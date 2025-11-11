Kis kitérővel, de Magyar Péter felé vehették az irányt a guruló dollárok

Újabb részletét tárta fel a Tényellenőr annak a szerteágazó kapcsolatrendszernek, amely révén a dollárok – egy kis józsefvárosi kitérővel – Magyar Péter formációjához, a Tisza Párthoz gurulhatnak. Az ügy egyik kulcsfigurája Jámbor András, Józsefváros országgyűlési képviselője – mutatott rá a hirado.hu a tényellenőrző portál cikkére hivatkozva.

Ismert, a hétvégi józsefvárosi időközi helyhatósági választáson Pikó András embere, Horváth Alexander győzött. A Híradó emlékeztet, a fővárosi kerületben azért hívták az urnák elé a polgárokat, mert a tavaly nyáron megválasztott képviselő, Horváth Alexander (Civilek Józsefvárosért Egyesület–Momentum Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Párbeszéd – A Zöldek Pártja–Szikra Mozgalom Egyesület–LMP –Magyarország Zöld Pártja) július 14-én lemondott, miután a nyilvánosság elé került egy olyan filmrészlet, amely alapján úgy tűnik, mintha kábítószer befolyása alatt lenne. A szóban forgó felvételen az látható többek között, hogy egy másik férfi a háttérben valami fehér porral foglalatoskodik egy asztalnál.