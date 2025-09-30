Ft
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszeli bábkormány kiskapu Magyarország Ukrajna Bóka János napirend Európai Bizottság miniszter

A miniszter rámutatott: az „ukrán szigony” egyik ága egy brüsszeli bábkormány elősegítése (VIDEÓ)

2025. szeptember 30. 12:41

„A Bizottság nagyon jól sáfárkodik a politikai eszközökkel, ezzel azonban az intézményi egyensúly helyrehozhatatlanul meg fog bomlani” – hangsúlyozta Bóka János a Harcosok Órájában.

2025. szeptember 30. 12:41
null

Brüsszel – az uniós alapszerződéssel és az eddigi gyakorlattal ellentétesen – az egyhangúság helyett minősített többséggel szeretne meghozni bizonyos bővítési döntéseket, ezzel függetleníti magát az uniós jog előírásaitól – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Harcosok órája című online műsor keddi adásában.

Bóka János hangsúlyozta, Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében Brüsszel fokozott nyomást gyakorol a kormányra. Mint mondta, ez a „háromágú ukrán szigony”, amelynek első ágában politikai és anyagi nyomásgyakorlással megpróbálják Magyarországot álláspontja megváltoztatására bírni Ukrajna csatlakozása ügyében.

Ha ez nem lehetséges, akkor „második ágban” az uniós jog kreatív értelmezésével vagy megkerülésével, minősített többséggel döntenének olyan kérdésekben, amelyekben jelenleg egyhangú döntés szükséges – tette hozzá.

Rámutatott: a „harmadik ág” célja, hogy Magyarországon a következő parlamenti választásokon olyan eredmény szülessen, ami lehetővé teszi egy brüsszeli bábkormány felállítását, ami után Brüsszellel együttműködve Ukrajnát behozzák az Európai Unióba.

Bóka János elmondta: ennek a szigonynak a középső ágát próbálja most Brüsszel használni; a szerdai, koppenhágai informális európai tanácsülésen ez már napirendre fog kerülni, az Európai Tanács elnöke pedig az állam- és kormányfők véleményét fogja kérni a döntésmechanizmus megváltoztatásában.

Emlékeztetett, 

Magyarországon az emberek többsége nem akarja, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen, 

ezért blokkolja a magyar kormány az első csatlakozásai fejezetcsoport megnyitását.

Saját magával tolhat ki a brüsszeli gépezet

Az Európai Bizottság nagyon jól sáfárkodik a politikai eszközökkel, és a tagállamokat úgy fogja terelgetni, ahogyan az neki kell, ezzel azonban az intézményi egyensúly helyrehozhatatlanul meg fog bomlani – fejtette ki a miniszter.

Magyarországon kívül is vannak még olyan tagállamok, amelyek ezt elvi alapon ellenzik, attól félve, hogy ezzel a bővítési folyamat gyakorlatilag ki lenne szolgáltatva a bizottságnak – mondta.

Az orosz földgázról történő leválás hatásait elemző IMF-jelentéssel kapcsolatban a tárcavezető elmondta, Magyarország készül arra, hogy kevésbé legyen kiszolgáltatott bizonyos energiahordozóknak és bizonyos forrásoknak, de ez egy fokozatos folyamat, amiket fizikai, gazdasági, műszaki determinációk határoznak meg.

Ez a versenyképesség legnagyobb akadálya

Bóka János Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnökének az európai gazdaság versenyképességről szóló jelentését említve azt mondta, a versenyképesség egyik legnagyobb akadálya a magas energiaár, 

Európában pedig kétszer-háromszor annyit fizetünk villamosenergiáért és négyszer-ötször annyit fizetünk gázért, mint az Egyesült Államokban.

Mindaddig, amíg ez a helyzet, az európai gazdaság nem lesz versenyképes – jelentette ki a miniszter.

A beszélgetést alább tudják visszanézni:

(MTI)

Nyitókép: Bóka János Facebook-oldala

