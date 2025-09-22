Felkészültek Európa összeomlására Von der Leyenék: ettől függetlenül együtt „tapsikolnak”

Elszólta magát a volt ukrán külügyminiszter: „Egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában” (VIDEÓ)
Őszintén beszélt Ukrajna uniós csatlakozásának következményeiről.
Félelmetes folyamatok zajlanak Brüsszelben.
A Mandiner is beszámolt róla, mit mondott a volt ukrán külügyminiszter Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán. „Jelenleg az egész ukrán agrárium kategorikusan összeegyeztethetetlen az európai mezőgazdasággal,
vagyis ha úgy lépünk be, ahogy most áll a helyzet, egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában”
Hétfőn Dömötör Csaba is kifejtette véleményét a kérdésben. „Miközben az egész tiszás világ csípőből tagadja, hogy az ukrán tagság bármilyen károkat is okozna a magyar mezőgazdaságnak, a volt ukrán külügyminiszter beismerő vallomást tett” – írta Facebook-oldalán az EP-képviselő.
„Dmitrij Kuleba egész pontosan azt mondta, hogy »ha úgy lépünk be, ahogy most vagyunk, akkor egyszerűen megöljük az összes gazdát egész Európában. Ez társadalmi tiltakozást vált ki Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban, minden országban,
és Európa összeomlik.«
Szóval, amivel Kuleba úr riogatott, az már zajlik. Azok indították és viszik végbe, akik Magyar Pétert jelölték, méltatják és támogatják. A tiszások ennek is tapsoltak, amikor pár napja Ursula von der Leyennek tapsoltak. Állva. Nincs annyi csónakban táncikálás és napraforgós-gazos móka, ami ezt el tudná fedni” – fogalmazott Dömötör Csaba.
Ezt is ajánljuk a témában
Őszintén beszélt Ukrajna uniós csatlakozásának következményeiről.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP