Lehullt a lepel: így pénzeli és irányítja a „független” oknyomozó újságírókat az amerikai kormány
A háttérben felsejlik a Soros-hálózat is.
Az AfD szerint a jobboldali politikusok lejáratása a cél.
Újabb bizonyítékok jelzik, hogy az Európai Unió jelentős összegeket költ az európai közvélemény befolyásolására – írta a Remix News. Petr Bystron EP-képviselő nyilvánosságra hozta, hogy az Európai Bizottság pénzügyi támogatást nyújtott az amerikai Oknyomozó Újságírói Hálózatnak, az Organized Crime and Corruption Reporting Projectnek (OCCRP) a 2024-es EU-választások óta. Petr Bystron, az Alternatíva Németországnak (AfD) EP-képviselője hivatalosan kérte az Európai Bizottságot, hogy adjon tájékoztatást arról, vajon az OCCRP-t is támogatja-e finanszírozással. A válaszból kiderült,
a szervezet 2024 novembere óta 600 000 eurót kapott egy EU-projekt részeként, amelynek célja az újságírás „megerősítése”.
A világ legnagyobb oknyomozó médiahálózatához olyan jelentős német sajtóorgánumok tartoznak, mint a Der Spiegel, a Die Zeit és a Süddeutsche Zeitung. Ezek a médiumok arról ismertek, hogy célzott támadásokat intéznek konzervatív és jobboldali pártok ellen, gyakran a legkritikusabb időpontokban, olyan precizitással, hogy a szervezet számos kritikusa szerint hírszerző szolgálatok is közreműködhetnek tevékenységükben.
Az OCCRP-t 2006-ban alapították, és leginkább a „Panama-iratok” publikálásáról ismert. Egy 2024-es jelentés komolyan megkérdőjelezte az OCCRP függetlenségét, megállapítva, hogy a finanszírozás jelentős része amerikai alapokból, különösen az USAID-tól származott. Sajtóhírek szerint a támogatók meghatározták a szerkesztőségi irányvonalat, és vétójoggal rendelkeztek a személyzeti kinevezések felett.
Donald Trump győzelme után, miután az amerikai finanszírozás nagy része elapadt, Brüsszel fokozatosan átvette a szerepet, hogy betöltse az űrt. A cél az, hogy EU-párti és baloldali tartalmakat juttassanak el Európa széles lakosságához.
A NEXT-U nevű projekt célja az európai újságírók és médiumok támogatása képzésekkel és az oknyomozó újságíráshoz szükséges eszközökkel. A Bizottság azzal védekezik, hogy az adófizetők pénzét „átláthatóan osztják ki”, és az „megfelel az újságírói standardoknak”.
Bystron szerint azonban a jelentős összegű finanszírozás egy befolyásoló műveletet jelent. „Az OCCRP-hez tartozó médiumok, mint a Der Spiegel, több mint 600 000 eurót kaptak az EU-tól közvetlenül az EU-választások után. Ezek a médiumok masszív kampányokkal manipulálták a legutóbbi EU-választásokat” – mondta a Berliner Zeitungnak adott interjúban. Az AfD EP-képviselője szerint a cél az EU-kritikus konzervatív és jobboldali politikusok lejáratása.
Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP
