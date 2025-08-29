Fellélegezhet Zelenszkij: nagy magyarellenes ötlettel álltak elő Brüsszelben
Teljesen semmibe vennék Magyarország akaratát.
A vasútvonal nehéztechnikai és a katonai személyzet Ukrajna nyugati régióiba történő szállítását teszi lehetővé.
Elkészült az a vasútvonal, amely közvetlenül köti össze Németországot Ukrajnával és a háborús gépezet fegyverellátásának fontos eleme lesz – számolt be a német Tagesspeiegel.
A vonal létrehozása Kijev kérése volt és azzal indokolták, hogy növelni szeretnék a fegyverellátás hatékonyságát. A vasút a balti-tengeri kikötőktől indul és Lengyelországon keresztül ér el Ukrajna nyugati részébe.
Az új síneken már rendszeres szállítások zajlanak. A fuvarozás fő üzemeltetője a német Deutsche Bahn konszern.
