09. 30.
kedd
Drónpánik, orosz vagyonok és Izrael kizárása: forró hét vár Brüsszelre

2025. szeptember 30. 14:09

Politika, háború és futball: az EU ezen a héten egyszerre dönt Ukrajna támogatásáról és Izrael kizárásáról.

2025. szeptember 30. 14:09
null

Brüsszelben véget ér a „kemény szeptember” és kezdetét veszi az „üzemszerű október”

a hét folyamán egymást érik az uniós csúcstalálkozók és miniszteri ülések. 

Október elsején Koppenhágában gyűlnek össze az állam- és kormányfők, hogy informális keretek között tárgyaljanak Ukrajnáról, az orosz befagyasztott vagyonok felhasználásáról, az uniós védelemről és Izrael elleni szankciókról – írta meg az Euobserver.

A találkozót feszült légkör lengi körül: az elmúlt hetekben orosz drónok hatoltak be több európai ország légterébe, köztük Koppenhágáéba is, ahol emiatt órákra leállt a légi forgalom. 

Donald Trump amerikai elnök legutóbbi kijelentése – miszerint Ukrajna „visszaszerezheti teljes területét” – szintén befolyásolja a hangulatot, bár a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk óva intett attól, hogy mindezt valódi washingtoni irányváltásként értelmezzék.

Az ukrán háborúval kapcsolatban a legvitatottabb kérdések közé tartozik az orosz befagyasztott vagyonok „jóvátételi alapként” való felhasználása. 

Miközben Németország most először támogatja az ötletet, Belgium és több más tagállam szkeptikus maradt. 

Az energiabiztonság is napirenden lesz, hiszen Moszkvától télen fokozott támadások várhatók Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen.

A hét további eseményei között szerepel az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója, ahol a Nyugat-Balkán, Törökország, az Egyesült Királyság, Ukrajna és Moldova vezetői is részt vesznek. 

Emellett Varsóban hétfőn összeül a lengyel, francia és német külügyminiszter, míg az uniós gazdasági miniszterek a 410 milliárd eurós Európai Versenyképességi Alapról és az egységes piac egyszerűsítéséről tanácskoznak. A hét közepén a startupok és az új kutatási program (Horizon, 175 milliárd euró) kerül terítékre, valamint egy új befektetési csomag, amely a vállalkozások növekedését hivatott elősegíteni.

A politika mellett a sportvilág is fontos döntés előtt áll: az UEFA végrehajtó bizottsága a héten határozhat Izrael európai versenysorozatokból való kizárásáról. Pénteken pedig Németország az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli.

Nyitókép: Sebastian Elias Uth / AFP

Gubbio
•••
2025. szeptember 30. 15:47 Szerkesztve
Nagyon jó! Trump - és Putyin - zseniálisan belecsapott a liberális lecsóba! A brüsszeli bolondok hajójának szorgos matrózai - kapitánynőjükkel a kormánykerék mögött -, pedig csak néznek, mint Rozi a moziban, mi is történik a nagyvilágban. Hajrá, lecsó!
