Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Rheinmetall lőporgyár Erdély Brassó

Döntöttek a románok: hatalmas katonai gyár épül Erdély szívében

2025. augusztus 28. 09:48

„Megvan az esélye, hogy a legkorszerűbb legyen a világon” – reménykedik a román gazdasági tárca.

2025. augusztus 28. 09:48
null

Összesen 535 millió eurós beruházással, a németországi Rheinmetall hadiipari vállalattal partnerségben épít lőporgyárat a Brassó megyei Viktóriavárosban (Victoria) a román kormány. A keretszerződést szerdán írta alá Németországban Radu Miruta román gazdasági miniszter – jelentette be közleményében a bukaresti gazdasági minisztérium.

A román gazdasági tárca által stratégiai beruházásnak nevezett lőporgyárnak – mint a közleményben fogalmaztak – „megvan az esélye, hogy a legkorszerűbb legyen a világon”. A gyárban Románia és a térség számára gyártanának muníciót a legnagyobb európai fegyvergyártónak számító német vállalattal közösen. 

Ezt is ajánljuk a témában

A gyár építése 2026-ban kezdődne és három évig tartana. A beruházással 700 munkahely létesülne a dél-erdélyi térségben. A németországi aláírási ceremónián a Rheinmetall cégvezetője, Armin Papperger mellett Mark Rutte NATO-főtitkár, Boris Pistorius német védelmi miniszter, Lars Klingbeil német alkancellár és Rumen Radem bolgár államfő is részt vett – közölték.

A közlemény Radu Miruta gazdasági minisztert is idézte, aki azt hangsúlyozta, hogy a szerződéskötést több hetes intenzív tárgyalás előzte meg, ahol a román félnek sikerült jobb feltételeket kiharcolni a korábban elérteknél. Az új feltételek révén a román állam 93 millió eurót spórol, és vétójoggal rendelkezik a jelentős döntéseknél – írták.

Azt is elérték, hogy a projektbe román beszállítókat is bevonjanak és a román állam hozzájárulása előre számszerűsítve legyen – tették hozzá.

(MTI) 

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció (Ina FASSBENDER / AFP)

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2025. augusztus 28. 10:32
1. Az eléggé nem Erdély szíve. A széle inkább. Ott meg amúgy is vegyipar volt, tán lőszert is gyártottak. 2. A tömegtermelést Keletre telepítik a németek, hozzánk is, Szlovákia, Románia a célpont.
Válasz erre
0
0
Tiszafa
2025. augusztus 28. 10:26
Na ha az - ismerve a román műszaki és biztonsági intelligencia szintet - felrobban, lesz akkora gödör hogy egy kamion simán megfordulhatna az aljában.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. augusztus 28. 10:26
Szerencsére a Kárpátokon belülre kerül. A cégek így kezelik Romániát. Van a Kárpátokon belül és azon kívüli része. Ilyen ez a földrajz. :))))))))
Válasz erre
0
0
sceptical
2025. augusztus 28. 10:18
[rosszindulat ON] Háború esetén mindenki gondolja át melyek azok a régiók és építmények amiket az ellenség először lőni fog. Tehát azon túl, hogy a román állam erősíti jelenlétét Erdélyben, nyíltan célkeresztet is rajzolt az ott lakókra. Szinte csodálkozom, hogy nem volt elég nagy arcuk ahhoz, hogy Székelyudvarhelyre telepítsék a gyárat ... bár az is lehet, hogy a elhanyagolt/sanyaragott régió infrastruktúrálisan nem volt ehhez elég vonzó... [rosszindulat OFF]
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!