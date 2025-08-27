Ft
Szijjártó Péter üzent a Fradi-szurkolóknak a bakui meccs előtt

2025. augusztus 27. 07:16

A külügyminiszter közösségi oldalán biztosította a szurkolókat arról, hogy a magyar konzulok minden szükséges segítséget megadnak az azeri Qarabag elleni mérkőzésen.

2025. augusztus 27. 07:16
null

Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán üzent a Ferencváros szurkolóinak, akik ma Bakuban buzdíthatják csapatukat. Bejegyzésében így fogalmazott:

Fradisták, itt a visszavagó ideje! A Bajnokok Ligája főtáblája előtti utolsó mérkőzésre ma este Bakuban kerül sor, az azeri Qarabag FK ellen.”

A miniszter hangsúlyozta, hogy a drukkerek most is számíthatnak a magyar konzulok segítségére. Mint írta, egyikük a repülőtéren várja az érkezőket, két másik pedig közvetlenül a stadionban teljesít szolgálatot. Szijjártó hozzátette: „Probléma, ügyes-bajos dolog vagy baj esetén természetesen él az ügyeleti telefonszámunk is: +994 50 645 35 20”.

A poszt végén bizakodó hangnemben zárta üzenetét:

Még nem dőlt el semmi, jó szurkolást!”

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

Láttátok a képet? Már a kis Robokuty is magángépről posztolt az Instrán… Bindzsisztán…🙈
