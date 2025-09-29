Ft
Meghúzta a váratlant Von der Leyen: hétfőn kitárta az Európai Unió ajtaját

2025. szeptember 29. 14:05

Nagyon megörült az Európai Bizottság elnöke.

2025. szeptember 29. 14:05
null

Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Moldova előtt – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn arra reagálva, hogy megőrizte parlamenti többségét a Moldovai Köztársaságban vasárnap tartott parlamenti választásokon a Maria Sandu elnök által vezetett és az Európai Unió által is támogatott Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS).

Az X-en Ursula von der Leyen kijelentette: semmilyen félelemkeltésre vagy megosztottságra irányuló kísérlet nem törheti meg az ország elszántságát. Moldova világosan kimondta választását: Európa, demokrácia, szabadság – hangsúlyozta.

Ajtónk nyitva áll. És minden lépésnél Önökkel leszünk. A jövő az Önöké”

– zárta bejegyzését a bizottság elnöke.

Sok uniós vezető kifejtette a véleményét

António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében hangsúlyozta: Moldova népének üzenete hangos és világos: a demokráciát, a reformokat és az európai jövőt választotta Oroszország nyomása és beavatkozása ellenére. Az EU támogatja Moldovát minden lépésénél – tette hozzá üzenetében a tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő bejegyzésében azt írta: Moldova választása egyértelmű igent jelent az európai jövőre. Oroszország hatalmas, dezinformációterjesztésre és szavazatvásárlásra irányuló erőfeszítései sem állíthatják meg a szabadság mellett elkötelezett népet – jelentette ki.

Moldovával tartunk az EU felé vezető úton”

– zárta üzenetét az uniós diplomácia vezetője. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke üzenetében leszögezte: Moldova jövője Európában van.

A választások eredményére utalva kijelentette: ezzel a történelmi lépéssel Moldova népe a demokrácia, a remény és a lehetőségek útját választotta. Moldova Európát választotta, Európa Moldova – tette hozzá bejegyzésében az uniós parlament elnöke.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

andris-923
2025. szeptember 29. 15:22
Európa, demokrácia, szabadság – hangsúlyozták Moldova népe a demokrácia, a remény és a lehetőségek útját választotta. Ezek hallják is azt amit mondanak? Mert minket is ezzel etettek meg! Aztán jött a svájci devizahitel meg az állami vagyon elherdálása és a végén € hitel és a csőd ! Sok sikert Moldova !
nemmondom-3
2025. szeptember 29. 15:20
Mivel előzi Moldávia a NATO tag, évtizetekig térdepeltetett Törökországot az EU tagságban?
Tehetős Totó
2025. szeptember 29. 15:16
Nem helyesebb magyarizmus: megVonta von Leyen a várhatatlant?
Tehetős Totó
2025. szeptember 29. 15:09
Beszará...! Ejrópai lett a beszaráb. Kállász, nám kállász: Kaját osztják és észt! Lédi Gaga űz!
