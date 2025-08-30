Mi is ez a Barátság kőolajvezeték: hogy jött létre és mi a mai szerepe?
Mikor épült, hogyan, és mi a jelentősége a Barátság kőolajvezetéknek? Hogy lett belőle előny, és mi a mai szerepe?
Olekszij Honcsarenko szerint a tranzit elzárásával elkerülhetők lennének a vezeték elleni támadások.
Mint ismert, az elmúlt hetekben Ukrajna több támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen, amely Oroszországból Magyarországra és Szlovákiába szállít kőolajat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 24-én, a kijevi Szófia-székesegyház előtt tartott függetlenség napi ünnepség után burkoltan célozgatott arra, hogy Budapest álláspontja befolyásolhatja a vezeték további sorsát.
A Strana hírportál beszámolója szerint az elnök kétértelműen jelezte:
a Barátság Kőolajvezeték léte Magyarország magatartásától függ, ezzel stratégiai nyomást gyakorolva az országra.
Zelenszkij mosolyogva, humorista múltjára utalva fogalmazott, amikor arra a kérdésre válaszolt, hogy Magyarország vétójának feloldása növelheti-e Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit, ha Kijev folytatja a vezeték elleni támadásokat. A kijelentés nyíltan mutatja, hogy a vezetéket Kijev stratégiai fegyverként kezeli:
a támadások csak akkor szűnnének meg, ha Budapest támogatná Ukrajna európai integrációját.
A Barátság Kőolajvezeték elleni incidensek komoly kockázatot jelentenek Magyarország és Szlovákia energiabiztonságára, hiszen a támadások veszélyeztetik a régió energiaellátását. Az elmúlt időszak eseményei egyértelműen jelezték, hogy a vezeték Ukrajna területén történő áthaladása ellenére sem marad biztonságban, amíg politikai nyomásgyakorlás eszközeként használják.
A vita közepette Olekszij Honcsarenko ellenzéki parlamenti képviselő Telegram-csatornáján egyszerű megoldást javasolt a helyzetre: a tranzit elzárását.
Elég lenne elzárni a csapot”
– fogalmazott, kiemelve, hogy a vezeték elleni támadások elkerülhetők lennének egy ilyen intézkedéssel.
