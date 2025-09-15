A számok nem hazudnak: Franciaországot migránsbűnbandák uralják (VIDEÓ)

A Remix által megszerzett adatok szerint

a párizsi közösségi közlekedésen elkövetett erőszakos rablások, testi sértések és szexuális bűncselekmények 64 százalékát külföldiek követik el;

ezen belül az esetek 43 százaléka észak-afrikai elkövetőkhöz köthető, miközben e csoport a lakosság mintegy 3,4 százalékát teszi ki.

Országos szinten – a 2024-es összesítés alapján – a francia tömegközlekedésen elkövetett hasonló bűncselekmények 41 százalékát külföldiek követték el, 19 százalékuk észak-afrikai származású. A számokat a francia statisztikai hivatal (INSEE) adatai alapján közölték.

A külföldi lakosság Franciaországban hozzávetőleg 5,2 millió fő, a teljes népesség 7,7 százaléka; közülük 44,4 százalék afrikai származású.