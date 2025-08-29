Ft
Epping migráns Anglia Essex UK

Betelt a pohár a briteknél: beigazolódott, hogy az illegális migránsok jogai fontosabbak a kormánynak, mint a brit polgároké

2025. augusztus 29. 22:17

Hiába döntött a bíróság a migránsok javára, az essexiek folytatják a tüntetést.

2025. augusztus 29. 22:17
null

Az Essex megyében található Epping lakosai folytatják a migráció elleni tiltakozást, miután a bíróság a Belügyminisztérium javára döntött, és nem záratják be a településen található migránsszállodát – számolt be a Daily Mail.

A rendőrség a népharagtól tartva már kora délután négy rendőrségi furgont, és tíz rendőrt állította az illegális bevándorlók átmeneti otthonául szolgáló épület elé,

 a migránsokat pedig felszólították, hogy a saját biztonságuk érdekében ne hagyják el a szállodát.

A pénteki tárgyaláson a Fellebbviteli Bíróság hatályon kívül helyezte a hónap elején kiadott végzést, amelynek értelmében a 138 menedékkérőnek szeptember 12-i hatállyal el kellett volna hagynia az Eppingben található Bell Hotelt. Továbbá a bíróság kimondta, hogy mostantól a kérdés a Belügyminisztérium hatáskörébe esik.

A Belügyminisztérium ügyvédje, Yvette Cooper azzal érvelt, hogy a hotel bezárása egy veszélyes folyamatot indítana el országszerte.

A helyiek azonban, akik hónapok óta tüntetnek a város biztonságát fenyegető migránsok jelenléte ellen, dühösen fogadták a hírt. Csakúgy, mint a Tory párt vezetője, Kemi Badenoch, aki úgy fogalmazott:

Ezzel a lépéssel Keir Starmer miniszterelnök megmutatta, hogy a migránsok jogait a brit polgárok jogai elé helyezi, akik nem akarnak mást, csak biztonságban érezni magukat a városukban és a közösségükben”.

A Reform UK vezetője, Nigel Farage X közösségi oldalán úgy fogalmazott:„Az illegális migránsok több joggal rendelkeznek Essexben, mint a helyiek. A Reform UK véget fog vetni ennek.”

A helyiek a döntés ellenére nem adják fel, továbbra is tüntetni fognak a migránsok kilakoltatásáért – írja a lap.

Angliában folyamatosan fokozódik a migrációellenes hangulat. Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, egy friss kutatás szerint az Egyesült Királyság lakosságának 45 százaléka azt szeretné, ha mostantól fogva egyetlen migráns sem léphetne partra az ország területén, sőt, a frissen érkezett bevándorlók nagy részét is visszaküldenének.

Nyitókép: Ray Tang / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

Zsolt75
2025. augusztus 29. 23:37
Ha betelt húzzák le, vagy borítsák ki. "Hülye angolok, angol hülyék.."
kbexxx
2025. augusztus 29. 23:09
Mi ebben az Új az egész Európában így működik.! Elhalgatnak ha valami.nem jószinben tünt fel Még aznap kiengedik ha késelt, ha erőszakoskodott. Az öslakosok elég ha kommentálni merészelnek Már le is van csukva . Késői felocsudás.
Vata Aripeit
2025. augusztus 29. 22:42
Tehát 55% viszont azt szeretné, hogy jöjjenek a migrik. Jól elvannak az angolok a tudósaikkal, a választóikkal, a több ezer meggyalázott gyermekkel...évtizedek óta. Rohadnak , hát rohadjanak tovább. Bármilyen választás van/lesz ott is...akkor se szavaznak a normalitásra. Soha. Nem sajnálom őket. Megfőzték, egyék meg.
Párhuzamos különvélemény
2025. augusztus 29. 22:39
Szept.13. London tüntetés...
