„Brüsszel háborús terveket gyárt, mi itthon munkahelyeket” – újabb nagyberuházást ad át Orbán Viktor

Itt tartunk: hiába a béketerv és az üres kassza, Brüsszel közös hitelből folytatná a háborút (VIDEÓ)
Orbán Viktor beszámolt az Európai Tanács hibrid ülésének eredményeiről.
A kormányfő szerint a gyáravatóval „ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre.”
Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel Zalaegerszegről jelentkezett be, ahol a Flextronics új gyárát adja át. A beruházás értéke 35 milliárd forint, amely 210 új munkahelyet teremt – köztük jókora számban kutató- és fejlesztőmérnöki pozíciókat. A kormányfő szerint ez is bizonyítja: miközben
Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket”.
Orbán hangsúlyozta: a jelenlegi geopolitikai feszültségek, a háborús környezet és az uniós nyomásgyakorlás ellenére Magyarország tartja gazdaságpolitikájának irányát, és továbbra is befektetéseket vonz az ország minden régiójába – „Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig”.
A miniszterelnök a bejegyzésben felsorolta a kormány új és már futó intézkedéseit is:
– nyugdíjemelés,
– a 14. havi nyugdíj bevezetése,
– élethosszig tartó adómentesség a három- és kétgyermekes édesanyáknak,
– Európa legnagyobb otthonteremtési programjának elindítása.
Szerinte ezek az intézkedések azért váltanak ki heves támadásokat „balról a brüsszeliektől és hazai helytartóiktól”, mert ők a bankadót túl magasnak, a nyugdíjrendszert túl bőkezűnek, a személyi jövedelemadót pedig túl alacsonynak tartják.
Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte: a kormány gazdaságpolitikája nem excel-táblákból, hanem emberek életéből áll. „Azért csináljuk, hogy a magyar emberek jól, egyre jobban éljenek… A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár” – fogalmazott. A zalaegerszegi gyáravatóval – tette hozzá – „ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre.”
Nyitókép: Facebook