Lehullt a lepel: így pénzeli és irányítja a „független” oknyomozó újságírókat az amerikai kormány

A Soros-féle Közép-európai Egyetemnek (CEU) 2014-ben közel 24 ezer dollárt, azaz több mint 8 millió forintot folyósított olyan nem túl költséges dolgokra is, mint például környezetvédelmi hallgatói csoportok hálózatának kiépítésére.

A baloldali aktivista, Gulyás Márton által vezetett Partizán csatorna két amerikai pályázaton összesen 67 millió forint nyert el.

A USAID-el az a National Endowment for Democracy (NED) is szorosan együttműködik, amely szintén biztosított forrásokat az Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy nevű szervezet részére, amely négymilliárd forinttal támogatta a magyar baloldalt, illetve annak szereplőit a 2022-es választási kampány során.