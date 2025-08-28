Szlovákia bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről, ami Magyarországot is érinti

Ukrán gyűlöletcunami: itt vannak az első reakciók, miután Magyarország kitiltotta az ukrán parancsnokot
Szijjártó Péter külügyminiszter bejegyzése alatt szabadultak el az indulatok.
Már látszik a fény az alagút végén.
Újraindult a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítás Szlovákia irányába csütörtökön. „Remélhetőleg a működés stabil marad, és nem lesz több támadás az ország energetikai infrastruktúrája ellen” – írta csütörtök késő délelőtti Facebook-bejegyzésében Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter, melyet a VG szúrt ki.
Vélhetően így hamarosan Magyarországra is megindulhat az olajszállítás.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar kormány – válaszul a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapásra– három évre kitiltotta hazánkból és a schengeni övezet területéről Robert Brovdy ukrán állampolgárt, a támadást végrehajtó katonai egység parancsnokát.
