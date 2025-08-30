Ft
Barátság Kőolajvezeték Magyarország Olekszij Honcsarenko Ukrajna Szlovákia

„Elég lenne elzárni a csapot” – a Barátság kőolajvezeték teljes leállítását szorgalmazza az ukrán képviselő

2025. augusztus 30. 17:34

Olekszij Honcsarenko szerint a tranzit elzárásával elkerülhetők lennének a vezeték elleni támadások.

2025. augusztus 30. 17:34
null

Mint ismert, az elmúlt hetekben Ukrajna több támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen, amely Oroszországból Magyarországra és Szlovákiába szállít kőolajat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 24-én, a kijevi Szófia-székesegyház előtt tartott függetlenség napi ünnepség után burkoltan célozgatott arra, hogy Budapest álláspontja befolyásolhatja a vezeték további sorsát. 

A Strana hírportál beszámolója szerint az elnök kétértelműen jelezte: 

a Barátság Kőolajvezeték léte Magyarország magatartásától függ, ezzel stratégiai nyomást gyakorolva az országra.

Zelenszkij mosolyogva, humorista múltjára utalva fogalmazott, amikor arra a kérdésre válaszolt, hogy Magyarország vétójának feloldása növelheti-e Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit, ha Kijev folytatja a vezeték elleni támadásokat. A kijelentés nyíltan mutatja, hogy a vezetéket Kijev stratégiai fegyverként kezeli: 

a támadások csak akkor szűnnének meg, ha Budapest támogatná Ukrajna európai integrációját.

A Barátság Kőolajvezeték elleni incidensek komoly kockázatot jelentenek Magyarország és Szlovákia energiabiztonságára, hiszen a támadások veszélyeztetik a régió energiaellátását. Az elmúlt időszak eseményei egyértelműen jelezték, hogy a vezeték Ukrajna területén történő áthaladása ellenére sem marad biztonságban, amíg politikai nyomásgyakorlás eszközeként használják.

A vita közepette Olekszij Honcsarenko ellenzéki parlamenti képviselő Telegram-csatornáján egyszerű megoldást javasolt a helyzetre: a tranzit elzárását. 

Elég lenne elzárni a csapot”

– fogalmazott, kiemelve, hogy a vezeték elleni támadások elkerülhetők lennének egy ilyen intézkedéssel.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

titi77
2025. augusztus 30. 18:31
elég lenne ha baku meg elzárná az azeri gázt meg az olajat ukrajnába akkor nem lőnék az oroszok az odesszai olajtárolójukat meg a gázkompresszorukat!
obakapimaki
2025. augusztus 30. 18:22
Erre a forrásra adott garanciát a van de lejjebb meg az európai terroista seggnyaló szekta, utóljára, asszem Ficónak? Hozták a nyugati hozzáállást a szerződésekkel kapcsolatban. Azért ezek tükrében érthető, hogy a Világ normális fele azt sem hiszi el a "nyugatnak", amit kérdez..
patriota-0
2025. augusztus 30. 18:21
Lassan ő is sorra kerül.
Gintonic68
2025. augusztus 30. 18:15
Állítólag a Schwerin-i német kőolajfinomító is a Barátság kőolajvezetéken kap "kazak" kőolajat... Berlin és környéke (repülőtér kerozin) onnan kap gázolajat és benzint... ❓
