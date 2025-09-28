Harari megszakértette, miért is Izrael tehet arról, hogy megtámadta a Hamász
A történész szerint a normalizálás lehetősége rémítette meg a terroristákat.
De manapság, amikor a zuglói tolós pofon is genocídiumnak minősül, bizonyos körökben a népirtás alatt már nem létezik más kategória.
„NEM YUVAL, UKRAJNA NEM NYERI MEG
Nem világos, hogy mi teszi YNH-t katonai szakértővé, amikor az egyetlen kalózkodása a témában, hogy a történelem és a személyes identitás nexusáról szóló disszertációjába a háború szó is belekeveredett. Nem, Hararit se a szakmai, se a kutatói háttere nem teszi kompetenssé arra, hogy szakértőként nyilatkozzon geopolitikai, biztonságpolitikai vagy katonai kérdésekben.
Ami a szaktudás terén hiányzik, azt ideológiai hévvel pótolja, a réseket pedig azzal az elegáns és megnyerő angol prózával tömi ki, ami nélkül ma senki sem ismerné YNH nevét.
A könyveitől eltérően most nem egy sokadik világvége-forgatókönyvet vág hozzánk, melankolikus kézmozdulattal bűnbánásra és vezeklésre intve a Nyugat polgárait. Ez most itt teljesen más. A sámfázása annak a cikknek, amit 2022-ben Fukuyama sarkát taposva sietett publikálni Oroszország szükségszerű bukásáról.
Amit a cikk olvasása során elpazarolt időnkért kapunk, az nem egy elemzés, hanem egy szalmabáb látványos felállítása és hősies feldöntése.
Mivel minden objektív mérce szerint Ukrajna vesztésre áll ebben a háborúban, YNH kitalált egy olyan orosz háborús célt, amiről az oroszok sohasem hallottak, de amit levágott főként lehet körbehordozni a vasvillán, mint Putyin kudarcának a bizonyítékát.
Egyetlen komoly elemző sem állítja, hogy az oroszok célja az ukrán nemzet elpusztítása lenne. De manapság, amikor a zuglói tolós pofon is genocídiumnak minősül, bizonyos körökben a népirtás alatt már nem létezik más kategória. Mint ahogy a legenyhébb politikai ihletésű rosszallás sem ismer kevesebbet a hitlerezésnél.
YNH mégis ezt az újonan légből kapott ősbűnt vágja az oroszok fejéhez. Ahelyett, hogy a nagyorosz hadigépezet hiányosságait, inkompetenciáját tenné egy hideg és tárgyilagos elemzés tárgyává.
A szerző igen nagy pontossággal sorolja fel az ukránok sikereit, ugyanakkor mélyen hallgat, amikor a sajtból a lyukat is elemezni kéne. Semmi kis bagatell dolgokat, mint Ukrajna területe egyötödének az elvesztése, a lakosság harmadának-negyedének a földönfutóvá válása, egy kilátástalan atríciós háború, aminek a logikáját Ukrajna nem tudja megváltoztatni. Stb.
Mivel pedig minden szupi-szuper, az ukránoké Európa legnagyobb hadserege, és mivel a történelmi szükségszerűség is ott hasal a pokrovszki lövészárkokban, magától értetődik, hogy »the show must go on«.
Amin az ukránok elvéreznek, az YNH számára csupán egy filozófiai tétel bizonyítása. Egy újabb szónoki petárda. Egy emlékeztető a közönsége számára, hogy YNH erős bástya a béke kardcsörtető frontján.
És hogy készítsék a pénztárcájukat, mert már úton van korunk Savonarolájának a legújabb világvége könyve. Daróccal, fejre hinthető hamuval és ciliciummal egységcsomagban is megrendelhető.”
Nyitókép: Nicolas Maeterlinck / Belga Mag / AFP
