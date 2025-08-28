Döntöttek a románok: hatalmas katonai gyár épül Erdély szívében

Baljós árnyak: elképesztő mértékben fegyverkeznek a németek, ennek már senki sem látja a végét
Még Mark Rutte is feltűnt az országban.
„Megvan az esélye, hogy a legkorszerűbb legyen a világon” – reménykedik a román gazdasági tárca.
Összesen 535 millió eurós beruházással, a németországi Rheinmetall hadiipari vállalattal partnerségben épít lőporgyárat a Brassó megyei Viktóriavárosban (Victoria) a román kormány. A keretszerződést szerdán írta alá Németországban Radu Miruta román gazdasági miniszter – jelentette be közleményében a bukaresti gazdasági minisztérium.
A román gazdasági tárca által stratégiai beruházásnak nevezett lőporgyárnak – mint a közleményben fogalmaztak – „megvan az esélye, hogy a legkorszerűbb legyen a világon”. A gyárban Románia és a térség számára gyártanának muníciót a legnagyobb európai fegyvergyártónak számító német vállalattal közösen.
A gyár építése 2026-ban kezdődne és három évig tartana. A beruházással 700 munkahely létesülne a dél-erdélyi térségben. A németországi aláírási ceremónián a Rheinmetall cégvezetője, Armin Papperger mellett Mark Rutte NATO-főtitkár, Boris Pistorius német védelmi miniszter, Lars Klingbeil német alkancellár és Rumen Radem bolgár államfő is részt vett – közölték.
A közlemény Radu Miruta gazdasági minisztert is idézte, aki azt hangsúlyozta, hogy a szerződéskötést több hetes intenzív tárgyalás előzte meg, ahol a román félnek sikerült jobb feltételeket kiharcolni a korábban elérteknél. Az új feltételek révén a román állam 93 millió eurót spórol, és vétójoggal rendelkezik a jelentős döntéseknél – írták.
Azt is elérték, hogy a projektbe román beszállítókat is bevonjanak és a román állam hozzájárulása előre számszerűsítve legyen – tették hozzá.
(MTI)
A nyitókép illusztráció (Ina FASSBENDER / AFP)