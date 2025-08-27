A britek már kórusban zengik: Oroszországban hosszú sorok állnak a benzinkutaknál – az ok egészen hihetetlen

Az üzemanyaghiány leginkább a távoli régiókban, köztük a Távol-Keleten, Oroszország déli részén és az annektált Krím-félszigeten érezhető, ahol az autósok kénytelenek drágább üzemanyagokra váltani a hagyományos A-95-ös benzin hiánya miatt. Az elemzők becslései szerint Ukrajna legutóbbi, orosz olajfinomítók ellen indított támadásai Oroszország teljes finomítói kapacitásának legalább 17 százalékát, azaz napi 1,1 millió hordót tettek tönkre.
Augusztus 2. és 24. között Ukrajna legalább tucatnyi támadást indított az orosz olajipari infrastruktúra ellen, amelyek többsége az ország délnyugati részén, a Rjazan–Volgograd folyosó mentén található létesítményeket érintette.
Nyitóképünk illusztráció: A Rosznyeft orosz energetikai vállalat emblémája és neve a British Petroleum brit olajipari társaság egyik volt moszkvai benzinkútján 2022. november 2-án. A BP az Ukrajna ellen indított orosz háború miatt kivonult Oroszországból, kúthálózatát a Rosznyeft vette át. Makszim Sipenkov, MTI/MTVA