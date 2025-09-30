A miniszter rámutatott: az „ukrán szigony” egyik ága egy brüsszeli bábkormány elősegítése (VIDEÓ)

Brüsszel – az uniós alapszerződéssel és az eddigi gyakorlattal ellentétesen – az egyhangúság helyett minősített többséggel szeretne meghozni bizonyos bővítési döntéseket, ezzel függetleníti magát az uniós jog előírásaitól – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Harcosok órája című online műsor keddi adásában.

Bóka János hangsúlyozta, Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében Brüsszel fokozott nyomást gyakorol a kormányra. Mint mondta, ez a „háromágú ukrán szigony”, amelynek első ágában politikai és anyagi nyomásgyakorlással megpróbálják Magyarországot álláspontja megváltoztatására bírni Ukrajna csatlakozása ügyében.

Ha ez nem lehetséges, akkor „második ágban” az uniós jog kreatív értelmezésével vagy megkerülésével, minősített többséggel döntenének olyan kérdésekben, amelyekben jelenleg egyhangú döntés szükséges – tette hozzá.

Rámutatott: a „harmadik ág” célja, hogy Magyarországon a következő parlamenti választásokon olyan eredmény szülessen, ami lehetővé teszi egy brüsszeli bábkormány felállítását, ami után Brüsszellel együttműködve Ukrajnát behozzák az Európai Unióba.

Bóka János elmondta: ennek a szigonynak a középső ágát próbálja most Brüsszel használni; a szerdai, koppenhágai informális európai tanácsülésen ez már napirendre fog kerülni, az Európai Tanács elnöke pedig az állam- és kormányfők véleményét fogja kérni a döntésmechanizmus megváltoztatásában.