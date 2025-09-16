Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Michael Mazarr Michael Kofman ideológia Ukrajna Irak Oroszország forradalom

Az ideológia alapú külpolitika a valóság Nyugaton

2025. szeptember 16. 06:29

A hívők nem jók a kompromisszumban és a másik fél megértésében. Hiszen aki elutasítja a mi hitünket, az inherensen rossz.

2025. szeptember 16. 06:29
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Egy remek beszélgetés Michael Kofmannal, talán az egyik legjobb orosz-ukrán háború szakértővel és Michael Mazarr-al a RAND-től. Pont arról beszélnek, amiről én szoktam itt Önöknek. Az ideológia alapú külpolitika nem máz, hanem a valóság nyugaton. Nem cinikus célokat rejtegetnek (általában), hanem elhiszik, hogy mivel a mi nyugati rendszerünk a legjobb, vigyük el máshova is. Ha lehet meggyőzéssel, ha kell fegyverrel (Irak), ha kell forradalommal.

Kofman szó szerint megnevezi a neokonokat és a liberális intervencionistákat. Nem cinikusak, hisznek. De ezzel a hittel az elkerülhetetlen összeütközésbe mennénk Kínával is, ahogy az oroszokkal már abban vagyunk. Mert a hívők nem jók a kompromisszumban és a másik fél megértésében. Hiszen aki elutasítja a mi hitünket, az inherensen rossz.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Demkó Attila

Facebook

Idézőjel

Ukrajna biztonsága, nyugati integrációja nem központi kérdés az Egyesült Államoknak

A felelőtlen ígérgetés hatalmas kárt okoz az ukrán népnek, ezeket az USA nem tudja/akarja betartani.

Nyitókép: Anatolii STEPANOV / AFP

 

Összesen 5 komment

snagyz
2025. szeptember 16. 09:33
A poszt lényege, hogy a politika nem lehet bármiféle hit "foglya", más szavakkal: irracionális, hanem "praktikus" tevékenység, ahogy az igazi művelői is gondolkodtak róla: a lehetőségek "művészete" - nyilván racionáis (nem feltétlen/kizárólagosan etikus) célokkal. Aki vezetőként a politikát keveri a meggyőződéses/fanatikus hittel, az nem egyszerűen "gyerekes" idealista, hanem sok esetben ahogy már láttuk a történelemben, közveszélyes hamis messiás/influenszer - akkor is, ha eseteleg "nemes" szándékú. Na pont ezért veszélyes összemosni a hittérítőt a politikussal.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 16. 09:23
De, takargatnak valamit kedves Attila. Mégpedig azt, hogy ha Oroszország meggyengül akkor az Skandináv országok, Britek, Németek, Franciák többet tudnak kihasítani az északi-tengeri ásványkincs vagyonból. Ha Ukrajna szétesik, akkor abból is.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 16. 08:37
a fegyverrel és erőszakkal terjesztett hitet én fanatizmusnak, a terjesztőit pedig terroristáknak nevezném úgy ahogy a muszlim fundamentalisták esetében tesszük(helyesen bár egyre megengedőbben) na de akkor nincs is szabad, liberális, toleráns, demokrata, jogállam, amit a nyugat tűzzel-vassal terjeszt, csak hazugság, kivagyiság, képmutatás és felsőbbrendűség
Válasz erre
4
0
kukasmacska
2025. szeptember 16. 08:22
A modern ember szánakozva vagy megvetéssel gondol a régi korokban élőkre, mondván: azok mindenféle szörnyűséges dolgot csináltak valami torz ideológia, vallás, világszemlélet nevében. Holott ő maga sem különb náluk, legfeljebb modernebb eszközökkel akarja átnevelni, tudatformálni, és ha az sem segít, elpusztítani a másban hívőt.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!