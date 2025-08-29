Tíz év wirschaffendas: a határtalan német ambíciókat sikerült felhabarni nyolc mázsa öngyűlölettel

E felvetés a wirschaffendas által fémjelzett gondolkodáshoz is közelebb visz minket. Birodalmak gondolkodnak így az emberről. Darab-darab, édesmindegy, ki honnan jött, mi majd adunk neki új nevet, identitást és világképet. Mindegy, hogy dák, trák, főníciai vagy zsidó, csak legyen jó római.

Mindegy, hogy albán, bolgár, türk vagy beduin, csak legyen Allah jó katonája. Mindegy, hogy grúz, oszét, üzbég vagy litván, csak legyen jó szovjet.

Minden mindegy, csak legyen jó amerikai.

Soldier boy / Made of clay / Now an empty shell – ahogy a Metallica a heavy metal ikonikus albuma, a beszédes című Master of Puppets album még beszédesebb, Disposable Heroes névre hallgató opuszában. Ugyanazon ember, aki közössége számára egyén, a birodalom számára felhasználható eszköz és cserélhető, egységsugarú darabáru – átlényegülése után már nem is aki, hanem ami.

Minden valamirevaló birodalom identitáscserét kínál alattvalói számára; általában el is várja azt tőlük.

Talán az Oszmán Birodalom és a janicsáriskola volt ennek a non plus ultrája, ahol a devşirme („gyermekadó”) intézményének köszönhetően etnikai, nyelvi és hasonló kritériumoktól mentesen összefogdosott ifjakból nevelték az új idők mindentől elold(ód)ott új elitjeit.

Egy német vezetésű európai birodalom gondolata millió szempontból viccnek is rossz (a harmadik próbálkozásra nézvést különösen), az egyik legkomolyabb gyakorlati bökkenő ugyanakkor, hogy efféle mentális integrációra a képességnek írmagja sincs meg. Ahogy Hamvas Béla 1940-ben írta A németség jelleme című rövid írásában: „(...) jellemző példa, hogy a német sors milyen fontos ma Európának, de még fontosabb a német népnek. Európa nem bír vele – meg kell vallani, a német nép maga sem.” Vajon mi változott itt nyolcvanöt év alatt? Legfeljebb annyi, hogy a határtalan ambíciókat sikerült felhabarni nyolc mázsa öngyűlölettel, ami nem a legjobb alapanyag, ha közös identitást kéne valamire építeni.

„Az emberkebel / Korlátot kíván, fél a végtelentől, / Belterjében veszt, hogyha szétterül; / Ragaszkodik a múlthoz és jövőhöz; / Félek, nem lelkesűl a nagyvilágért, / Mint a szülők sírjáért lelkesült. / Ki a családért vérét ontaná, / Barátjáért legfeljebb könnye van.” – mondja Ádám Lucifernek, miközben a falanszter felé repülnek, és agya hátsó zugába már belibben a baljós árny.

A wirschaffendas ikonikus próbája volt a nagyvilágért való lelkesülés utópisztikus vágyálmának – és mivel a valóság prizmáján már áthaladt utópiát disztópiának nevezzük, az elmúlt tíz év napról napra, hétről hétre szolgáltatta a pudingpróba keserű kenyerét.

Amely keserű kenyérből persze elsősorban a személyes védelmi vonalakat kiépíteni kevésbé képes átlagpolgárnak jut, az Altbundeskanzlerin boldogan élvezheti a levanti finomságokat az önnön dicsfényében fürdőzés fáradságos munkája közepette.

Sok probléma van ezzel, most csak három mozzanatot emelnék ki. Az egyik ugyanaz a szelektív részvét, amely korábban Krasznahorkai László világhoz való hozzáállása kapcsán is terítékre került: miért kellene azon az attitűdön bármit méltányolni,