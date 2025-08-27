Ft
08. 27.
szerda
08. 27.
szerda
FBI város mineszotai iskola ügynök áldozat

Tragédia Amerikában: templomban követett el gyilkosságot a férfi

2025. augusztus 27. 16:57

Az áldozatok száma még nem ismert.

2025. augusztus 27. 16:57
null

Lövöldözés történt az amerikai Annunciation Katolikus Iskolánál – számolt be az ABC News.

Az gyilkos egy Mineszotai templom, valamint egy iskola környékén követte el a támadást. Az áldozatok pontos számát még nem sikerül beazonosítani”

– mondta Ken Martin, a Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) elnöke.

Jacob Frey, Minneapolis polgármestere, ezt közölte: „Figyelemmel kísértük a jelentéséket. Azonnali beavatkozásra utasítottuk a város vészhelyzeti egységeit.”

Az FBI helyettes igazgatója Dan Bongino pedig azt mondta, több Mineszotai FBI ügynök is úton van a helyszínre.

A helyzetet az önkormányzat X-bejegyzése szerint sikerült kezelni: 

„A lövöldözőt ártalmatlanították, jelenleg nincs aktív fenyegetés a közösségre nézve.”

A város arra kér mindenkit, hogy kerülje el a területet, hogy a mentőszolgálatok zavartalanul dolgozhasson.

