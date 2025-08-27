Tragédia Amerikában: templomban követett el gyilkosságot a férfi

Trump „pszichopatáknak” nevezte Sorosékat, és kilátásba helyezte kitiltásukat az Egyesült Államokból
„Vigyázzatok, figyelünk benneteket!” – írta közösségi oldalán az amerikai elnök.
Az áldozatok száma még nem ismert.
Ezt is ajánljuk a témában
„Vigyázzatok, figyelünk benneteket!” – írta közösségi oldalán az amerikai elnök.
Az gyilkos egy Mineszotai templom, valamint egy iskola környékén követte el a támadást. Az áldozatok pontos számát még nem sikerül beazonosítani”
– mondta Ken Martin, a Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) elnöke.
Jacob Frey, Minneapolis polgármestere, ezt közölte: „Figyelemmel kísértük a jelentéséket. Azonnali beavatkozásra utasítottuk a város vészhelyzeti egységeit.”
Az FBI helyettes igazgatója Dan Bongino pedig azt mondta, több Mineszotai FBI ügynök is úton van a helyszínre.
A helyzetet az önkormányzat X-bejegyzése szerint sikerült kezelni:
„A lövöldözőt ártalmatlanították, jelenleg nincs aktív fenyegetés a közösségre nézve.”
A város arra kér mindenkit, hogy kerülje el a területet, hogy a mentőszolgálatok zavartalanul dolgozhasson.
Nyitókép: X / Khaled Mahmoued
***