Eszkalálódik a háború: a hidegháború óta nem tapasztalt fegyverkezésbe kezdett két NATO-tagország
Egyre nyomasztóbb a helyzet.
A hívők nem jók a kompromisszumban és a másik fél megértésében. Hiszen aki elutasítja a mi hitünket, az inherensen rossz.
„Egy remek beszélgetés Michael Kofmannal, talán az egyik legjobb orosz-ukrán háború szakértővel és Michael Mazarr-al a RAND-től. Pont arról beszélnek, amiről én szoktam itt Önöknek. Az ideológia alapú külpolitika nem máz, hanem a valóság nyugaton. Nem cinikus célokat rejtegetnek (általában), hanem elhiszik, hogy mivel a mi nyugati rendszerünk a legjobb, vigyük el máshova is. Ha lehet meggyőzéssel, ha kell fegyverrel (Irak), ha kell forradalommal.
Kofman szó szerint megnevezi a neokonokat és a liberális intervencionistákat. Nem cinikusak, hisznek. De ezzel a hittel az elkerülhetetlen összeütközésbe mennénk Kínával is, ahogy az oroszokkal már abban vagyunk. Mert a hívők nem jók a kompromisszumban és a másik fél megértésében. Hiszen aki elutasítja a mi hitünket, az inherensen rossz.”
A felelőtlen ígérgetés hatalmas kárt okoz az ukrán népnek, ezeket az USA nem tudja/akarja betartani.
