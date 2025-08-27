Ukrajnában lassan senki sincs biztonságban: a nőket és a tinédzsereket is mozgósítaná a katonai vezetés

Ezt eddig senki sem hitte volna: elképesztő őrület ütötte fel a fejét Ukrajnában (FOTÓ)
„A háború az államunk túlélésének kérdése” – fogalmazott az ukrán nemzeti tv élő adásában egy katonai vezető.
Az ukrán katonai vezetés bizonyos tagjai között népszérűsödik az a vélemény, miszerint a mozgósítási korhatárt 18 éves korra kellene csökkenteni, valamint a nőket is kötelezni kéne a katonai szolgálatra – számolt be a Strana.today.
A háború az államunk túlélésének kérdése. Ha győzni akarunk ebben a háborúban, és fenn akarunk maradni államként, akkor egyesítenünk kell minden belső erőnket”
– fogalmazott az ukrán nemzeti tv élő adásában Jurij Bereza zászlóalj parancsnok.
Bereza kiemelte, hogy a 18 évesen mozgósított fiatalokat nem feltétlenül a frontvonalon kellene bevetni. A felvetés azután hangzott el, hogy az ukrán kormány döntést hozott a 22 év alatti férfiak számára a határátlépés engedélyezéséről.
