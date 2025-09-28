Ft
Ukrajna Robert C. Castel Yuval Noah Harari

Egyetlen komoly elemző sem állítja, hogy az oroszok célja az ukrán nemzet elpusztítása lenne

2025. szeptember 28. 18:44

De manapság, amikor a zuglói tolós pofon is genocídiumnak minősül, bizonyos körökben a népirtás alatt már nem létezik más kategória.

2025. szeptember 28. 18:44
null
Robert C. Castel
Robert C. Castel
Facebook

„NEM YUVAL, UKRAJNA NEM NYERI MEG

Nem világos, hogy mi teszi YNH-t katonai szakértővé, amikor az egyetlen kalózkodása a témában, hogy a történelem és a személyes identitás nexusáról szóló disszertációjába a háború szó is belekeveredett. Nem, Hararit se a szakmai, se a kutatói háttere nem teszi kompetenssé arra, hogy szakértőként nyilatkozzon geopolitikai, biztonságpolitikai vagy katonai kérdésekben.

Ami a szaktudás terén hiányzik, azt ideológiai hévvel pótolja, a réseket pedig azzal az elegáns és megnyerő angol prózával tömi ki, ami nélkül ma senki sem ismerné YNH nevét.

A könyveitől eltérően most nem egy sokadik világvége-forgatókönyvet vág hozzánk, melankolikus kézmozdulattal bűnbánásra és vezeklésre intve a Nyugat polgárait. Ez most itt teljesen más. A sámfázása annak a cikknek, amit 2022-ben Fukuyama sarkát taposva sietett publikálni Oroszország szükségszerű bukásáról.

Amit a cikk olvasása során elpazarolt időnkért kapunk, az nem egy elemzés, hanem egy szalmabáb látványos felállítása és hősies feldöntése.
Mivel minden objektív mérce szerint Ukrajna vesztésre áll ebben a háborúban, YNH kitalált egy olyan orosz háborús célt, amiről az oroszok sohasem hallottak, de amit levágott főként lehet körbehordozni a vasvillán, mint Putyin kudarcának a bizonyítékát.

Egyetlen komoly elemző sem állítja, hogy az oroszok célja az ukrán nemzet elpusztítása lenne. De manapság, amikor a zuglói tolós pofon is genocídiumnak minősül, bizonyos körökben a népirtás alatt már nem létezik más kategória. Mint ahogy a legenyhébb politikai ihletésű rosszallás sem ismer kevesebbet a hitlerezésnél.

YNH mégis ezt az újonan légből kapott ősbűnt vágja az oroszok fejéhez. Ahelyett, hogy a nagyorosz hadigépezet hiányosságait, inkompetenciáját tenné egy hideg és tárgyilagos elemzés tárgyává.

A szerző igen nagy pontossággal sorolja fel az ukránok sikereit, ugyanakkor mélyen hallgat, amikor a sajtból a lyukat is elemezni kéne. Semmi kis bagatell dolgokat, mint Ukrajna területe egyötödének az elvesztése, a lakosság harmadának-negyedének a földönfutóvá válása, egy kilátástalan atríciós háború, aminek a logikáját Ukrajna nem tudja megváltoztatni. Stb.

Mivel pedig minden szupi-szuper, az ukránoké Európa legnagyobb hadserege, és mivel a történelmi szükségszerűség is ott hasal a pokrovszki lövészárkokban, magától értetődik, hogy »the show must go on«.

Amin az ukránok elvéreznek, az YNH számára csupán egy filozófiai tétel bizonyítása. Egy újabb szónoki petárda. Egy emlékeztető a közönsége számára, hogy YNH erős bástya a béke kardcsörtető frontján.

És hogy készítsék a pénztárcájukat, mert már úton van korunk Savonarolájának a legújabb világvége könyve. Daróccal, fejre hinthető hamuval és ciliciummal egységcsomagban is megrendelhető.”

Nyitókép: Nicolas Maeterlinck / Belga Mag / AFP

egyszeri
2025. szeptember 28. 20:24
De azért jól meg lehet élni szakértelem eladásból. Tulajdonképpen, végül is a fogyasztó dönti el, ki termékét veszi le a polcról.
alenka
2025. szeptember 28. 20:20
Ukiiiikiiikriiiijniii nem nemzet,hanem egy banderista, naci geci faj!.....ezt kell szem előtt tartani!...Putin, előre!
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. szeptember 28. 20:09
YNH a vágyait fogalmazta meg, SPH(untington) viszont már a kilencvenes évek közepén arra a következtetésre jutott, hogy Ukrajna a Dnyeper mentén fog kettéválni, én jobban örülnék annak, ha ez az "Ukrajna" nevű műállam (vagy tákolmány) minimum három részre szakadna!
Obsitos Technikus
2025. szeptember 28. 19:53
Pedig igény lenne rá...
