Valami szörnyűre készülhet Tusk: „csapdába esett, sebesült állatként” viselkedve indította meg Budapest elleni újabb támadását

Romanowski szerint a liberális lengyel kormányfő cselekedetei egyre inkább a kétségbeesést tükrözik:

Az elnökválasztás elvesztése óta Tusk úgy viselkedik, mint egy csapdába esett, sebesült állat. Tudja, hogy fogytán van az ideje, hogy egyre közelebb kerül a hatalomvesztéshez, és azt is sejti, hogy egy hosszabb tartózkodás várhat rá a lengyel büntetés-végrehajtási rendszerben.”

„Ezekkel a kilátásokkal szembesülve kétségbeesetten támad.”

Az egykori miniszter-helyettes példaként említette, hogy a lengyel alsóház, a Szejm elnöke hiába hozott határozatot az új elnököt beiktató Nemzetgyűlés összehívásáról, Tusk megtagadta annak közzétételét a hivatalos közlönyben.

Szerinte ehelyett fontosabbnak tartott arra utasítani az igazságügy-minisztert, hogy új vádakat jelentett be, most éppen a Legfelsőbb Bíróság vezető elnöke ellen.

Romanowski hasonló, kétségbeesett intézkedésnek tekinti Sebastian Kęciek nagykövet visszahívását is, bár ezt ő is másodlagosnak érzi a „súlyos belpolitikai válsághoz” képest, amely „óhatatlanul kihat a lengyel–magyar kapcsolatokra is”. Hozzátette:

Még a politikailag független, józan gondolkodású lengyelek is zavarba ejtőnek, szánalmasnak és egyre irritálóbbnak látják ezt a helyzetet.”

A két ország közötti viszony rendezésének kulcsát ő a diszfunkciós belpolitikai helyzet megoldásában látja: „Tusk kormánya totális jogi káoszt teremtett. Nem hajlandók közzétenni az Alkotmánybíróság ítéleteit, ha azok akadályozzák a hatalomkoncentrációt vagy a cenzúraprogramjukat. Ez önmagában is bűncselekmény. Ennek nemcsak az állami intézmények, hanem hétköznapi emberek is áldozatul esnek: például az a mintegy 300 ezer fő, akik a határozatok értelmében automatikus nyugdíjkorrekcióra lennének jogosultak, de most egyénileg kell pereskedjenek.”

Történelmi mélyponton a lengyel diplomácia

Marcin Romanowski arra is kitért, hogy a liberális kormányzat diplomáciai lépése mögött lényegében az áll, hogy

Tusk a számára nem szimpatikus nagykövetek visszahívásával és a hozzá lojális ügyvivők kinevezésével előre meg akarja nehezíteni Nawrocki elnök dolgát.

Meglátása szerint ez azt fogja eredményezni, hogy a lengyel külképviseleteken ezentúl folyamatos ellentétek merülhetnek fel a nagykövetek és az ügyvivők között. Szerinte emiatt

Lengyelország diplomáciai státusza máris leértékelődött olyan helyeken, mint Budapest, Washington vagy Róma, mivel a kormány nem hajlandó együttműködni az elnökkel.”

Forrás: Ficsor Márton, Mandiner

Úgy látja, az, hogy idáig fajult a helyzet, Radosław Sikorski külügyminisztert „szakszerűtlenségét és kicsinyességét tükrözi”:

Amíg csak a közösségi médiában viselkedik úgy, mint egy labilis, éretlen bohóc, addig legfeljebb a saját jó hírének árt. De amint ez a hozzáállás az állami döntésekből kezd visszaköszönni, azzal már Lengyelország nemzeti érdekeinek okoz valós károkat, különösen a mostani veszélyes, globális válsághelyzetben.”

Tusk széke inog, míg az új elnök vasmarokkal foghatja a gyeplőt

Azzal kapcsolatban, hogy a hamarosan hivatalba lépő Karol Nawrockinak milyen esélyei lesznek felülkerekedni a cseppet sem kompromisszumkész Tusk-kormány mesterkedésein, Marcin Romanowski meglepően optimista:

Tusk hatalma a félelmen és Brüsszelen nyugszik. Nawrocki elnök úr azonban nem az a fajta, akit csak úgy meg lehetne félemlíteni.”

A közvélemény-kutatások szerinte egyöntetűen azt jelzik, hogy a lengyel társadalom kiábrándult a kormány tétlenségéből, kudarcából és romboló intézkedéseiből:

„Legyen szó az illegális migráció elfogadásáról, a Green Deal bevezetéséről vagy a gender ideológia gyerekekre erőltetéséről.