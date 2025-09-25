Ez már nem jobboldali összeesküvés-elmélet: elkezdték csábítani a migránsokat Ukrajnába
Dmitro Kuleba nyíltan kimondta, meg kell nyitni az országot a bevándorlók előtt.
Dmitro Kuharcsuk szerint, ha megnyitnák a határokat, „Európa felvonítana”.
Abban az esetben, ha Ukrajna minden férfi előtt megnyitná a határokat, ők százezrével távoznának az országból – mondta Dmitro Kuharcsuk, az Ukrán Fegyveres Erők 3. hadtestének parancsnokhelyettese, idézi a Kárpáthír.
A katonai vezető becslései szerint a kiutazás engedélyezése havonta akár 350 ezer fős elvándorlást is eredményezhetne.
Mint kiderült, Kuharcsuk a számításait arra alapozza, hogy a 18-22 év közötti korosztály számára biztosított utazási lehetőség első hetében mintegy 10 ezer fiatalember hagyta el az országot. Ezt az arányt pedig a teljes férfi lakosságra vetítve hetente körülbelül 90 ezer távozóval számol.
A parancsnokhelyettes meglátása szerint egy ilyen mértékű migrációs hullám komoly kihívások elé állítaná Európát. „Így, ha egy hónap alatt 350 ezer ember távozik, azt kapjuk, hogy
Európa lassan elkezd felvonítani, megértve, hogy Ukrajnából már ilyen gyorsan menekülnek az emberek”
– mutatott rá a szavait idézve a Strana hírportál.
A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere szerint Ukrajnának valószínűleg meg kell nyitnia határait az ázsiai migránsok előtt, mivel az aktív népesség nagy része külföldre költözött.
Szerinte a háború miatt történő kivándorlás „az embereknek jó”, de „az államnak rossz”.
Kuleba szerint azonban „semmi jó nem várható a népesség tekintetében”, mivel Ukrajnában „inaktív a dinamika”, amely már a háború előtt is „a legrosszabb volt Európában”.
Ezért elképzelhető, hogy meg kell nyitnunk az országot a migránsok előtt.
Banglades, Nepál, India, a Fülöp-szigetek és Vietnám például remek lehetőséget kínál. Nehéz idők várnak ránk. De nyugodt vagyok, mert látom, hogy az országban elegendő számú olyan ember van, akinek szüksége van rá” – tette hozzá.
A nyitókép illusztráció. Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP
