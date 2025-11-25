Ft
Magyarország Zalaegerszeg Orbán Viktor

„Brüsszel háborús terveket gyárt, mi itthon munkahelyeket” – újabb nagyberuházást ad át Orbán Viktor

2025. november 25. 07:33

A kormányfő szerint a gyáravatóval „ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre.”

2025. november 25. 07:33
null

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel Zalaegerszegről jelentkezett be, ahol a Flextronics új gyárát adja át. A beruházás értéke 35 milliárd forint, amely 210 új munkahelyet teremt – köztük jókora számban kutató- és fejlesztőmérnöki pozíciókat. A kormányfő szerint ez is bizonyítja: miközben 

Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket”.

Orbán hangsúlyozta: a jelenlegi geopolitikai feszültségek, a háborús környezet és az uniós nyomásgyakorlás ellenére Magyarország tartja gazdaságpolitikájának irányát, és továbbra is befektetéseket vonz az ország minden régiójába – „Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig”.

A miniszterelnök a bejegyzésben felsorolta a kormány új és már futó intézkedéseit is:
– nyugdíjemelés,
– a 14. havi nyugdíj bevezetése,
– élethosszig tartó adómentesség a három- és kétgyermekes édesanyáknak,
– Európa legnagyobb otthonteremtési programjának elindítása.

Szerinte ezek az intézkedések azért váltanak ki heves támadásokat „balról a brüsszeliektől és hazai helytartóiktól”, mert ők a bankadót túl magasnak, a nyugdíjrendszert túl bőkezűnek, a személyi jövedelemadót pedig túl alacsonynak tartják.

Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte: a kormány gazdaságpolitikája nem excel-táblákból, hanem emberek életéből áll. „Azért csináljuk, hogy a magyar emberek jól, egyre jobban éljenek… A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár” – fogalmazott. A zalaegerszegi gyáravatóval – tette hozzá – „ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre.”

Nyitókép: Facebook

 

