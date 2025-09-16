Ft
09. 16.
kedd
charlie kirk gyilkosság Charlotte erőszak BLM szélsőbal George Floyd

Egy köztörvényes fekete férfi nyakon szúrt egy fehér lányt, mert az fehér, most mégsem térdel senki – Vajon miért?

2025. szeptember 16. 08:43

Most nem állnak néma csendben politikusok. Most nem könnyeznek labdarúgók. Most nincs WLM. Most nem ég a fél világ. Egyre többen vetik fel: miért?

2025. szeptember 16. 08:43
null

Egyre többen vetik fel – hétköznapi emberek, újságírók, közéleti szereplők – , hogy  

a szélsőbaloldali amerikai merényletek következményei köszönőviszonyban sincsenek például a rendőri intézkedésnek ellenálló, köztörvényes George Floyd halálát követő reakciókkal, 

vagy egyéb baloldali túlmozgásokkal. Charlie Kirk szélsőbalos legyilkolása csak erősíti ezeket a hangokat, amelyeket eddig senki nem akart meghallani.

Most egy Koroknai Gábor nevű tartalomgyártó közölt megrázó vallomást.

„Sokat gondolkodtam, hogy szabad-e, kell-e megnyilvánulni, de a válaszom egyértelműen az, hogy igen! Talán emlékszik még mindenki, amikor 2020. májusában szinte felégett a világ egy köztörvényes amerikai fekete bűnöző, bizonyos George Floyd halála után. Térdeltek az utcán, labdarúgó pályákon, könnyezve és némán álltak percekig politikai vezetők, képviselők a munkahelyükön, közben pedig 

romba döntötte fél Amerikát és Európát egy BLM nevű mozgalom”

 – kezdi fejtegetését.

2025. augusztusában egy fiatal, gyönyörű fehér lány utazott egy vasúti szerelvényen

 Charlotte városában, és 

egy Floyd-hoz hasonló fekete, köztörvényes bűnöző, Decarlos Brown ült mögötte. A férfi kést rántott és minden előzmény nélkül többször nyakon szúrta a lányt. 

„Hátulról, alattomosan, kegyetlenül. Ő szinte fel sem fogta, mi történt vele, egyszerűen csak elsírta, igen elsírta magát és pár másodperc múlva a könnyei között meghalt” – olvashatjuk.

Ezt az ártatlan, 23 éves lányt Iryna Zarutska-nak hívták. 

„Az volt a bűne, hogy fehér volt.

 A szörnyűségről készült videófelvétel, a képsorok úgy égtek a retinámba, hogy kitörölni azt már soha nem tudom. Megviselt, nagyon. Mint apát, mint embert. 

Most senki nem térdel. Most nem állnak néma csendben politikusok. Most nem könnyeznek labdarúgók. Most nincs WLM. Most nem ég a fél világ. Csend van. Csak ez a pár kép beszél. Arról, hogy hova korcsosodott el ez a világ” 

– írja Koroknai.

