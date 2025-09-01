A liberális Tusk-kormány a családok ellen fordult: így erőltetik a szexuális propagandát a lengyel iskolákban

Hogy népszerűsítse és megindokolja a tantárgy létjogosultságát

a kormány az egészséget olyan értékként határozza meg, amelyről fizikai, mentális, szexuális, társadalmi és környezeti dimenzióiban gondoskodni kell”.

A püspökség azonban ezzel az állítással szembemenve, arra kérte a szülőket, hogy ne járassák a gyermekeiket erre az órára. „Nem szabad hozzájárulniuk gyermekeik szisztematikus erkölcsi rombolásához, amelyet az úgynevezett egészségnevelés ürügyén hajtanak végre” – írta a lengyel püspökség a közösségi médiában. Az Egyház szerint a téma ahhoz vezet, hogy a fiatalok

a szexuális tevékenységet elválasztják a házasságtól, és minden akadálytól való felszabadulásként mutatják be, beleértve a korhatárokat és a következményekért való felelősséget”.

Kijelentették, hogy az új tantárgy felboríthatja a fiatalok nemi identitását, és arra biztat, hogy „a lányok fiúként, a fiúk pedig lányként azonosuljanak”. Az egyház szerint ez ellentétes a lengyel alkotmánnyal.

Az Oktatási Minisztérium szerint, az egyház téved. Elmondásuk szerint az egészségnevelés órán, „a gyerekeket a család értékéről fogják tanítani az ember személyes életében” és „a családi kötelékek ápolásának módjairól”. Barbara Nowacka oktatási miniszter egy interjúban őrültnek titulálta azokat, akik tiltakoznak az iskolai szexuális propaganda ellen, és úgy fogalmazott:

Nem engedhetem meg, hogy a tanárokat és az iskolaigazgatókat az iskolákban »a söpredék« támadja emiatt.”

