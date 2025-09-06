Ft
09. 06.
szombat
09. 06.
szombat
peking Kína Nyugat hadsereg

A Nyugat sorsa megpecsételődött

2025. szeptember 06. 08:31

Végzetes önbecsapás: a kínai parádén biztosan csak makettdrónok vonultak fel…

2025. szeptember 06. 08:31
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„»Erről szól még a cikk: A hiperszonikus versenyben vezethet Kína, de jön a Typhon és egy amerikai rakéta. Itt vannak az új fegyverek, amit már évekkel ezelőtt is újnak mutattak be. Teherautóval jöttek a szuperdrónok. Már a térség országai is fegyverkeznek. Kinek kell repülőgép-hordozó? Szinte mindenkinek. Szépek ezek a kínai fegyverek, de nem tudni, mire képesek. A hadseregnek nincs harci tapasztalata, ráadásul tombol a korrupció.«

Nos, ez a homokba dugott hülye fej a valóságtagadás klasszikus, elrettentő példája. A kínai »makettdrónokról« történő ábrándozás, no és ez a kitétel, az előfizetőknek: »A hadseregnek nincs harci tapasztalata, ráadásul tombol a korrupció.«

Hát persze. Még szerencse, hogy itt vannak az európai hadseregek, alsó fogsorig telve harci tapasztalatokkal, továbbá például az ukrán hadsereg, ahol harci tapasztalat van ugyan, ám teljesen ismeretlen a korrupció. Igaz? Nem igaz…

S mert mindez nem igaz, hanem homokba dugott fej, valóságtagadás és rémisztő hülyeség, lássuk inkább a számokat, nézzünk néhány tényt.”

Nyitókép forrása: SUO TAKEKUMA / POOL / AFP

Kapcsolódó vélemény

Hegyi Gyula

Index

Idézőjel

Az új világrend valóság lett Pekingben

Az új világrend kialakulásában fontos szerepe volt az ukrajnai háborúnak.

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

altercat1
2025. szeptember 06. 09:46
galancza-2! Ne kenegesd betegesen a szarodat...
altercat1
2025. szeptember 06. 09:44
A kis nagy ember, Teng óta óriásit fejlődött Kína!
__iX
2025. szeptember 06. 09:32
A füstös hátsó szobákban Trump legalább annyira háborús héja mint Nyugat Európa. Tévedés ne essék. Teljes szinkronban vannak, a látszat csalhat. Kína a fő ellenség. Szövetségeseit próbálja módszeresen leszalámizni. Venezuela a következő. A drogügy csak ürügy.
vi-ktt
2025. szeptember 06. 09:24
Ha az EU és az USA EGYÜTT le tudna gyártani annyi drónt, amit egy közepes kínai város esti bulihoz használ, képzelem mennyivel nagyobb pofájuk lenne - ahhoz az óriásihoz képest IS, ami már így is van nekik... youtube.com/watch?v=UNL54qGIq1s
