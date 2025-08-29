Ft
háború Ukrajna Németország vasútvonal

Németország a háború szolgálatában – vasútat építettek Ukrajna katonai ellátására

2025. augusztus 29. 10:53

A vasútvonal nehéztechnikai és a katonai személyzet Ukrajna nyugati régióiba történő szállítását teszi lehetővé.

2025. augusztus 29. 10:53
null

Elkészült az a vasútvonal, amely közvetlenül köti össze Németországot Ukrajnával és a háborús gépezet fegyverellátásának fontos eleme lesz – számolt be a német Tagesspeiegel.

A vasútvonal nehéztechnikai és a katonai személyzet Ukrajna nyugati régióiba történő szállítását teszi lehetővé.

A vonal létrehozása Kijev kérése volt és azzal indokolták, hogy növelni szeretnék a fegyverellátás hatékonyságát. A vasút a balti-tengeri kikötőktől indul és Lengyelországon keresztül ér el Ukrajna nyugati részébe. 

Az új síneken már rendszeres szállítások zajlanak. A fuvarozás fő üzemeltetője a német Deutsche Bahn konszern.

A nyitókép illusztráció: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

***

