Szijjártó Péter üzent a Fradi-szurkolóknak a bakui meccs előtt

Ezt a magyar lépést egész Ukrajna megérezné!
Egy ukrán elemzés szerint Magyarország áramszállításainak leállítása vagy az olajvezetékek kiesése komoly nehézségeket okozna Kijevnek.
A külügyminiszter közösségi oldalán biztosította a szurkolókat arról, hogy a magyar konzulok minden szükséges segítséget megadnak az azeri Qarabag elleni mérkőzésen.
Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán üzent a Ferencváros szurkolóinak, akik ma Bakuban buzdíthatják csapatukat. Bejegyzésében így fogalmazott:
Fradisták, itt a visszavagó ideje! A Bajnokok Ligája főtáblája előtti utolsó mérkőzésre ma este Bakuban kerül sor, az azeri Qarabag FK ellen.”
A miniszter hangsúlyozta, hogy a drukkerek most is számíthatnak a magyar konzulok segítségére. Mint írta, egyikük a repülőtéren várja az érkezőket, két másik pedig közvetlenül a stadionban teljesít szolgálatot. Szijjártó hozzátette: „Probléma, ügyes-bajos dolog vagy baj esetén természetesen él az ügyeleti telefonszámunk is: +994 50 645 35 20”.
A poszt végén bizakodó hangnemben zárta üzenetét:
Még nem dőlt el semmi, jó szurkolást!”
Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala
