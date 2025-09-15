A számok nem hazudnak: Franciaországot migránsbűnbandák uralják (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Mi történt tíz év alatt?
Az összes erőszakos bűncselekmény csaknem kétharmadát(!) ők követik el, és ez még nem minden – mutatjuk a számokat!
A Remix által megszerzett adatok szerint
a párizsi közösségi közlekedésen elkövetett erőszakos rablások, testi sértések és szexuális bűncselekmények 64 százalékát külföldiek követik el;
ezen belül az esetek 43 százaléka észak-afrikai elkövetőkhöz köthető, miközben e csoport a lakosság mintegy 3,4 százalékát teszi ki.
Országos szinten – a 2024-es összesítés alapján – a francia tömegközlekedésen elkövetett hasonló bűncselekmények 41 százalékát külföldiek követték el, 19 százalékuk észak-afrikai származású. A számokat a francia statisztikai hivatal (INSEE) adatai alapján közölték.
A külföldi lakosság Franciaországban hozzávetőleg 5,2 millió fő, a teljes népesség 7,7 százaléka; közülük 44,4 százalék afrikai származású.
Fontos módszertani megkötés, hogy Franciaország nem vezet faji vagy etnikai bontást, és a francia állampolgárságot szerzett bevándorlók a statisztikákban franciaként szerepelnek – vagyis az „külföldi” kategória kizárólag állampolgárságot jelöl.
A nők elleni erőszak megfigyelésével foglalkozó nemzeti obszervatórium (MIPROF) adatai szerint az elmúlt évtizedben 86 százalékkal nőtt a szexuális bűncselekmények száma a francia közösségi közlekedésben. A belügyi tárca statisztikai szolgálata (SSMSI) felmérése alapján a szexuális támadások áldozatainak 91 százaléka nő; 75 százalékuk 30 év alatti, és 36 százalék kiskorú.
2024-ben 3374 áldozatot regisztráltak a közlekedési hálózatokon elkövetett szexuális bűncselekményekben, ami 6 százalékkal több 2023-hoz, 9 százalékkal több 2022-höz, és 86 százalékkal több 2016-hoz képest. Ezeknek az eseteknek 44 százaléka az Île-de-France régióban – a párizsi agglomerációban – történt.
A felmérések szerint a régióban élő nők hétből tízen már életük során áldozatul estek valamilyen szexuális erőszaknak a közlekedésben;
56 százalékuk fél használni a hálózatot, és 80 százalék folyamatosan ébernek vallja magát.
A francia főváros mellett más európai példák is aggasztóak:
Németországban a vasúti hálózaton elkövetett szexuális bűncselekmények aránya megduplázódott 2019 óta, és az elkövetők 59 százalékát külföldiként tartják nyilván.
A trendek összességében a városi közlekedésben részt vevő nők biztonságérzetének romlását mutatják.
A francia közpolitikai viták elsősorban a rendészeti jelenlét, a közlekedési infrastruktúra biztonsági fejlesztése, a gyorsabb igazságszolgáltatás, valamint a megelőzési és áldozatvédelmi programok hatékonysága körül forognak. A növekvő esetszámokra reagálva civil szervezetek és döntéshozók egyaránt a célzott rendőri jelenlétet, a kamerarendszerek és vészjelzők bővítését, a késő esti járatok személyzetének megerősítését, valamint az áldozatbejelentés korlátainak csökkentését (például digitális felületek, anonim bejelentés) sürgetik.
A vita középpontjában az áll,
miként lehet a közlekedési szolgáltatásokat úgy szervezni, hogy minden utas – különösen a nők és fiatalok – biztonságban érezzék magukat, és ne kényszerüljenek útvonal- vagy időpont-váltásra a támadásoktól való félelem miatt.
