Bedobta a törülközőt az Európai Bizottság: mindent megváltoztatott Magyarország lépése

Az Európai Bizottság bírálja Szlovákia alkotmánymódosítását, amely a „hagyományos” nemi és szexuális értékeket rögzítené, megakadályozva az EU beavatkozását kulturális-erkölcsi kérdésekben – írja a Brussels Signal.

A Bizottság hangsúlyozza: az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti törvényekkel szemben, az aggályait pedig hivatalosan is jelezte Pozsonynak.

Damian Boeselager zöldpárti EP-képviselő felszólította az EB-t, hogy függessze fel Szlovákia támogatásait, mondván: Európa nem engedhet meg magának még egy Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével.