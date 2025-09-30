Bedobta a törülközőt az Európai Bizottság: mindent megváltoztatott Magyarország lépése

Meghúzta a váratlant Von der Leyen: hétfőn kitárta az Európai Unió ajtaját
Nagyon megörült az Európai Bizottság elnöke.
Most már csak a szokásos módszerhez folyamodhatnak, így ezúttal Szlovákiát fenyegették meg.
Az Európai Bizottság bírálja Szlovákia alkotmánymódosítását, amely a „hagyományos” nemi és szexuális értékeket rögzítené, megakadályozva az EU beavatkozását kulturális-erkölcsi kérdésekben – írja a Brussels Signal.
A Bizottság hangsúlyozza: az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti törvényekkel szemben, az aggályait pedig hivatalosan is jelezte Pozsonynak.
Damian Boeselager zöldpárti EP-képviselő felszólította az EB-t, hogy függessze fel Szlovákia támogatásait, mondván: Európa nem engedhet meg magának még egy Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A nyitókép illusztráció. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP