Szlovákia bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről, ami Magyarországot is érinti

Újraindult a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítás Szlovákia irányába csütörtökön. „Remélhetőleg a működés stabil marad, és nem lesz több támadás az ország energetikai infrastruktúrája ellen” – írta csütörtök késő délelőtti Facebook-bejegyzésében Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter, melyet a VG szúrt ki.

Vélhetően így hamarosan Magyarországra is megindulhat az olajszállítás.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar kormány – válaszul a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapásra– három évre kitiltotta hazánkból és a schengeni övezet területéről Robert Brovdy ukrán állampolgárt, a támadást végrehajtó katonai egység parancsnokát.