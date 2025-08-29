Betelt a pohár a briteknél: beigazolódott, hogy az illegális migránsok jogai fontosabbak a kormánynak, mint a brit polgároké

Az Essex megyében található Epping lakosai folytatják a migráció elleni tiltakozást, miután a bíróság a Belügyminisztérium javára döntött, és nem záratják be a településen található migránsszállodát – számolt be a Daily Mail.

A rendőrség a népharagtól tartva már kora délután négy rendőrségi furgont, és tíz rendőrt állította az illegális bevándorlók átmeneti otthonául szolgáló épület elé,

a migránsokat pedig felszólították, hogy a saját biztonságuk érdekében ne hagyják el a szállodát.

A pénteki tárgyaláson a Fellebbviteli Bíróság hatályon kívül helyezte a hónap elején kiadott végzést, amelynek értelmében a 138 menedékkérőnek szeptember 12-i hatállyal el kellett volna hagynia az Eppingben található Bell Hotelt. Továbbá a bíróság kimondta, hogy mostantól a kérdés a Belügyminisztérium hatáskörébe esik.

A Belügyminisztérium ügyvédje, Yvette Cooper azzal érvelt, hogy a hotel bezárása egy veszélyes folyamatot indítana el országszerte.

A helyiek azonban, akik hónapok óta tüntetnek a város biztonságát fenyegető migránsok jelenléte ellen, dühösen fogadták a hírt. Csakúgy, mint a Tory párt vezetője, Kemi Badenoch, aki úgy fogalmazott:

Ezzel a lépéssel Keir Starmer miniszterelnök megmutatta, hogy a migránsok jogait a brit polgárok jogai elé helyezi, akik nem akarnak mást, csak biztonságban érezni magukat a városukban és a közösségükben”.

A Reform UK vezetője, Nigel Farage X közösségi oldalán úgy fogalmazott:„Az illegális migránsok több joggal rendelkeznek Essexben, mint a helyiek. A Reform UK véget fog vetni ennek.”

A helyiek a döntés ellenére nem adják fel, továbbra is tüntetni fognak a migránsok kilakoltatásáért – írja a lap.

Angliában folyamatosan fokozódik a migrációellenes hangulat. Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, egy friss kutatás szerint az Egyesült Királyság lakosságának 45 százaléka azt szeretné, ha mostantól fogva egyetlen migráns sem léphetne partra az ország területén, sőt, a frissen érkezett bevándorlók nagy részét is visszaküldenének.