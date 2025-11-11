Kis kitérővel, de Magyar Péter felé vehették az irányt a guruló dollárok

A SZIV körül most felbukkant az egykori DatAdat-csoporthoz köthető Ficsor Ádám és köre. „Zászlóshajójukat” 2016-ban ugyan átkeresztelték Estratos Digital GmbH-ra, de a bécsi cég, amely Ficsor érdekeltsége, felbukkant a Magyar Péterék Talpra Magyarok mozgalma körül is – írta a hirado.hu.
A Tényellenőr jelentése pedig arra is rámutatott, hogy
közvetlenül Magyar Péter feltűnése előtt közel félmilliárd forintot küldtek Korányi Dávidék a DatAdat-birodalomnak,
így újra aktívvá váltak azok a külföldi érdekkörök, amelyek fizették a baloldali összefogás 2022-es kampányát.
A tényellenőrző portál szerint „nagyon úgy néz ki, hogy a háttérből ugyanazok a szereplők próbálják megbuktatni a kormányt, mint akik korábban. Csak most Márki-Zay Péter helyett Magyar Péterrel kísérleteznek. Az Action for Democracy 2023-ban 1 300 000 dollárral, vagyis közel 500 millió forinttal támogatta az Estratos Digitalt” – közölte a Tényellenőr a washingtoni székhelyű szervezet éves beszámolójára hivatkozva.