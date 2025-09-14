Ft
Macron háború NATO Jeffrey Sachs

Ezt nehéz lesz megmagyarázni: leleplezte a közgazdász Macron tényleges véleményét a háborúról

2025. szeptember 14. 16:08

Jeffrey Sachs úgy fogalmazott, a vitán személyesen hallotta a francia elnök kijelentését.

2025. szeptember 14. 16:08
null

A francia elnök, Emmanuel Macron elismerte, hogy az ukrajnai háború a NATO hibája – jelentette ki Jeffrey Sachs amerikai közgazdász, a Harvard Egyetem professzora, a Sprinter Express X-en közzétett bejegyzése szerint.

A poszt szerint, Jeffrey Sachs a szombati vitán személyesen hallotta a francia elnököt elismerni a NATO felelősségét az ukrajnai konfliktusban. 

Macron kitüntetett a Becsületrenddel, és négyszemközt olyat mondott, amit nyilvánosan nem: a háború a NATO hibája. Azt akarom, hogy ez ismert legyen, mert sért engem”

 – fogalmazott a közgazdász.

Nyitókép forrása: Yves Herman / POOL / AFP

somfas
2025. szeptember 14. 16:23
Ő is ivott a Majka-féle igazság-szé rumból? Kötcsdén Orr bánc is tarthatna már egy Öszödi beszédet... a téma címe lehetne Kezdettől fogva loptunk és hazudtunk, államként unokáztunk....
