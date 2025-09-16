„Egy remek beszélgetés Michael Kofmannal, talán az egyik legjobb orosz-ukrán háború szakértővel és Michael Mazarr-al a RAND-től. Pont arról beszélnek, amiről én szoktam itt Önöknek. Az ideológia alapú külpolitika nem máz, hanem a valóság nyugaton. Nem cinikus célokat rejtegetnek (általában), hanem elhiszik, hogy mivel a mi nyugati rendszerünk a legjobb, vigyük el máshova is. Ha lehet meggyőzéssel, ha kell fegyverrel (Irak), ha kell forradalommal.

Kofman szó szerint megnevezi a neokonokat és a liberális intervencionistákat. Nem cinikusak, hisznek. De ezzel a hittel az elkerülhetetlen összeütközésbe mennénk Kínával is, ahogy az oroszokkal már abban vagyunk. Mert a hívők nem jók a kompromisszumban és a másik fél megértésében. Hiszen aki elutasítja a mi hitünket, az inherensen rossz.”