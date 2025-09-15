Ft
Brüsszel támogatás AfD OCCRP média Európai Bizottság

Fény derült a brüsszeli módszerre: így pénzelik a baráti médiát Von der Leyenék

2025. szeptember 15. 19:04

Az AfD szerint a jobboldali politikusok lejáratása a cél.

2025. szeptember 15. 19:04
null

Újabb bizonyítékok jelzik, hogy az Európai Unió jelentős összegeket költ az európai közvélemény befolyásolására – írta a Remix News. Petr Bystron EP-képviselő nyilvánosságra hozta, hogy az Európai Bizottság pénzügyi támogatást nyújtott az amerikai Oknyomozó Újságírói Hálózatnak, az Organized Crime and Corruption Reporting Projectnek (OCCRP) a 2024-es EU-választások óta. Petr Bystron, az Alternatíva Németországnak (AfD) EP-képviselője hivatalosan kérte az Európai Bizottságot, hogy adjon tájékoztatást arról, vajon az OCCRP-t is támogatja-e finanszírozással. A válaszból kiderült,

a szervezet 2024 novembere óta 600 000 eurót kapott egy EU-projekt részeként, amelynek célja az újságírás „megerősítése”.

A világ legnagyobb oknyomozó médiahálózatához olyan jelentős német sajtóorgánumok tartoznak, mint a Der Spiegel, a Die Zeit és a Süddeutsche Zeitung. Ezek a médiumok arról ismertek, hogy célzott támadásokat intéznek konzervatív és jobboldali pártok ellen, gyakran a legkritikusabb időpontokban, olyan precizitással, hogy a szervezet számos kritikusa szerint hírszerző szolgálatok is közreműködhetnek tevékenységükben.

Az OCCRP-t 2006-ban alapították, és leginkább a „Panama-iratok” publikálásáról ismert. Egy 2024-es jelentés komolyan megkérdőjelezte az OCCRP függetlenségét, megállapítva, hogy a finanszírozás jelentős része amerikai alapokból, különösen az USAID-tól származott. Sajtóhírek szerint a támogatók meghatározták a szerkesztőségi irányvonalat, és vétójoggal rendelkeztek a személyzeti kinevezések felett.

Donald Trump győzelme után, miután az amerikai finanszírozás nagy része elapadt, Brüsszel fokozatosan átvette a szerepet, hogy betöltse az űrt. A cél az, hogy EU-párti és baloldali tartalmakat juttassanak el Európa széles lakosságához.

A NEXT-U nevű projekt célja az európai újságírók és médiumok támogatása képzésekkel és az oknyomozó újságíráshoz szükséges eszközökkel. A Bizottság azzal védekezik, hogy az adófizetők pénzét „átláthatóan osztják ki”, és az „megfelel az újságírói standardoknak”.

Bystron szerint azonban a jelentős összegű finanszírozás egy befolyásoló műveletet jelent. „Az OCCRP-hez tartozó médiumok, mint a Der Spiegel, több mint 600 000 eurót kaptak az EU-tól közvetlenül az EU-választások után. Ezek a médiumok masszív kampányokkal manipulálták a legutóbbi EU-választásokat” – mondta a Berliner Zeitungnak adott interjúban. Az AfD EP-képviselője szerint a cél az EU-kritikus konzervatív és jobboldali politikusok lejáratása.

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

***

 

Összesen 3 komment

neszteklipschik
2025. szeptember 15. 21:08
A brüsszelita gecihorda a mi pénzünkből fizeti a lippsi cselédmédiáját!
Válasz erre
0
0
kukubenko
2025. szeptember 15. 19:27
...
Válasz erre
0
0
kukubenko
•••
2025. szeptember 15. 19:25 Szerkesztve
Kivan ez találva rendesen. A mi pénzünkből, ellenünk. Nem is olyan hüjjjjje ez a gyuribácsi.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!