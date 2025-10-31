Ft
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
konzuli Zanzibár állampolgár applikáció Budapest

Magyarok turisták rekedtek a kedvelt üdülőszigeten: lövéseket lehetett hallani, a reptér lezárva, egy napig internet sem volt

2025. október 31. 05:59

A közúti tömegközlekedés és a tengeri kompjáratok továbbra sem működnek.

2025. október 31. 05:59
null

Brutális zavargások törtek ki a Tanzániához tartozó Zanzibáron, ahol legalább 20 magyar turista rekedt, mivel a repülőjáratok többségét az indulás előtt törölték, valamint az internetszolgáltatás is akadozik. A Blikk elért egy magyar családot, Zsuzsannáékat a hoteljük recepciósa arról tájékoztatta, hogy az országban zajló választások miatt lehet káosz, s nem kizárt, hogy zavargások is lesznek.

Estére bejutottak a reptér biztonsági zónájába, de nem biztos, felkerültek-e a gépre. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten a helyzettel kapcsolatban elmondta, folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, a konzulok készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Tanzániában a választásokat követően tüntetések robbantak ki, helyszíni tudósítások szerint lövéseket lehetett hallani, és felgyújtottak egy rendőrkapitányságot.

A zavargások ugyanakkor főleg az ország szárazföldi részét érintették, a turisták körében is népszerű Zanzibárt szigetet nem”

– tájékoztatott a tárcavezető.

Diplomáciai források szerint az internet-szolgáltatás délután rövid időre helyreállt, ám jelenleg nem működik, így a banki szolgáltatások sem elérhetők. A közúti tömegközlekedés és a tengeri kompjáratok továbbra sem működnek. 

A Kenya Airways és az Ethiopian Airlines nemzetközi járatai viszont továbbra is repülnek, de a megmaradt kapacitások hamar beteltek, és több repülőteret is lezártak.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, a konzulok készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését. „Jelenleg nincs tudomásunk veszélyben lévő magyarokról a térségben, de folyamatosan nyomon követjük az eseményeket” – közölte. Majd hozzátette, hogy a délelőtt folyamán a konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárok mindegyikének közvetlen üzenetet küldtek a Konzinfo applikáción keresztül, és folyamatosan tartják a kapcsolatot a térségben tartózkodó magyarokkal.

Veszélyben lévő magyar állampolgárról jelenleg nincs tudomásunk, a konzuli szolgálathoz sem érkezett ilyen jellegű segítségkérés” 

– erősítette meg. „Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az érintett utazási irodákkal annak érdekében hogy mielőbb megoldást találjunk a magyarok hazautazására” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Ericky Boniphace / AFP

Sróf
2025. október 31. 08:07
A nyitókép alapján azt hittem, valami svéd településről van szó.
hakapeszim
2025. október 31. 07:44
Zanzibár gyönyörű hely, aki ilyen utazós ember, tudnia kell, hogy előfordulhat, hogy el kell hagynia az európai komfortzónáját. Afrika az Afrika. Legyen nálad pénz, dollár. Lehetőleg sok. Mi már voltunk ott is, gyerekkel, Kolumbiában is stb. Mindig, mindent megoldottam, ebben segít sokszor a kamionos tapasztalat. Megvettem egyszer a kolumbiai rendőrt is. Egy haveromék 2016 - ban rekedtek kisgyerekekkel Törökországban, a puccskísérlet idején. De mesélte, hogy mindenki nagyon kedves volt velük.
hivataltaszilo
2025. október 31. 07:36
Ilyenkor jön rá a klasszikus hülye, hogy se a fészbukjával, se a bankkártyájával nem megy semmire! De úgyse tanul belőle.
Potymog
2025. október 31. 07:29
Minek mennek magyarok ennyire bizonytalan, egzotikus helyekre? (A minap ugye egy ócska repülőgéppel estek le és haltak meg nyolcan.) Aki megy, az menjen, de csak saját felelősségre! A magyar vezetésnek ne kelljen velük foglalkozni nap mint nap!
