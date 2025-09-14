Elismert geopolitikai elemző fejtette meg: Kína épp benyomul az Amerika által hagyott vákuumba

Donald Trump kiszámíthatatlan külpolitikája miatt számos ország igyekszik csökkenteni függőségét az Egyesült Államoktól, és alternatív partnereket keres. Ezt a vákuumot Kína próbálja kihasználni: a Sanghaji Együttműködési Szervezet bővülő csúcstalálkozóján Hszi Csin-ping a többpólusú világrend és a hosszú távú stabilitás képét kínálta – írja a Portfolión megjelent véleménycikkében Ian Bremmer politológus, az Eurasia Group geopolitikai kockázatelemző és tanácsadó cég elnöke.

Szerinte Peking sem képes valódi globális vezető szerepre, de következetessége és multilaterális üzenete vonzóbbá válik a bizonytalanságtól tartó országoknak. Az új pénzügyi intézmények és déli együttműködések csak apró lépések, hosszabb távon azonban megkönnyíthetik a világ fokozatos elmozdulását az Egyesült Államoktól kelet felé.