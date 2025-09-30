Ft
Ft
Európa Brüsszel Magyarország büntetés Orbán Viktor EU uniós források Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia

Bedobta a törülközőt az Európai Bizottság: mindent megváltoztatott Magyarország lépése

2025. szeptember 30. 12:52

Most már csak a szokásos módszerhez folyamodhatnak, így ezúttal Szlovákiát fenyegették meg.

2025. szeptember 30. 12:52
null

Az Európai Bizottság bírálja Szlovákia alkotmánymódosítását, amely a „hagyományos” nemi és szexuális értékeket rögzítené, megakadályozva az EU beavatkozását kulturális-erkölcsi kérdésekben – írja a Brussels Signal.

A Bizottság hangsúlyozza: az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti törvényekkel szemben, az aggályait pedig hivatalosan is jelezte Pozsonynak.

Damian Boeselager zöldpárti EP-képviselő felszólította az EB-t, hogy függessze fel Szlovákia támogatásait, mondván: Európa nem engedhet meg magának még egy Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

vitez-laszlo
2025. szeptember 30. 13:13
Egy nagy tudós, már a 1990-es években megmondta, hogy a jövő pinája a segg!...Hofi pedig nem várta meg míg kötelező lesz....
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. szeptember 30. 13:12
Lassan már csak a köröm letépés hiányzik ahhoz, hogy ez az elcseszett EU egy Új Szovjetunióvá váljon!
scandal says Jack
2025. szeptember 30. 13:08
Jól olvasom? A zöldpárti EP képviselő szerint Szlovákia is Magyarország lesz? A próféta beszéljen belőle...
karcos-2
2025. szeptember 30. 13:06
LMBTQIP a teremtési rend elleni sátánista támadás .
