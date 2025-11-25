„Brüsszel háborús terveket gyárt, mi itthon munkahelyeket” – újabb nagyberuházást ad át Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel Zalaegerszegről jelentkezett be, ahol a Flextronics új gyárát adja át. A beruházás értéke 35 milliárd forint, amely 210 új munkahelyet teremt – köztük jókora számban kutató- és fejlesztőmérnöki pozíciókat. A kormányfő szerint ez is bizonyítja: miközben

Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket”.

Orbán hangsúlyozta: a jelenlegi geopolitikai feszültségek, a háborús környezet és az uniós nyomásgyakorlás ellenére Magyarország tartja gazdaságpolitikájának irányát, és továbbra is befektetéseket vonz az ország minden régiójába – „Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig”.