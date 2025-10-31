Magyarok turisták rekedtek a kedvelt üdülőszigeten: lövéseket lehetett hallani, a reptér lezárva, egy napig internet sem volt

Brutális zavargások törtek ki a Tanzániához tartozó Zanzibáron, ahol legalább 20 magyar turista rekedt, mivel a repülőjáratok többségét az indulás előtt törölték, valamint az internetszolgáltatás is akadozik. A Blikk elért egy magyar családot, Zsuzsannáékat a hoteljük recepciósa arról tájékoztatta, hogy az országban zajló választások miatt lehet káosz, s nem kizárt, hogy zavargások is lesznek.

Estére bejutottak a reptér biztonsági zónájába, de nem biztos, felkerültek-e a gépre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten a helyzettel kapcsolatban elmondta, folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, a konzulok készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Tanzániában a választásokat követően tüntetések robbantak ki, helyszíni tudósítások szerint lövéseket lehetett hallani, és felgyújtottak egy rendőrkapitányságot.