Felkészültek Európa összeomlására Von der Leyenék: ettől függetlenül együtt „tapsikolnak”

A Mandiner is beszámolt róla, mit mondott a volt ukrán külügyminiszter Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán. „Jelenleg az egész ukrán agrárium kategorikusan összeegyeztethetetlen az európai mezőgazdasággal,

vagyis ha úgy lépünk be, ahogy most áll a helyzet, egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában”

– fogalmazott Dmitro Kuleba.

Hétfőn Dömötör Csaba is kifejtette véleményét a kérdésben. „Miközben az egész tiszás világ csípőből tagadja, hogy az ukrán tagság bármilyen károkat is okozna a magyar mezőgazdaságnak, a volt ukrán külügyminiszter beismerő vallomást tett” – írta Facebook-oldalán az EP-képviselő.

„Dmitrij Kuleba egész pontosan azt mondta, hogy »ha úgy lépünk be, ahogy most vagyunk, akkor egyszerűen megöljük az összes gazdát egész Európában. Ez társadalmi tiltakozást vált ki Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban, minden országban,