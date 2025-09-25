Ft
09. 25.
csütörtök
háború Európa Háború Ukrajnában Dmitro Kuharcsuk Ukrajna migráns menekültek határ Dmitro Kuleba Európai Unió

Ez már a pofátlanság netovábbja: az ukrán parancsnokhelyettes szerint Európa lehet hálás Ukrajnának

2025. szeptember 25. 11:54

Dmitro Kuharcsuk szerint, ha megnyitnák a határokat, „Európa felvonítana”.

2025. szeptember 25. 11:54
null

Abban az esetben, ha Ukrajna minden férfi előtt megnyitná a határokat, ők százezrével távoznának az országból – mondta Dmitro Kuharcsuk, az Ukrán Fegyveres Erők 3. hadtestének parancsnokhelyettese, idézi a Kárpáthír.

A katonai vezető becslései szerint a kiutazás engedélyezése havonta akár 350 ezer fős elvándorlást is eredményezhetne.

Mint kiderült, Kuharcsuk a számításait arra alapozza, hogy a 18-22 év közötti korosztály számára biztosított utazási lehetőség első hetében mintegy 10 ezer fiatalember hagyta el az országot. Ezt az arányt pedig a teljes férfi lakosságra vetítve hetente körülbelül 90 ezer távozóval számol.

A parancsnokhelyettes meglátása szerint egy ilyen mértékű migrációs hullám komoly kihívások elé állítaná Európát. „Így, ha egy hónap alatt 350 ezer ember távozik, azt kapjuk, hogy

Európa lassan elkezd felvonítani, megértve, hogy Ukrajnából már ilyen gyorsan menekülnek az emberek”

– mutatott rá a szavait idézve a Strana hírportál.

Dmitro Kuleba beszámolt az ukrajnai állapotokról

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere szerint Ukrajnának valószínűleg meg kell nyitnia határait az ázsiai migránsok előtt, mivel az aktív népesség nagy része külföldre költözött.

Szerinte a háború miatt történő kivándorlás „az embereknek jó”, de „az államnak rossz”.

Kuleba szerint azonban „semmi jó nem várható a népesség tekintetében”, mivel Ukrajnában „inaktív a dinamika”, amely már a háború előtt is „a legrosszabb volt Európában”.

Ezért elképzelhető, hogy meg kell nyitnunk az országot a migránsok előtt.

Banglades, Nepál, India, a Fülöp-szigetek és Vietnám például remek lehetőséget kínál. Nehéz idők várnak ránk. De nyugodt vagyok, mert látom, hogy az országban elegendő számú olyan ember van, akinek szüksége van rá” – tette hozzá.

A nyitókép illusztráció. Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

llaci66
2025. szeptember 25. 14:49
Ha a ripacs és a slepje eltünne Ukrajnából vajon kik vonítanának?
nempolitizalok-0
2025. szeptember 25. 14:08
Ukrajnát csak az oroszok tudják megmenteni.
Dixtroy
2025. szeptember 25. 13:34 Szerkesztve
"Így, ha egy hónap alatt 350 ezer ember távozik, azt kapjuk, hogy Európa lassan elkezd felvonítani, megértve, hogy Ukrajnából már ilyen gyorsan menekülnek az emberek" A helyetekben én is vonyítanék, mert ez azt jelenti, hogy valamit kurvaszarul csináltok! Ha már ilyen ügyesen kinyomoztad, akkor mit kellene tenni? Talán békét kötni? Vagy még több sorozó verőlegényt küldeni ki? Jön a tél, ott az a sok szabad villanyoszlop, az egyikre te is odahasalhatnál.
bagira004
2025. szeptember 25. 13:16
Európa rákos daganata Ukrajna.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!