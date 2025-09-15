Újabb bizonyítékok jelzik, hogy az Európai Unió jelentős összegeket költ az európai közvélemény befolyásolására – írta a Remix News. Petr Bystron EP-képviselő nyilvánosságra hozta, hogy az Európai Bizottság pénzügyi támogatást nyújtott az amerikai Oknyomozó Újságírói Hálózatnak, az Organized Crime and Corruption Reporting Projectnek (OCCRP) a 2024-es EU-választások óta. Petr Bystron, az Alternatíva Németországnak (AfD) EP-képviselője hivatalosan kérte az Európai Bizottságot, hogy adjon tájékoztatást arról, vajon az OCCRP-t is támogatja-e finanszírozással. A válaszból kiderült,

a szervezet 2024 novembere óta 600 000 eurót kapott egy EU-projekt részeként, amelynek célja az újságírás „megerősítése”.

A világ legnagyobb oknyomozó médiahálózatához olyan jelentős német sajtóorgánumok tartoznak, mint a Der Spiegel, a Die Zeit és a Süddeutsche Zeitung. Ezek a médiumok arról ismertek, hogy célzott támadásokat intéznek konzervatív és jobboldali pártok ellen, gyakran a legkritikusabb időpontokban, olyan precizitással, hogy a szervezet számos kritikusa szerint hírszerző szolgálatok is közreműködhetnek tevékenységükben.

Az OCCRP-t 2006-ban alapították, és leginkább a „Panama-iratok” publikálásáról ismert. Egy 2024-es jelentés komolyan megkérdőjelezte az OCCRP függetlenségét, megállapítva, hogy a finanszírozás jelentős része amerikai alapokból, különösen az USAID-tól származott. Sajtóhírek szerint a támogatók meghatározták a szerkesztőségi irányvonalat, és vétójoggal rendelkeztek a személyzeti kinevezések felett.