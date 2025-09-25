Ez már a pofátlanság netovábbja: az ukrán parancsnokhelyettes szerint Európa lehet hálás Ukrajnának

Abban az esetben, ha Ukrajna minden férfi előtt megnyitná a határokat, ők százezrével távoznának az országból – mondta Dmitro Kuharcsuk, az Ukrán Fegyveres Erők 3. hadtestének parancsnokhelyettese, idézi a Kárpáthír.

A katonai vezető becslései szerint a kiutazás engedélyezése havonta akár 350 ezer fős elvándorlást is eredményezhetne.

Mint kiderült, Kuharcsuk a számításait arra alapozza, hogy a 18-22 év közötti korosztály számára biztosított utazási lehetőség első hetében mintegy 10 ezer fiatalember hagyta el az országot. Ezt az arányt pedig a teljes férfi lakosságra vetítve hetente körülbelül 90 ezer távozóval számol.

A parancsnokhelyettes meglátása szerint egy ilyen mértékű migrációs hullám komoly kihívások elé állítaná Európát. „Így, ha egy hónap alatt 350 ezer ember távozik, azt kapjuk, hogy