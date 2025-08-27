A britek már kórusban zengik: Oroszországban hosszú sorok állnak a benzinkutaknál – az ok egészen hihetetlen

Oroszország büszke arra, hogy energiahatalomnak számít, de a polgárok egy része nehezen tudja feltölteni üzemanyagtartályát, miután hetekig tartó ukrán dróncsapások megbénították az ország finomítói kapacitását – számol be a Guardian. Több régióban kifogytak a benzinkutak, az árak rekordmagasságba szöktek, és az autósok órákon át sorban állnak.

A nyár folyamán Kijev fokozta drónkampányát Oroszország energiainfrastruktúrája ellen, amely stratégia célja, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára, és jelezze, hogy Ukrajna továbbra is befolyással bír az amerikai elnök, Donald Trump által vezetett béketárgyalásokon.