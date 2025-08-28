Ft
bejelentés kőolaj Barátság kőolajvezeték Szlovákia

Szlovákia bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről, ami Magyarországot is érinti

2025. augusztus 28. 14:51

Már látszik a fény az alagút végén.

2025. augusztus 28. 14:51
null

Újraindult a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítás Szlovákia irányába csütörtökön. „Remélhetőleg a működés stabil marad, és nem lesz több támadás az ország energetikai infrastruktúrája ellen” – írta csütörtök késő délelőtti Facebook-bejegyzésében Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter, melyet a VG szúrt ki.

Vélhetően így hamarosan Magyarországra is megindulhat az olajszállítás.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar kormány – válaszul a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapásra– három évre kitiltotta hazánkból és a schengeni övezet területéről Robert Brovdy ukrán állampolgárt, a támadást végrehajtó katonai egység parancsnokát.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

Összesen 4 komment

Gubbio
2025. augusztus 28. 15:15
Az ukránok leágaztatták a vezetéket csak a baráti Szlovákia irányába? ???
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. augusztus 28. 15:10
Ukrajna bármikor helyrehozhatatlanul tönkre bombázhatja a vezetéket. Akár ma akár egy hét múlva akár a tél kellős közepén.
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. augusztus 28. 14:56
Miért csak 3 évre, miért nem végleg, örökre?
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. augusztus 28. 14:56
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
2
0
