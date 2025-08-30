A Strana hírportál beszámolója szerint az elnök kétértelműen jelezte:

a Barátság Kőolajvezeték léte Magyarország magatartásától függ, ezzel stratégiai nyomást gyakorolva az országra.

Zelenszkij mosolyogva, humorista múltjára utalva fogalmazott, amikor arra a kérdésre válaszolt, hogy Magyarország vétójának feloldása növelheti-e Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit, ha Kijev folytatja a vezeték elleni támadásokat. A kijelentés nyíltan mutatja, hogy a vezetéket Kijev stratégiai fegyverként kezeli:

a támadások csak akkor szűnnének meg, ha Budapest támogatná Ukrajna európai integrációját.

A Barátság Kőolajvezeték elleni incidensek komoly kockázatot jelentenek Magyarország és Szlovákia energiabiztonságára, hiszen a támadások veszélyeztetik a régió energiaellátását. Az elmúlt időszak eseményei egyértelműen jelezték, hogy a vezeték Ukrajna területén történő áthaladása ellenére sem marad biztonságban, amíg politikai nyomásgyakorlás eszközeként használják.

A vita közepette Olekszij Honcsarenko ellenzéki parlamenti képviselő Telegram-csatornáján egyszerű megoldást javasolt a helyzetre: a tranzit elzárását.

Elég lenne elzárni a csapot”

– fogalmazott, kiemelve, hogy a vezeték elleni támadások elkerülhetők lennének egy ilyen intézkedéssel.