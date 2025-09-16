Egy köztörvényes fekete férfi nyakon szúrt egy fehér lányt, mert az fehér, most mégsem térdel senki – Vajon miért?

egy Floyd-hoz hasonló fekete, köztörvényes bűnöző, Decarlos Brown ült mögötte. A férfi kést rántott és minden előzmény nélkül többször nyakon szúrta a lányt.

„Hátulról, alattomosan, kegyetlenül. Ő szinte fel sem fogta, mi történt vele, egyszerűen csak elsírta, igen elsírta magát és pár másodperc múlva a könnyei között meghalt” – olvashatjuk.

Ezt az ártatlan, 23 éves lányt Iryna Zarutska-nak hívták.

„Az volt a bűne, hogy fehér volt.

A szörnyűségről készült videófelvétel, a képsorok úgy égtek a retinámba, hogy kitörölni azt már soha nem tudom. Megviselt, nagyon. Mint apát, mint embert.