11. 11.
kedd
Kis kitérővel, de Magyar Péter felé vehették az irányt a guruló dollárok

2025. november 11. 11:13

A hirado.hu úgy tudja: Magyar Péter pártja jelezte, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester szoros szövetségesének tekinthető Pikó Andrásra az országos politikában nem tart igényt, a városvezetői posztját azonban megtarthatja abban az esetben, ha beáll a sorba, és Magyar Pétert támogatja.

2025. november 11. 11:13
null

Újabb részletét tárta fel a Tényellenőr annak a szerteágazó kapcsolatrendszernek, amely révén a dollárok – egy kis józsefvárosi kitérővel – Magyar Péter formációjához, a Tisza Párthoz gurulhatnak. Az ügy egyik kulcsfigurája Jámbor András, Józsefváros országgyűlési képviselője – mutatott rá a hirado.hu a tényellenőrző portál cikkére hivatkozva.

Ismert, a hétvégi józsefvárosi időközi helyhatósági választáson Pikó András embere, Horváth Alexander győzött. A Híradó emlékeztet, a fővárosi kerületben azért hívták az urnák elé a polgárokat, mert a tavaly nyáron megválasztott képviselő, Horváth Alexander (Civilek Józsefvárosért Egyesület–Momentum Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Párbeszéd – A Zöldek Pártja–Szikra Mozgalom Egyesület–LMP –Magyarország Zöld Pártja) július 14-én lemondott, miután a nyilvánosság elé került egy olyan filmrészlet, amely alapján úgy tűnik, mintha kábítószer befolyása alatt lenne. A szóban forgó felvételen az látható többek között, hogy egy másik férfi a háttérben valami fehér porral foglalatoskodik egy asztalnál.

A közmédia hírportálja felidézte, hogy 

Józsefvárosban a kampányeseményekkel párhuzamosan baloldali belháború robbant ki.

Az eleddig egységes kerületi baloldal ugyanis a Tisza Párt megjelenésével két csapatra bomlott. 

  • Egy részük megmaradt a korábban összbaloldali támogatással polgármesterré választott Pikó András mellett,
  • az MSZP és a Demokratikus Koalíció (DK) azonban saját útra tért. 

A józsefvárosi baloldal kettéválását érzékelteti Horváth Alexander politikai mozgása, hiszen a politikus eredetileg a DK tagja volt, menetközben azonban elhagyta Dobrev Klára pártját, és Pikó embere lett. Az MSZP és a DK pedig Horváthtal szemben saját baloldali jelöltet állított – sorolta a lap.

A hirado.hu úgy tudja: Magyar Péter pártja jelezte, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester szoros szövetségesének tekinthető Pikó Andrásra az országos politikában nem tart igényt, a városvezetői posztját azonban megtarthatja abban az esetben, ha beáll a sorba, és Magyar Pétert támogatja.

A portál továbbá úgy értesült, hogy a kerület baloldali országgyűlési képviselője, Jámbor András is „felajánlkozott” a Tiszának, az ő közeledését azonban Magyar elfogadta. Ennek az volt az ára, hogy Jámbor jelezze: a Tisza eleddig még ismeretlen országgyűlési jelöltjének a javára visszalép a jövő évi országgyűlési választások során. Ez meg is történt. 

Az ellenzéki képviselő pedig mindezt követően jelezte, hogy immár a Tisza pártján áll.

Lapinformációk szerint Jámbor András nem véletlenül hozta létre a Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) nevű szervezetet, amely a külföldről korábban Magyarországra guruló dollárok útvonalát egyengető Action for Democracy helyét is átveheti a 2026-os országgyűlési választási kampányban.

A SZIV körül most felbukkant az egykori DatAdat-csoporthoz köthető Ficsor Ádám és köre. „Zászlóshajójukat” 2016-ban ugyan átkeresztelték Estratos Digital GmbH-ra, de a bécsi cég, amely Ficsor érdekeltsége, felbukkant a Magyar Péterék Talpra Magyarok mozgalma körül is – írta a hirado.hu.

A Tényellenőr jelentése pedig arra is rámutatott, hogy 

közvetlenül Magyar Péter feltűnése előtt közel félmilliárd forintot küldtek Korányi Dávidék a DatAdat-birodalomnak, 

így újra aktívvá váltak azok a külföldi érdekkörök, amelyek fizették a baloldali összefogás 2022-es kampányát.

A tényellenőrző portál szerint „nagyon úgy néz ki, hogy a háttérből ugyanazok a szereplők próbálják megbuktatni a kormányt, mint akik korábban. Csak most Márki-Zay Péter helyett Magyar Péterrel kísérleteznek. Az Action for Democracy 2023-ban 1 300 000 dollárral, vagyis közel 500 millió forinttal támogatta az Estratos Digitalt” – közölte a Tényellenőr a washingtoni székhelyű szervezet éves beszámolójára hivatkozva.

Gyanús összefonódások

Mint ismert, az Action for Democracy közvetlen pénzügyi kapcsolatban áll Soros György alapítványával, az Open Society Foundationnel. A pénzelosztó központként működő szervezetet továbbra is az a Korányi Dávid vezeti, aki annak idején helyettes államtitkárként dolgozott Bajnai Gordon volt miniszterelnök keze alatt, majd tanácsadóként Karácsony Gergely főpolgármester munkatársa lett.

Mindez azért is érdekes, mert tavaly áprilisban kiderült, hogy a Korányiék által támogatott Estratos Digital GmbH megjelent a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok adatkezelési tájékoztatójában.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

