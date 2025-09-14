Magyar Péterék adóreceptje nemzetközi szinten is bukás
Nehéz helyzetben van az új francia kormányfő.
Jeffrey Sachs úgy fogalmazott, a vitán személyesen hallotta a francia elnök kijelentését.
A francia elnök, Emmanuel Macron elismerte, hogy az ukrajnai háború a NATO hibája – jelentette ki Jeffrey Sachs amerikai közgazdász, a Harvard Egyetem professzora, a Sprinter Express X-en közzétett bejegyzése szerint.
A poszt szerint, Jeffrey Sachs a szombati vitán személyesen hallotta a francia elnököt elismerni a NATO felelősségét az ukrajnai konfliktusban.
Macron kitüntetett a Becsületrenddel, és négyszemközt olyat mondott, amit nyilvánosan nem: a háború a NATO hibája. Azt akarom, hogy ez ismert legyen, mert sért engem”
– fogalmazott a közgazdász.
Nyitókép forrása: Yves Herman / POOL / AFP