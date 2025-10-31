Magyarok turisták rekedtek a kedvelt üdülőszigeten: lövéseket lehetett hallani, a reptér lezárva, egy napig internet sem volt

„Ez megint egy szög a kormány koporsójába” – ez már a vég, Demszky Gábor előbújt és tanácsokat oszt Karácsony Gergelynek
A korábbi SZDSZ-es főpolgármester még azzal is hencegett, hogy Budapest egyszer már megbuktatta az Orbán-kormányt 2002-ben.
A közúti tömegközlekedés és a tengeri kompjáratok továbbra sem működnek.
Brutális zavargások törtek ki a Tanzániához tartozó Zanzibáron, ahol legalább 20 magyar turista rekedt, mivel a repülőjáratok többségét az indulás előtt törölték, valamint az internetszolgáltatás is akadozik. A Blikk elért egy magyar családot, Zsuzsannáékat a hoteljük recepciósa arról tájékoztatta, hogy az országban zajló választások miatt lehet káosz, s nem kizárt, hogy zavargások is lesznek.
Estére bejutottak a reptér biztonsági zónájába, de nem biztos, felkerültek-e a gépre.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten a helyzettel kapcsolatban elmondta, folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, a konzulok készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Tanzániában a választásokat követően tüntetések robbantak ki, helyszíni tudósítások szerint lövéseket lehetett hallani, és felgyújtottak egy rendőrkapitányságot.
A zavargások ugyanakkor főleg az ország szárazföldi részét érintették, a turisták körében is népszerű Zanzibárt szigetet nem”
– tájékoztatott a tárcavezető.
Diplomáciai források szerint az internet-szolgáltatás délután rövid időre helyreállt, ám jelenleg nem működik, így a banki szolgáltatások sem elérhetők. A közúti tömegközlekedés és a tengeri kompjáratok továbbra sem működnek.
A Kenya Airways és az Ethiopian Airlines nemzetközi járatai viszont továbbra is repülnek, de a megmaradt kapacitások hamar beteltek, és több repülőteret is lezártak.
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, a konzulok készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését. „Jelenleg nincs tudomásunk veszélyben lévő magyarokról a térségben, de folyamatosan nyomon követjük az eseményeket” – közölte. Majd hozzátette, hogy a délelőtt folyamán a konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárok mindegyikének közvetlen üzenetet küldtek a Konzinfo applikáción keresztül, és folyamatosan tartják a kapcsolatot a térségben tartózkodó magyarokkal.
Veszélyben lévő magyar állampolgárról jelenleg nincs tudomásunk, a konzuli szolgálathoz sem érkezett ilyen jellegű segítségkérés”
– erősítette meg. „Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az érintett utazási irodákkal annak érdekében hogy mielőbb megoldást találjunk a magyarok hazautazására” – tette hozzá.
(MTI)
Nyitókép: Ericky Boniphace / AFP