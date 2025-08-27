Ft
korhatár szolgálatra katona

Ukrajnában lassan senki sincs biztonságban: a nőket és a tinédzsereket is mozgósítaná a katonai vezetés

2025. augusztus 27. 14:35

„A háború az államunk túlélésének kérdése” – fogalmazott az ukrán nemzeti tv élő adásában egy katonai vezető.

2025. augusztus 27. 14:35
null

Az ukrán katonai vezetés bizonyos tagjai között népszérűsödik az a vélemény, miszerint a mozgósítási korhatárt 18 éves korra kellene csökkenteni, valamint a nőket is kötelezni kéne a katonai szolgálatra – számolt be a Strana.today.

A háború az államunk túlélésének kérdése. Ha győzni akarunk ebben a háborúban, és fenn akarunk maradni államként, akkor egyesítenünk kell minden belső erőnket” 

– fogalmazott az ukrán nemzeti tv élő adásában Jurij Bereza zászlóalj parancsnok.

Bereza kiemelte, hogy a 18 évesen mozgósított fiatalokat nem feltétlenül a frontvonalon kellene bevetni. A felvetés azután hangzott el, hogy az ukrán kormány döntést hozott a 22 év alatti férfiak számára a határátlépés engedélyezéséről.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

***

 

pipa89
2025. augusztus 27. 16:09
Az utolsó ukránig, ahogy Joe Biden hirdette meg... Tragikus.
lististerc
2025. augusztus 27. 15:43
Napoleon idejében a lodi hídon a császár volt a legelső katona. Zelenszkij meg milliárdos lett.
Csigorin
2025. augusztus 27. 15:32
zelenszki te beteg allat, ezt meg Hitler se csinalta
Hangillat
2025. augusztus 27. 15:29
Imperializmus+ ultraliberalizmus és ukránzmus='elembertelenedés'.
