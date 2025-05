Szükség van a magyar–lengyel szövetségre országaink szuverenitása érdekében – Marcin Romanowski a Mandinernek

Ahogy már említette, a mostani elnökválasztás kiemelt jelentőséggel bír. Fennáll a lehetősége, hogy megpróbálják elcsalni?

Lényegében pont erről szól a Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének az első jelentése, és pont azért tárjuk fel az ügyet, hogy ez ne történhessen meg. Mert az egyik legnagyobb veszély az, hogy a konzervatív jelölt megnyeri a választást, de érvénytelenítik az eredményt. Ezt mindenképp meg kell akadályozni, és felhívni a világ figyelmét erre, hiszen egy demokratikus, európai államról beszélünk, ahol nem szabadna ilyennek megtörténnie. Úgyhogy azt gondolom, nem fog tudni csalni a kormány, igaz, már annyi területen követtek el törvénysértést.

Másrészt már így sem lehet igazságos, jogszerű választásokról beszélni, azok után, hogy hónapokkal ezelőtt jogtalanul vonták meg a kampányforrásokat a Jog és Igazságosság párttól.

Bár a pénz nem minden, azért elég fontos része a kampánynak, amiben már hátrányt szenvedtünk. Igaz, ellentétes hatást értek el, mert ez az antidemokratikus lépés végül is mozgósította a választókat. A közvélemény-kutatások szerint Karol Nawrocki, a konzervatív jelöltnek nagy esélye van a végső győzelemre.

Mi lesz a Jog és Igazságosság párttal? Ilyen erős politikai ellenszélben lehet hatékonyan kampányolni és akár választást nyerni?

Az elkövetkező időszakban innen, Magyarországról azon fogok dolgozni, hogy segítsek az otthon maradt honfitársaimnak legyőzni ezt a törvénytelen rendszert, amely a lengyel emberek, a lengyel nemzet érdekeivel szemben cselekszik.

Fontos feladat lesz, hogy szövetségeseket gyűjtsünk külföldön, nem csak Magyarországon, de máshol Európában is, akik a saját nemzetük érdekét helyezik mindennél előbbre.

Lengyelország nagyobb, mint Magyarország, és hajlamosak voltunk emiatt azt gondolni, hogy egyedül is képesek vagyunk megbirkózni mindennel, de rá kellett döbbennünk, hogy szükségünk van szövetségesekre. És természetesen amellett, hogy meg kell nyernünk a következő választásokat, az is fontos, hogy figyelmeztessük a környező nemzeteket, nemcsak a konzervatív politikusokat, de a hétköznapi embereket is, hogy ami most Lengyelországban történik, az a liberálisok hatalmas hazugsága. Remélem, az emberek lassan felismerik, hogy amit a kormány a konzervatív politikusokkal szemben folytat, az csupán propaganda, és látják a valódi problémákat Lengyelországban, amik a jelenlegi vezetés alkalmatlanságának a következményei, és annak, hogy nem a hazájuk, hanem Brüsszel érdekében tevékenykednek.

Nyitókép: Ficsor Márton, Mandiner