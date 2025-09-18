Gigatüntetésre készül Franciaország: máris inog Macron új kormányfőjének széke

Macron repetázik: már az 5. miniszterelnököt is kijelölte – elvileg ő már „tudja, hogyan kell politizálni”
Lecornu-nak gyorsan be kell bizonyítania tárgyalási képességeit.
Nem indul könnyen Macron frissen kinevezett szövetségesének a miniszterelnöksége. Körülbelül 800 ezer embert várnak a csütörtöki tüntetésekre.
Franciaország az utóbbi évek egyik legnagyobb tüntetésére és sztrájkjára készül, mivel a szakszervezetek ritka egységet mutatnak, hogy nyomást gyakoroljanak az új miniszterelnökre, Sébastien Lecornu-ra, hogy gondolja át a költségvetési megszorításokat, és tegyen lépéseket a bérek, a nyugdíjak és a közszolgáltatások terén – számolt be a Guardian.
A rendőrség szerint csütörtökön országszerte körülbelül 800 ezer ember vonulhat utcára, és az iskolák, a vasúti és a légi közlekedés is érintett lesz. Összesen 80 ezer rendőrt vetnek be.
Ez várhatóan a legnagyobb tüntetés lesz 2023 óta, amikor nagy tömegek vonultak utcára, hogy tiltakozzanak a francia nyugdíjkorhatár 64 évre emelése ellen amit Macronék parlamenti szavazás nélkül vittek át.
Lecornu-nak foglalkoznia kell a Franciaországban érzékelhető haraggal – mondta Perrine Mohr, a mérsékelt CFDT szakszervezet képviselője az észak-franciaországi Hauts-de-France régióban, az Ici helyi közszolgálati rádióban. Elmondta, hogy Macron 2017-es hatalomra kerülése óta „olyan kormányunk van, amely támogatja az üzleti szférát, adókedvezményekkel és feltétel nélküli támogatással segíti a vállalkozásokat. Mi azt kérjük, hogy a kormány inkább a munkavállalók és az állampolgárok érdekeit szolgálja.”
Lecornu egy éven belül már a harmadik miniszterelnök, akit Macron kinevez – az előző kettőt, François Bayrout és Michel Barniert a parlament a költségvetéssel kapcsolatos heves viták miatt elbocsátotta.
Lecornu nagyon alacsony népszerűségi mutatókkal kezdi meg hivatali idejét, a két előző, leváltott kormányban védelmi miniszterként szolgált, és annak ellenére, hogy „mélyreható szakítást” ígért a korábbi politikával, nehezen tudja meggyőzni az ellenzéki pártokat arról, hogy valami újat hoz. Lecornu kinevezésére azután került sor, hogy középút politikát képviselő elődje, Bayrou szeptember 8-án elvesztette a bizalmi szavazást a népszerűtlen, 44 milliárd eurós költségvetési megszorítás programja miatt, amelynek célja Franciaország államadósságának csökkentése volt.
Lecornu-nak csak néhány hete van arra, hogy elkészítse a költségvetés szövegét és új kisebbségi kormányt alakítson.
Amióta Macron tavaly júniusban hirtelen előrehozott választásokat hirdetett, a francia parlament a baloldal, a szélsőjobb és a közép között oszlik meg, abszolút többség nélkül. Ez a költségvetés terén ismételt patthelyzethez vezetett. Ha azonban Lecornu el akarja kerülni, hogy bizalmatlansági szavazással eltávolítsák, kell, hogy találjon valamit, amivel megnyerheti a Szocialista Pártot, ezért az elemzők úgy vélik, hogy legalább egy nem támadási paktumban megállapodhatnak, hogy nem szavaznak azonnal az eltávolításáról.
A szocialisták szerdán találkoztak Lecornuval, és „a kemény költségvetési megszorítások befejezését” követelték, mondván, hogy „a leggazdagabbaktól méltányos hozzájárulást” és több olyan politikát akarnak, amely segít a franciáknak megélni.
A baloldali delegáció azonban kijelentette, hogy Lecornu nem sokat mondott terveiről. „Meglátjuk, mit mond a következő napokban” – nyilatkozta Olivier Faure szocialista vezető a riportereknek. Faure szerint, ha Lecornu „nem hajlandó meghallgatni minket”, a szocialisták csatlakozhatnak egy jövőbeli bizalmatlansági szavazáshoz, hogy leváltsák őt.
Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés párt vezetője, aki a legfontosabb ellenzéki erő, egy külön találkozó után Lecornuval kijelentette:
„Ha folytatja a jelenlegi politikáját, bukni fog.”
Franciaországra külső nyomás nehezedik, hogy csökkentsék a költségvetési hiányt, amely az Európai Unió 3%-os felső határának majdnem kétszerese, és az adósságállomány a GDP 114%-át teszi ki. A Fitch hitelminősítő ügynökség a múlt héten leminősítette Franciaországot a franciaországi politikai instabilitás miatti aggodalmak miatt.
Nyitókép: Marseillben már csütörtök hajnalban oszlatni kellett a tömeget/Miguel MEDINA / AFP
