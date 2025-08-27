Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
benzinkut Krím-félszigeten Ukrajna Oroszországban Moszkvára energiahatalom Guardian

A britek már kórusban zengik: Oroszországban hosszú sorok állnak a benzinkutaknál – az ok egészen hihetetlen

2025. augusztus 27. 22:56

Ukrajna legutóbbi, orosz olajfinomítók ellen indított támadásai Oroszország teljes finomítói kapacitásának legalább 17 százalékát, azaz napi 1,1 millió hordót tettek tönkre – írja a brit lap.

2025. augusztus 27. 22:56
null

Oroszország büszke arra, hogy energiahatalomnak számít, de a polgárok egy része nehezen tudja feltölteni üzemanyagtartályát, miután hetekig tartó ukrán dróncsapások megbénították az ország finomítói kapacitását – számol be a Guardian. Több régióban kifogytak a benzinkutak, az árak rekordmagasságba szöktek, és az autósok órákon át sorban állnak.

A nyár folyamán Kijev fokozta drónkampányát Oroszország energiainfrastruktúrája ellen, amely stratégia célja, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára, és jelezze, hogy Ukrajna továbbra is befolyással bír az amerikai elnök, Donald Trump által vezetett béketárgyalásokon.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrán támadások a magyar energiarendszer ellen

Az elmúlt években számos alkalommal érte támadás, mégpedig többségében Ukrajna részéről a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. De nem csak ezen keresztül akadályozza Kijev hazánk energiaellátását. Sebestyén Géza írása.

Ezt is ajánljuk a témában

Az üzemanyaghiány leginkább a távoli régiókban, köztük a Távol-Keleten, Oroszország déli részén és az annektált Krím-félszigeten érezhető, ahol az autósok kénytelenek drágább üzemanyagokra váltani a hagyományos A-95-ös benzin hiánya miatt. Az elemzők becslései szerint Ukrajna legutóbbi, orosz olajfinomítók ellen indított támadásai Oroszország teljes finomítói kapacitásának legalább 17 százalékát, azaz napi 1,1 millió hordót tettek tönkre.

Augusztus 2. és 24. között Ukrajna legalább tucatnyi támadást indított az orosz olajipari infrastruktúra ellen, amelyek többsége az ország délnyugati részén, a Rjazan–Volgograd folyosó mentén található létesítményeket érintette.

Nyitóképünk illusztráció: A Rosznyeft orosz energetikai vállalat emblémája és neve a British Petroleum brit olajipari társaság egyik volt moszkvai benzinkútján 2022. november 2-án. A BP az Ukrajna ellen indított orosz háború miatt kivonult Oroszországból, kúthálózatát a Rosznyeft vette át. Makszim Sipenkov, MTI/MTVA

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 27. 23:47
fogatlan-ork-medve SyncBaer 2025. augusztus 27. 23:47 Te birka ha kiállsz a veres térre egy üres papírlappal nyolc rohamosztagos visz el szarrá verni aztán tovább elrohadni szibériába!
Válasz erre
0
2
counter-revolution
2025. augusztus 27. 23:38
Magyar B. Tamás cáfolta.
Válasz erre
3
0
SyncBaer
2025. augusztus 27. 23:36
A 21. században se egy hiteles fotó a benzinkutak előtt álló sorokról, se egy elégedetlen orosz video-nyilatkozata? Kac-kac ...
Válasz erre
2
0
nzoltan-818
•••
2025. augusztus 27. 23:35 Szerkesztve
Ez egy ordas hazugság! Cáfolat: Magyar B. Tamás videója a helyszínről.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!