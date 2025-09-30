Drónpánik, orosz vagyonok és Izrael kizárása: forró hét vár Brüsszelre

Brüsszelben véget ér a „kemény szeptember” és kezdetét veszi az „üzemszerű október”:

a hét folyamán egymást érik az uniós csúcstalálkozók és miniszteri ülések.

Október elsején Koppenhágában gyűlnek össze az állam- és kormányfők, hogy informális keretek között tárgyaljanak Ukrajnáról, az orosz befagyasztott vagyonok felhasználásáról, az uniós védelemről és Izrael elleni szankciókról – írta meg az Euobserver.

A találkozót feszült légkör lengi körül: az elmúlt hetekben orosz drónok hatoltak be több európai ország légterébe, köztük Koppenhágáéba is, ahol emiatt órákra leállt a légi forgalom.