevezésére azután került sor, hogy középút politikát képviselő elődje, Bayrou szeptember 8-án elvesztette a bizalmi szavazást a népszerűtlen, 44 milliárd eurós költségvetési megszorítás programja miatt, amelynek célja Franciaország államadósságának csökkentése volt. 

Lecornu-nak csak néhány hete van arra, hogy elkészítse a költségvetés szövegét és új kisebbségi kormányt alakítson. 

Bukni könnyű, túlélni kihívás 

Amióta Macron tavaly júniusban hirtelen előrehozott választásokat hirdetett, a francia parlament a baloldal, a szélsőjobb és a közép között oszlik meg, abszolút többség nélkül. Ez a költségvetés terén ismételt patthelyzethez vezetett. Ha azonban Lecornu el akarja kerülni, hogy bizalmatlansági szavazással eltávolítsák, kell, hogy találjon valamit, amivel megnyerheti a Szocialista Pártot, ezért az elemzők úgy vélik, hogy legalább egy nem támadási paktumban megállapodhatnak, hogy nem szavaznak azonnal az eltávolításáról.

A szocialisták szerdán találkoztak Lecornuval, és „a kemény költségvetési megszorítások befejezését” követelték, mondván, hogy „a leggazdagabbaktól méltányos hozzájárulást” és több olyan politikát akarnak, amely segít a franciáknak megélni. 

A baloldali delegáció azonban kijelentette, hogy Lecornu nem sokat mondott terveiről. „Meglátjuk, mit mond a következő napokban” – nyilatkozta Olivier Faure szocialista vezető a riportereknek. Faure szerint, ha Lecornu „nem hajlandó meghallgatni minket”, a szocialisták csatlakozhatnak egy jövőbeli bizalmatlansági szavazáshoz, hogy leváltsák őt.

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés párt vezetője, aki a legfontosabb ellenzéki erő, egy külön találkozó után Lecornuval kijelentette:

 „Ha folytatja a jelenlegi politikáját, bukni fog.”

Franciaországra külső nyomás nehezedik, hogy csökkentsék a költségvetési hiányt, amely az Európai Unió 3%-os felső határának majdnem kétszerese, és az adósságállomány a GDP 114%-át teszi ki. A Fitch hitelminősítő ügynökség a múlt héten leminősítette Franciaországot a franciaországi politikai instabilitás miatti aggodalmak miatt.

Nyitókép: Marseillben már csütörtök hajnalban oszlatni kellett a tömeget/Miguel MEDINA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2025. szeptember 18. 11:51
Akkor biztosan kihasználják a migránsok a káosz egy kis autógyujtogatásra!
Válasz erre
2
0
ehun
2025. szeptember 18. 11:50
mikront kellene már lecserélni...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!