„NEM YUVAL, UKRAJNA NEM NYERI MEG

Nem világos, hogy mi teszi YNH-t katonai szakértővé, amikor az egyetlen kalózkodása a témában, hogy a történelem és a személyes identitás nexusáról szóló disszertációjába a háború szó is belekeveredett. Nem, Hararit se a szakmai, se a kutatói háttere nem teszi kompetenssé arra, hogy szakértőként nyilatkozzon geopolitikai, biztonságpolitikai vagy katonai kérdésekben.

Ami a szaktudás terén hiányzik, azt ideológiai hévvel pótolja, a réseket pedig azzal az elegáns és megnyerő angol prózával tömi ki, ami nélkül ma senki sem ismerné YNH nevét.

A könyveitől eltérően most nem egy sokadik világvége-forgatókönyvet vág hozzánk, melankolikus kézmozdulattal bűnbánásra és vezeklésre intve a Nyugat polgárait. Ez most itt teljesen más. A sámfázása annak a cikknek, amit 2022-ben Fukuyama sarkát taposva sietett publikálni Oroszország szükségszerű bukásáról.

Amit a cikk olvasása során elpazarolt időnkért kapunk, az nem egy elemzés, hanem egy szalmabáb látványos felállítása és hősies feldöntése.

Mivel minden objektív mérce szerint Ukrajna vesztésre áll ebben a háborúban, YNH kitalált egy olyan orosz háborús célt, amiről az oroszok sohasem hallottak, de amit levágott főként lehet körbehordozni a vasvillán, mint Putyin kudarcának a bizonyítékát.