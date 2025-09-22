Ft
09. 22.
hétfő
Kína turizmus Ukrajna Oroszország USA földgáz

2025. szeptember 22. 06:54

Az Európai Unió egyik célja az orosz turizmus kiszorítása Európából.

2025. szeptember 22. 06:54
null
Nógrádi György
Nógrádi György
Magyar Nemzet

„Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt napokban az oroszellenességet tovább növelte. Bejelentette, hogy az Oroszországban élő kisebbségek – a tatárok, a kalmükök, a baskírok és a jakutok – ukrán támogatással szakadjanak el Oroszországtól, és váljanak önálló országokká. Moszkva még nem reagált a felhívásra. Ezekből a nemzeti kisebbségekből Ukrajnában is élnek, igaz, jóval kevesebben.

Svédország, amely a tömeges migráció révén komoly belső problémákkal küzd, 18 százalékkal növeli katonai kiadásait 2026-ban.

Az Európai Unió gőzerővel dolgozik az Oroszországgal szembeni újabb, 19. szankciós csomagon. Az egyik cél az orosz turizmus kiszorítása Európából. Amíg ezeket az elképzeléseket az észak- és a kelet-európai országok támogatják, a turizmust fő bevételi forrásként kezelő déliek, a spanyolok, a portugálok, a franciák, az olaszok és a görögök ellenzik.

Brüsszel újra elővette a Nyugaton lévő orosz vagyon elkobzását és részletekben átadását Ukrajnának. Az az elképzelés, hogy ezt Ukrajna a háború utáni orosz jóvátételből fizesse vissza. Az, hogy ennek a javaslatnak mekkora a realitása, más kérdés. Az oroszok válasza az volt, hogy ez Moszkva számára elfogadhatatlan, és megfelelő válaszlépéseket fog tenni.

Az EU amerikai nyomásra követeli, hogy az Északi Áramlat gázvezetéket ne lehessen a jövőben működtetni. Ez német érdekeket is súlyosan veszélyeztet. Egyben feltételezi, hogy Európa nem az olcsóbb orosz földgázt, hanem a drágább amerikai palagázt fogja beszerezni.

Brüsszel szintén USA nyomásra fontolgatja a fellépést Kína és India ellen, mivel mindkét ország nagy mennyiségben vásárol orosz nyersanyagokat. Nyilvánvaló, hogy egy esetleges fellépés válaszlépéseket fog kiváltani.”

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

 

zsocc44
2025. szeptember 22. 09:17
A drog nem jó! Ha az Oroszországban elő kisebbségek szakadjanak el és alakítsanak saját államot, akkor az Ukrajnában elő kisebbségek??? Na mindegy, a junkie erdőkerülő nem az éleslátásáról híres…
polárüveg
2025. szeptember 22. 09:12
Kik azok a politikus, üzletember, szakértő emberek, akik könnyedén gerjesztenek, indítanak háborúkat, indítanak vérszivattyúkat, szenvedés tengereket generálnak politikai, üzleti, geopolitikai döntésekkel emberek százmilliós akár milliárdos tömegeinek? Kik ezek az istentelen emberellenes "emberek"? Kérem, a Star Trek fantasztikus filmből megismert kommunikációs eszközből ne csak a mobiltelefonnak nevezett kommunikációs eszközt használjuk. Vegyük elő a filmből megismert orvosi diagnosztizáló eszközt, és mérjük meg ezeknek az emberellenes embereknek a kisugárzását, vajon eltér-e a többi emberétől? Addig is mindenki tegye meg a tétjét, hogy eltér-e vagy sem. De ha eltérne, akkor kik ezek az emberellenes emberek? Barátai az emberiségnek biztos nem.
egyszeri
2025. szeptember 22. 08:29
Ezek az idióták, minden erejükkel az EU tönkretételén dolgoznak. Azt hiszik, amit elveszítenek az orosz réven, azt visszanyerik, lopják a belső, főleg keleti tagoktól. Nem kell ahhoz jósnak lenni, hogy megmondjuk, ez nem fog sikerülni! Az EU-s maffia már nemcsak a világ többi részéből csinál ellenséget magának, hanem a saját EU tagokból is!
k
2025. szeptember 22. 08:19
Az impotens aberrált LIBERÁLIS "nyugatnak" nemcsak technikai felsőbbrendűsége csődölt be, hanem még a zsoldosokból is kezdenek kifogyni, ugyanis az ukrán zsoldosok csak hadtápra és árokásásra jók, és a külföldi zsoldos is fogy, nemcsak az ukrán zsoldos. Az impotens aberrált LIBERÁLIS "nyugat" katonai agóniája haláltusája folyik Ukrajnában ukrán zsoldosaival.
