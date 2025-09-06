„»Erről szól még a cikk: A hiperszonikus versenyben vezethet Kína, de jön a Typhon és egy amerikai rakéta. Itt vannak az új fegyverek, amit már évekkel ezelőtt is újnak mutattak be. Teherautóval jöttek a szuperdrónok. Már a térség országai is fegyverkeznek. Kinek kell repülőgép-hordozó? Szinte mindenkinek. Szépek ezek a kínai fegyverek, de nem tudni, mire képesek. A hadseregnek nincs harci tapasztalata, ráadásul tombol a korrupció.«

Nos, ez a homokba dugott hülye fej a valóságtagadás klasszikus, elrettentő példája. A kínai »makettdrónokról« történő ábrándozás, no és ez a kitétel, az előfizetőknek: »A hadseregnek nincs harci tapasztalata, ráadásul tombol a korrupció.«

Hát persze. Még szerencse, hogy itt vannak az európai hadseregek, alsó fogsorig telve harci tapasztalatokkal, továbbá például az ukrán hadsereg, ahol harci tapasztalat van ugyan, ám teljesen ismeretlen a korrupció. Igaz? Nem igaz…

S mert mindez nem igaz, hanem homokba dugott fej, valóságtagadás és rémisztő hülyeség, lássuk inkább a számokat, nézzünk néhány tényt.”

